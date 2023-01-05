Disney Plus belirli filmlere DTS ses teknolojisini ekliyor

Tam Boyutta Gör Özellikle ülkemizde kullanıcı sayısında rekor bir artış yaşayan Disney Plus platformu ses tarafında önemli bir iyileştirme yapıyor. Ayrıca Black Panther: Wakanda Forever yayın tarihi de belli oldu.

IMAX Enhanced Marvel filmlerine DTS desteği

Geçtiğimiz aylarda 13 farklı Marvel filmine IMAX Enhanced denilen 1.90:1 uzun format ekleyerek daha yoğun bir tecrübe sunmaya başlayan Disney Plus platformu şimdi de ses konusuna değiniyor.

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Yıl içerisinde IMAX Enhanced uyumlu Marvel filmlerine DTS ses desteği de sunulacak. Böylece daha yoğun görüntülerin yanına daha yoğun ses de eklenmiş olacak. DTS teknolojisi Dolby Audio teknolojisine göre daha yüksek bitrate sunuyor ancak daha yaygın değil.

Disney Plus DTS teknolojisine yakın zamanda belirli Sony ve Hisense televizyonları ile Denon, Marantz gibi AV alıcıları destek sunacak. Ayrıca Black Panther: Wakanda Forever filminin 1 Şubat tarihinde platformda yayınlanacağı duyuruldu. Ülkemizde 5 ay platform yasağı olduğu için Nisan ayı civarında bu filmi izleme şansımız olacak.

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