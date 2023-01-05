Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Disney Plus belirli filmlere DTS ses teknolojisini ekliyor

    Disney Plus platformunda yer alan IMAX Enhanced destekli Marvel filmlerine DTS ses desteği geliyor. DTS ses desteği belirli televizyon ve AV alıcı markaları tarafından sunuluyor.
    1
    Disney Plus Tam Boyutta Gör
    Özellikle ülkemizde kullanıcı sayısında rekor bir artış yaşayan Disney Plus platformu ses tarafında önemli bir iyileştirme yapıyor. Ayrıca Black Panther: Wakanda Forever yayın tarihi de belli oldu.

    IMAX Enhanced Marvel filmlerine DTS desteği

    Geçtiğimiz aylarda 13 farklı Marvel filmine IMAX Enhanced denilen 1.90:1 uzun format ekleyerek daha yoğun bir tecrübe sunmaya başlayan Disney Plus platformu şimdi de ses konusuna değiniyor.

    Yıl içerisinde IMAX Enhanced uyumlu Marvel filmlerine DTS ses desteği de sunulacak. Böylece daha yoğun görüntülerin yanına daha yoğun ses de eklenmiş olacak. DTS teknolojisi Dolby Audio teknolojisine göre daha yüksek bitrate sunuyor ancak daha yaygın değil.

    Disney Plus DTS teknolojisine yakın zamanda belirli Sony ve Hisense televizyonları ile Denon, Marantz gibi AV alıcıları destek sunacak. Ayrıca Black Panther: Wakanda Forever filminin 1 Şubat tarihinde platformda yayınlanacağı duyuruldu. Ülkemizde 5 ay platform yasağı olduğu için Nisan ayı civarında bu filmi izleme şansımız olacak.

    Disney Plus’tan DTS hamlesi Tam Boyutta Gör

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A74
    OPPO A74
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Asus D509DA-EJ315
    Asus D509DA-EJ315
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız