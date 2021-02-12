Disney servisleri patlama yaptı ama gelirleri kurtaramadı

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Analiz uzmanlarının şirket tarihindeki en önemli hamlesi olarak gösterdiği Disney+ içerik akış platformu tahminlerin ötesinde büyüdü ve 2020 yılını rekorlarla kapattı. Bununla birlikte firmanın gelirlerini kurtaramadı

Dördüncü çeyrekte rekor kırıldı

Özellikle The Mandalorian dizisi ile beğeni toplayan Disney+ platformunun Marvel dizileri de önemli bir hayran kitlesi çekti. Platform 2020 yılını 94.9 milyon abone ile kapatırken diğer Disney hizmetleri de önemli rakamlara ulaştı.

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Diğer bir içerik platformu Hulu toplamda 39.4 milyon abone ile geçen yılı kapatırken spor odaklı ESPN+ hizmeti de toplamda 12.1 milyon aboneye ulaştı. Disney hizmetlerinin toplam abone sayısı 146 milyon oldu.

Abone başına elde edilen ortalama gelirin düşüş göstererek 4.04$ olması toplam gelirleri etkiledi. Firmanın son çeyrek toplam geliri yüzde 22 düşüşle 16.24 milyar dolara geriledi. Net gelir ise yüzde 67 kayıp yaşayarak 1.3 milyar dolar oldu. İçerik hizmetleri ve NBA programları gibi ürünlerin yer aldığı bölüm yükseliş yaşayarak 11 milyar dolar civarında gelir elde etti.

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Disney’in patron koltuğuna oturan Bob Chapek böylece ilk kayıp yılını yaşamış oldu. İnternet odaklı hizmetlerde önemli büyümeler yaşansa da pandemi nedeniyle eğlence parkları, film hasılatları ve diğer kalemlerde büyük zararlar yaşandı. Sadece eğlence parklarının dördüncü çeyrekteki kaybı 2.6 milyar dolar civarında oldu. Pandemi sürecinin ağır bir şekilde devam etmesi Disney açısından tablonun pek değişmeyeceğini gösteriyor.

https://www.engadget.com/disney-q4-2020-earnings-224854835.html

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