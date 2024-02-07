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    Anlık Bildirim

    Disney+, şifre paylaşımını engellemeye başladı: Türkiye'ye gelir mi?

    Disney+ platformunun hesap paylaşımını engelleyeceği uzun süredir konuşuluyor. Dijital içerik devi, ABD'de bulunan kullanıcılar için uyarı mesajları göndermeye başladı.
    Disney+ şifre paylaşımını engellemeye başladı! Tam Boyutta Gör
    Disney+ platformunun şifre paylaşımını engelleceğine yönelik haberler uzun süredir gündemde. Öyle ki son dönemde sıkça karşımıza çıkan bu uygulama, daha önce Kanada'da bulunan kullanıcılar için etkin hale getirilmişti. Şimdi ise, ABD'yi de kapsayacak şekilde genişletiliyor. Artık ABD'de bulunan kullanıcılar şifre paylaşımı konusunda takip edilecek.

    Disney+ şifre paylaşımı kısıtlamalarını genişletiyor

    Aktarıldığı kadarıyla ABD'deki Disney+ aboneleri, 14 Mart tarihinden itibaren şifre paylaşım politikalarında birtakım değişiklikler yaşayacak. Abonelere gönderilen bilgilendirme e-postasına göre, Disney+'a kayıt olan ABD'li kullanıcılar için şifre paylaşımı artık kısıtlanıyor. Ancak eski Disney+ kullanıcılarının kısıtlama öncesinde 14 Mart'a kadar süreleri olacak. Bu aşamada tıpkı Netflix'te olduğu gibi birincil ''Hane'' sistemine geçiş yapılacağını belirtelim.

    Bu da bir Disney+ hesabının, artık sadece bir evde kullanılabileceği anlamına geliyor. Şirket ayrıca bu politikanın ihlal edilip edilmediğini kontrol etmek için aboneleri takip edeceğini de söyledi. Günümüzde bu politika kullanıcılardan eleştiri alsa da, Netflix tarafında pozitif bir etki yaratmıştı. Öyle ki platformun 5,8 milyon yeni abone kazandığı aktarıldı.

    Söz konusu özelliğin ülkemizde aktif hale gelip gelmeceği merak konusu. Ancak Netflix'in de benzer bir adım attığını düşünürsek, pek de şaşırtıcı olmaz. İyi haber şu ki, bunun için önümüzde uzun bir süre bulunuyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 2 saat önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 4 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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