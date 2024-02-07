Disney+, şifre paylaşımını engellemeye başladı: Türkiye'ye gelir mi?

Tam Boyutta Gör Disney+ platformunun şifre paylaşımını engelleceğine yönelik haberler uzun süredir gündemde. Öyle ki son dönemde sıkça karşımıza çıkan bu uygulama, daha önce Kanada'da bulunan kullanıcılar için etkin hale getirilmişti. Şimdi ise, ABD'yi de kapsayacak şekilde genişletiliyor. Artık ABD'de bulunan kullanıcılar şifre paylaşımı konusunda takip edilecek.

Disney+ şifre paylaşımı kısıtlamalarını genişletiyor

Aktarıldığı kadarıyla ABD'deki Disney+ aboneleri, 14 Mart tarihinden itibaren şifre paylaşım politikalarında birtakım değişiklikler yaşayacak. Abonelere gönderilen bilgilendirme e-postasına göre, Disney+'a kayıt olan ABD'li kullanıcılar için şifre paylaşımı artık kısıtlanıyor. Ancak eski Disney+ kullanıcılarının kısıtlama öncesinde 14 Mart'a kadar süreleri olacak. Bu aşamada tıpkı Netflix'te olduğu gibi birincil ''Hane'' sistemine geçiş yapılacağını belirtelim.

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Bu da bir Disney+ hesabının, artık sadece bir evde kullanılabileceği anlamına geliyor. Şirket ayrıca bu politikanın ihlal edilip edilmediğini kontrol etmek için aboneleri takip edeceğini de söyledi. Günümüzde bu politika kullanıcılardan eleştiri alsa da, Netflix tarafında pozitif bir etki yaratmıştı. Öyle ki platformun 5,8 milyon yeni abone kazandığı aktarıldı.

Söz konusu özelliğin ülkemizde aktif hale gelip gelmeceği merak konusu. Ancak Netflix'in de benzer bir adım attığını düşünürsek, pek de şaşırtıcı olmaz. İyi haber şu ki, bunun için önümüzde uzun bir süre bulunuyor.

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