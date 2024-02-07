Disney+, şifre paylaşımını engellemeye başladı: Türkiye'ye gelir mi?

Disney+ şifre paylaşımı kısıtlamalarını genişletiyor
Aktarıldığı kadarıyla ABD'deki Disney+ aboneleri, 14 Mart tarihinden itibaren şifre paylaşım politikalarında birtakım değişiklikler yaşayacak. Abonelere gönderilen bilgilendirme e-postasına göre, Disney+'a kayıt olan ABD'li kullanıcılar için şifre paylaşımı artık kısıtlanıyor. Ancak eski Disney+ kullanıcılarının kısıtlama öncesinde 14 Mart'a kadar süreleri olacak. Bu aşamada tıpkı Netflix'te olduğu gibi birincil ''Hane'' sistemine geçiş yapılacağını belirtelim.
Bu da bir Disney+ hesabının, artık sadece bir evde kullanılabileceği anlamına geliyor. Şirket ayrıca bu politikanın ihlal edilip edilmediğini kontrol etmek için aboneleri takip edeceğini de söyledi. Günümüzde bu politika kullanıcılardan eleştiri alsa da, Netflix tarafında pozitif bir etki yaratmıştı. Öyle ki platformun 5,8 milyon yeni abone kazandığı aktarıldı.
Söz konusu özelliğin ülkemizde aktif hale gelip gelmeceği merak konusu. Ancak Netflix'in de benzer bir adım attığını düşünürsek, pek de şaşırtıcı olmaz. İyi haber şu ki, bunun için önümüzde uzun bir süre bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.