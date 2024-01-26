Şubat ayında Netflix'e eklenecek dizi ve filmler belli oldu

- Şubat ayında Netflix'e eklenecek dizi ve filmler
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Şubat ayında Netflix'e eklenecek dizi ve filmler
Şubat ayında Netflix'te yayınlanacak içeriklere baktığımızda, hem dizi/film hem de lisanslı içerikler olmak üzere yeni yapımlar ile karşılaşıyoruz. Bunlar arasında Funda Eryiğit, Alperen Duymaz ve Mehmet Günsür'ün başrollerinde yer aldığı "Kül", 9 Şubat'tan itibaren erişilebilir olacak. Ayrıca listede Avatar: The Last Airbender'ın dizi uyarlaması da bulunuyor.
İşte Şubat ayında Netflix eklenecek tüm içerikler;
Diziler
- One Day (8 Şubat)
- A Killer Paradox (9 Şubat)
- Good Morning, Verônica: 3. Sezon (14 Şubat)
- Rythm+Flow: İtalya (19 Şubat)
- Avatar: The Last Airbender (22 Şubat)
- Kuvvetli Bir Alkış (29 Şubat)
Filmler
- Orion ve Karanlık (2 Şubat)
- Kül (9 Şubat)
- Aşk Oyunu (14 Şubat)
- Penceremden: Göz Göze (23 Şubat)
- KOD 8: 2. Kısım (28 Şubat)
Belgesel
- Aşk, Sapkın, Katil (9 Şubat)
- Einstein ve Atom Bombası (16 Şubat)
- Formula 1: Drive to Survive 6. sezon (23 Şubat)
Lisanslı içerikler
- Rick and Morty: 7. Sezon (8 Şubat)
- Love is Blind 6. Sezon (14 Şubat)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.