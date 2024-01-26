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    Anlık Bildirim

    Şubat ayında Netflix'e eklenecek dizi ve filmler belli oldu

    Netflix'in önümüzdeki Şubat ayında platforma ekleyeceği dizi ve filmler belli oldu. Peki Netflix Türkiye'de önümüzdeki ay hangi içerikler olacak? İşte detaylar....
    Şubat ayında Netflix'e eklenecek dizi ve filmler belli oldu! Tam Boyutta Gör
    Hem dünyada hem de Türkiye'de en büyük video akış platformlarından biri olan Netflix'in, şubat ayında Türkiye'de yayınlayacağı içerikler belli oldu. İşte, Netflix Türkiye'nin şubat ayı programı...

    Şubat ayında Netflix'e eklenecek dizi ve filmler

    Şubat ayında Netflix'te yayınlanacak içeriklere baktığımızda, hem dizi/film hem de lisanslı içerikler olmak üzere yeni yapımlar ile karşılaşıyoruz. Bunlar arasında Funda Eryiğit, Alperen Duymaz ve Mehmet Günsür'ün başrollerinde yer aldığı "Kül", 9 Şubat'tan itibaren erişilebilir olacak. Ayrıca listede Avatar: The Last Airbender'ın dizi uyarlaması da bulunuyor. 

    İşte Şubat ayında Netflix eklenecek tüm içerikler;

    Diziler

    • One Day (8 Şubat)
    • A Killer Paradox (9 Şubat)
    • Good Morning, Verônica: 3. Sezon (14 Şubat)
    • Rythm+Flow: İtalya (19 Şubat)
    • Avatar: The Last Airbender (22 Şubat)
    • Kuvvetli Bir Alkış (29 Şubat)

    Filmler

    • Orion ve Karanlık (2 Şubat)
    • Kül (9 Şubat)
    • Aşk Oyunu (14 Şubat)
    • Penceremden: Göz Göze (23 Şubat)
    • KOD 8: 2. Kısım (28 Şubat)

    Belgesel

    • Aşk, Sapkın, Katil (9 Şubat)
    • Einstein ve Atom Bombası (16 Şubat)
    • Formula 1: Drive to Survive 6. sezon (23 Şubat)

    Lisanslı içerikler

    • Rick and Morty: 7. Sezon (8 Şubat)
    • Love is Blind 6. Sezon (14 Şubat)
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 3 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 5 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
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