Tam Boyutta Gör Hem dünyada hem de Türkiye'de en büyük video akış platformlarından biri olan Netflix'in, şubat ayında Türkiye'de yayınlayacağı içerikler belli oldu. İşte, Netflix Türkiye'nin şubat ayı programı...

Şubat ayında Netflix'e eklenecek dizi ve filmler

Şubat ayında Netflix'te yayınlanacak içeriklere baktığımızda, hem dizi/film hem de lisanslı içerikler olmak üzere yeni yapımlar ile karşılaşıyoruz. Bunlar arasında Funda Eryiğit, Alperen Duymaz ve Mehmet Günsür'ün başrollerinde yer aldığı "Kül", 9 Şubat'tan itibaren erişilebilir olacak. Ayrıca listede Avatar: The Last Airbender'ın dizi uyarlaması da bulunuyor.

İşte Şubat ayında Netflix eklenecek tüm içerikler;

Diziler

One Day (8 Şubat)

A Killer Paradox (9 Şubat)

Good Morning, Verônica: 3. Sezon (14 Şubat)

Rythm+Flow: İtalya (19 Şubat)

Avatar: The Last Airbender (22 Şubat)

Kuvvetli Bir Alkış (29 Şubat)

Filmler

Orion ve Karanlık (2 Şubat)

Kül (9 Şubat)

Aşk Oyunu (14 Şubat)

Penceremden: Göz Göze (23 Şubat)

KOD 8: 2. Kısım (28 Şubat)

Belgesel

Aşk, Sapkın, Katil (9 Şubat)

Einstein ve Atom Bombası (16 Şubat)

Formula 1: Drive to Survive 6. sezon (23 Şubat)

Lisanslı içerikler

Rick and Morty: 7. Sezon (8 Şubat)

Love is Blind 6. Sezon (14 Şubat)

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Şubat ayında Netflix'e eklenecek dizi ve filmler belli oldu!