Disney+'ta yayınlanacak olan Percy Jackson dizisinden ilk detaylar paylaşıldı

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Rick Riordan’ın ilk kitabını 2005 yılında yayınlandığı Percy Jackson serisinin dizi uyarlaması geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Ne yazık ki neredeyse hiçbir detay paylaşılmamıştı. Geçtiğimiz günlerde de dizinin teknik kısmından bazı detaylar paylaşıldı.

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Açıklanan detaylara göre Disney+'ta yayınlanacak olan Percy Jackson dizisinin ilk bölümü yazılmış durumda ve açıklamaya göre yöneticiler bir hayli sevmiş. Ayrıca Rick Riordan, dizinin bütçesi için de güzel bir haber verdi. Açıklamaya göre dizinin bütçesi WandaVision ve The Mandalorian dizilerinin bütçeleri ile aynı seviyelerde olacak. Son olarak da şu anda dizi için bir yönetmen arayışı var.

Dizi için yayınlanan detaylar bu şekilde, ne yazık ki daha fazla detay şu an için bilinmiyor. Yayın tarihi için de bir tahmin yapmak fazlasıyla zor ancak Rick Riordan yaklaşık 6 ay önce dizinin iki yıl içerisinde yayınlanmasının zor olduğunu söylemişti. Yani dizi için daha en az 1.5 yıl bulunuyor önümüzde.

https://twitter.com/getFANDOM/status/1368947175321899008

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