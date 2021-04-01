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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    District 9 yönetmeninin yeni korku filmi Demonic'in yayın tarihi açıklandı

    Bilim kurgu filmleri arasında önemli bir yere sahip olan başarılı film District 9 ya da Türkçe ismi ile Yasak Bölge 9'un yönetmeni Neill Blomkamp'ın yeni korku filmi için vizyon tarihi paylaşıldı.
    01 Nisan 2021, 22:00 (1 hf.)
    2,7b
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    District 9 yönetmeninin yeni korku filmi Demonic'in yayın tarihi açıklandı
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    Başarılı ve sevilen bilim kurgu filmi District 9, Elysium ve Chappie gibi filmlerin yönetmenliğini yapan Neill Blomkamp'ın yeni filmi için vizyon tarihi paylaşıldı.

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    Deadline'ın haberine göre başarılı yönetmen Covid-19 salgını sırasında sessiz bir şekilde yeni filmi olan Demonic'i yapmaya başladı. Geçtiğimiz saatlerde de filmin yayın tarihi açıklandı. Neill Blomkamp'ın korku türündeki yeni filmi Demonic, 20 Ağustos 2021'de yayınlanacak. Filmin başrollerinde Carly Pope (Elysium), Chris William Martin ve Michael Rogers bulunuyor.

    Demonic filmi, bir anne ve kızın yıllardır tartışma sebeplerinin altında yatan doğaüstü güçlerin ortaya çıkması sonucunda, kızın şeytani güçleri çağırmasını konu alıyor.

    Neill Blomkamp, ayrıca geçtiğimiz aylarda sevilen filmi District 9'ın devam filmi District 10 için çalışmalara başladığını duyurmuştu. Onunla ilgili ayrıntıları da burada bulabilirsiniz.



    https://screenrant.com/demonic-movie-release-date-neill-blomkamp/
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    m-99 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Elysium kötü bir filmdi.
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    C CMteria (Harun Kuruoğlu) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gorselleri ve hikayeyi harika isliyor abzurt nokta yakalamak zor oluyor zevkle izlenen filmler icin ta kendisi yehhhu
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Korku filmlerinden pek haz etmesem de Neill sebebiyle belki izleyecek bir şey bulamadığımızda açıp izleriz diye listeme aldım. District 10 gelsin de gerisi teferruat.
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    Trao 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bekliyoruz.
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    RockConn (Ufuk Durdağı) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Takip ettiğim yönetmenlerdendir. Son yıllarda neredeyse bir düzüne deneysel kısa filmler yaptı. Yaratık'ın orijinal devam filmi neden askıya alındı bilmiyorum ama başarılı bir yapım olacaktı. Neyse gerilim türünde bir yapımını izlemek yine de keyifli olacaktır.
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    B batar (barış atasayan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    o kadar güzel filim birikti ki , 1 ay boyunca her gün bir filim izlesek sinemada anca biter. Sanırım ya ertelenecek bu filimler yada , netflix gibi int.tv platformları , bu filimleri satın alıp yayınlayacaklar.
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    E electribe 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bayıldım bu habere merak içerisinde bekliyorum umarım sinemalar açılmış olur
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