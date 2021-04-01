District 9 yönetmeninin yeni korku filmi Demonic'in yayın tarihi açıklandı

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Başarılı ve sevilen bilim kurgu filmi District 9, Elysium ve Chappie gibi filmlerin yönetmenliğini yapan Neill Blomkamp'ın yeni filmi için vizyon tarihi paylaşıldı.

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Deadline'ın haberine göre başarılı yönetmen Covid-19 salgını sırasında sessiz bir şekilde yeni filmi olan Demonic'i yapmaya başladı. Geçtiğimiz saatlerde de filmin yayın tarihi açıklandı. Neill Blomkamp'ın korku türündeki yeni filmi Demonic, 20 Ağustos 2021'de yayınlanacak. Filmin başrollerinde Carly Pope (Elysium), Chris William Martin ve Michael Rogers bulunuyor.

Demonic filmi, bir anne ve kızın yıllardır tartışma sebeplerinin altında yatan doğaüstü güçlerin ortaya çıkması sonucunda, kızın şeytani güçleri çağırmasını konu alıyor.

Neill Blomkamp, ayrıca geçtiğimiz aylarda sevilen filmi District 9'ın devam filmi District 10 için çalışmalara başladığını duyurmuştu. Onunla ilgili ayrıntıları da burada bulabilirsiniz.

https://screenrant.com/demonic-movie-release-date-neill-blomkamp/

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