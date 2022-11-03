Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    DJI Mavic 3 Classic maliyeti düşünenler için geliyor

    DJI Mavic 3 Classic orijinal modelin kamera tarafını biraz daha kırparak maliyeti düşünenlere alternatif olarak geliştirilmiş. DJI Mavic 3 Classic özellikleri ve fiyatı haberimizde. 
    Oy Ver
    DJI Mavic 3 Classic Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz aylarda Mavic 3 Drone modeli için iki farklı endüstriyel versiyon duyuran Çinli DJI firması, bu kez de kırpılmış özelliklerle maliyete oynayan Mavic 3 Classic versiyonunu piyasaya sürüyor.

    DJI Mavic 3 Classic özellikleri ve fiyatı

    DJI Mavic 3 Classic modeli orijinal modelin 4/3 CMOS Hasselblad 20MP sensörünü koruyor. 5.1K 50fps ve 4K 60fps video kaydı yanında H.264 ile H.265 kodeklerine de destek sunuluyor. Yavaş çekim olarak ise 4K 120fps ve Full HD 200fps yer alıyor.

    24mm odak uzunluğuna sahip lens, 12.8 stop için f/2.8 ve f/11 arasında değişen ayarlanabilir diyaframa sahip. Böylece daha detaylı görüntüler elde edilebiliyor. Yazılım tarafında Quickshots çekim modu, timelapse, hyperloop ve panorama modları mevcut. Eksiklik olarak telefoto lense yer verilmemiş. O3 Plus aktarım teknolojisi ile verileri daha verimli bir şekilde iletebilirken Wi-Fi 6 ile de 80Mbps hızlarında akıllı telefonlara aktarım yapabiliyor.

    Havada 46 dakika kalabilen araç AirSense ADS-B alıcısı ile yakındaki uçak ve helikopterlere karşı duyarlı hareket edebiliyor. Yine GEO 2.0 teknolojisi olası uçuş kısıtlamalarını haber alabiliyor. Active 5.0 özelliği ise nesneleri tanıma, buna göre güzergâh ayarlama, kamera hareketlerini ayarlama, kalkış noktasını hatırlama gibi avantajlar sağlıyor.

    DJI Mavic 3 Classic modeli 1469$ fiyat etiketine sahip. DJI RC kontrolcüsü ile 1599$, DJI RC-N1 kontrolcüsü ile de 1749$ olarak satılacak. Mavic 3 Fly More Kit ekstra batarya ve hızlı şarj seti bu modelle de uyumlu.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    D
    DH Misafiri 2 saat önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Vivo Y21
    Vivo Y21
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    M2 &#231;ipli 2022 Apple MacBook Pro 13 in&#231;
    M2 çipli 2022 Apple MacBook Pro 13 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız