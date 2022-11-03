DJI Mavic 3 Classic maliyeti düşünenler için geliyor

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz aylarda Mavic 3 Drone modeli için iki farklı endüstriyel versiyon duyuran Çinli DJI firması, bu kez de kırpılmış özelliklerle maliyete oynayan Mavic 3 Classic versiyonunu piyasaya sürüyor.

DJI Mavic 3 Classic özellikleri ve fiyatı

DJI Mavic 3 Classic modeli orijinal modelin 4/3 CMOS Hasselblad 20MP sensörünü koruyor. 5.1K 50fps ve 4K 60fps video kaydı yanında H.264 ile H.265 kodeklerine de destek sunuluyor. Yavaş çekim olarak ise 4K 120fps ve Full HD 200fps yer alıyor.

DJI Mavic 3E ve Mavic 3T tanıtıldı 1 ay önce eklendi

24mm odak uzunluğuna sahip lens, 12.8 stop için f/2.8 ve f/11 arasında değişen ayarlanabilir diyaframa sahip. Böylece daha detaylı görüntüler elde edilebiliyor. Yazılım tarafında Quickshots çekim modu, timelapse, hyperloop ve panorama modları mevcut. Eksiklik olarak telefoto lense yer verilmemiş. O3 Plus aktarım teknolojisi ile verileri daha verimli bir şekilde iletebilirken Wi-Fi 6 ile de 80Mbps hızlarında akıllı telefonlara aktarım yapabiliyor.

Havada 46 dakika kalabilen araç AirSense ADS-B alıcısı ile yakındaki uçak ve helikopterlere karşı duyarlı hareket edebiliyor. Yine GEO 2.0 teknolojisi olası uçuş kısıtlamalarını haber alabiliyor. Active 5.0 özelliği ise nesneleri tanıma, buna göre güzergâh ayarlama, kamera hareketlerini ayarlama, kalkış noktasını hatırlama gibi avantajlar sağlıyor.

DJI Mavic 3 Classic modeli 1469$ fiyat etiketine sahip. DJI RC kontrolcüsü ile 1599$, DJI RC-N1 kontrolcüsü ile de 1749$ olarak satılacak. Mavic 3 Fly More Kit ekstra batarya ve hızlı şarj seti bu modelle de uyumlu.

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