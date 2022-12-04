DJI Mini 3 geliyor: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör DJI Mavic 3 Classic’in ardından serinin en uygun fiyatlı drone’u olacak olan DJI Mini 3’ün tasarım ve teknik özellikleri sızdırıldı. İlginç olarak, DJI’ın yeni drone’unun, Mini 3 Pro’dan çok çok ucuz olmayacağı söyleniyor. Peki, iki Mini 3 serisi model arasında ne gibi farklılıklar olacak?

DJI Avata tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 3 ay önce eklendi

Beklendiği üzere, Mini 3 Pro ile drone’un ön ve arkasına dahil edilen engel sensörleri düz Mini 3 modelinde olmayacak. Mini 3, OcuSync 3 değil eski OcuSync 2’yi sunacak; bu da drone’u 10km’lik menzille sınırlayacak. Mini 3 Pro, DJI’ın Intelligent Flight Battery Plus ile 25km’ye kadar menzile sahip. Mini 3’ün Mini 3 Pro’dan 8 dakika daha uzun uçuş süresi sunacağı söyleniyor. Drone, dikey çekim yeteneği olan Mini 3 Pro ile aynı 4K ve 1/1.3 inç CMOS sensöre sahip olacak.

DJI Mini 3 Pro, 760 dolar fiyat etiketiyle satışta. Mini 3’ün fiyatının ne kadar olacağı belli değil. DJI, henüz Mini 3 drone modeline dair bir şey paylaşmadı ancak basın görsellerinin paylaşılması yeni drone’un yakında tanıtacağını gösteriyor.

DJI Mini 3 beklenen özellikleri

249 gr’dan daha hafif

4K HDR video kaydı

Dikey çekim

Dahili akıllı özellikler

Rüzgâr direnci 38 km/s (seviye 5)

DJI RC ile omuz çantası ve şarj yuvası ile daha fazla uçuş kiti

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.