DJI Mini 3 geliyor: İşte özellikleri

Beklendiği üzere, Mini 3 Pro ile drone’un ön ve arkasına dahil edilen engel sensörleri düz Mini 3 modelinde olmayacak. Mini 3, OcuSync 3 değil eski OcuSync 2’yi sunacak; bu da drone’u 10km’lik menzille sınırlayacak. Mini 3 Pro, DJI’ın Intelligent Flight Battery Plus ile 25km’ye kadar menzile sahip. Mini 3’ün Mini 3 Pro’dan 8 dakika daha uzun uçuş süresi sunacağı söyleniyor. Drone, dikey çekim yeteneği olan Mini 3 Pro ile aynı 4K ve 1/1.3 inç CMOS sensöre sahip olacak.
DJI Mini 3 Pro, 760 dolar fiyat etiketiyle satışta. Mini 3’ün fiyatının ne kadar olacağı belli değil. DJI, henüz Mini 3 drone modeline dair bir şey paylaşmadı ancak basın görsellerinin paylaşılması yeni drone’un yakında tanıtacağını gösteriyor.
DJI Mini 3 beklenen özellikleri
- 249 gr’dan daha hafif
- 4K HDR video kaydı
- Dikey çekim
- Dahili akıllı özellikler
- Rüzgâr direnci 38 km/s (seviye 5)
- DJI RC ile omuz çantası ve şarj yuvası ile daha fazla uçuş kiti
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