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    DJI Mini 3 Pro'ya dair ilk detaylar ortaya çıktı: Engellerden kaçınma için sensörler bulunduracak

    DJI'ın yaklaşan drone'u Mini 3 Pro hakkında ilk bilgiler gelmeye başladı. Cihaz, selefine göre daha büyük bir pille gelecek.                                      
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    DJI Mini 3 Pro'ya dair ilk detaylar ortaya çıktı
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    DJI'ın üzerinde çalıştığı Mini 3 Pro hakkında ilk bilgiler sızmaya başladı. Ortaya çıkan ilk bilgiler, 250 gramın altında bir ağırlığa sahip olacak Mini 3 Pro'nun engellerden kaçınma sensörlerine sahip olacağını ve selefine göre daha büyük bir bataryayla geleceğini gösteriyor.

    Mini 3 Pro neler sunacak?

    Sızdırılan bilgilere göre cihazın engellerden kaçınmaya yardımcı olması için ön tarafında iki büyük sensöre ve ayrıca zemin çarpışmalarını önlemek için aşağı bakan iki sensöre yer verilecek.

    Mini 3 Pro'nun, maksimum f/1.7 diyafram açıklığına sahip bir lense sahip olacağı söyleniyor. Cihazın gimbal tasarımı kullanıcıların dikey videolar çekmesine olanak tanıyacak.

    Pil kapasitesine bakıldığında Mini 3 Pro, 2.453 mAh ile DJI Mini 2'de yer verilen 2.250 mAh pile kıyasla daha büyük pil bulunduracak. Mini 2, 31 dakikalık uçuş süresi sunuyordu ve buradan yola çıkarak Mini 3 Pro'nun birkaç dakika daha fazla havada kalabileceği söylenebilir.

    ABD Federal Havacılık İdaresi'ne kaydettirmeye gerek kalmadan kullanılabilmesi adına cihaz, 249 gram ağırlığa sahip olacak. DJI Mini 3 Pro, hakkında hala bilinmeyen birçok detay yer alıyor. Bununla birlikte cihazın önümüzdeki birkaç hafta içerisinde tanıtılması bekleniyor.

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    Hava temizleyici kulaklık: Dyson Zone

    C
    Ceydaglc05 2 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 3 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 3 gün önce

    direk 10k

    LooF 3 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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