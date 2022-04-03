DJI Mini 3 Pro'ya dair ilk detaylar ortaya çıktı: Engellerden kaçınma için sensörler bulunduracak

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DJI'ın üzerinde çalıştığı Mini 3 Pro hakkında ilk bilgiler sızmaya başladı. Ortaya çıkan ilk bilgiler, 250 gramın altında bir ağırlığa sahip olacak Mini 3 Pro'nun engellerden kaçınma sensörlerine sahip olacağını ve selefine göre daha büyük bir bataryayla geleceğini gösteriyor.

Mini 3 Pro neler sunacak?

Sızdırılan bilgilere göre cihazın engellerden kaçınmaya yardımcı olması için ön tarafında iki büyük sensöre ve ayrıca zemin çarpışmalarını önlemek için aşağı bakan iki sensöre yer verilecek.

Mini 3 Pro'nun, maksimum f/1.7 diyafram açıklığına sahip bir lense sahip olacağı söyleniyor. Cihazın gimbal tasarımı kullanıcıların dikey videolar çekmesine olanak tanıyacak.

Pil kapasitesine bakıldığında Mini 3 Pro, 2.453 mAh ile DJI Mini 2'de yer verilen 2.250 mAh pile kıyasla daha büyük pil bulunduracak. Mini 2, 31 dakikalık uçuş süresi sunuyordu ve buradan yola çıkarak Mini 3 Pro'nun birkaç dakika daha fazla havada kalabileceği söylenebilir.

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ABD Federal Havacılık İdaresi'ne kaydettirmeye gerek kalmadan kullanılabilmesi adına cihaz, 249 gram ağırlığa sahip olacak. DJI Mini 3 Pro, hakkında hala bilinmeyen birçok detay yer alıyor. Bununla birlikte cihazın önümüzdeki birkaç hafta içerisinde tanıtılması bekleniyor.

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