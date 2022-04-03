DJI Mini 3 Pro'ya dair ilk detaylar ortaya çıktı: Engellerden kaçınma için sensörler bulunduracak

DJI'ın üzerinde çalıştığı Mini 3 Pro hakkında ilk bilgiler sızmaya başladı. Ortaya çıkan ilk bilgiler, 250 gramın altında bir ağırlığa sahip olacak Mini 3 Pro'nun engellerden kaçınma sensörlerine sahip olacağını ve selefine göre daha büyük bir bataryayla geleceğini gösteriyor.
Mini 3 Pro neler sunacak?
Sızdırılan bilgilere göre cihazın engellerden kaçınmaya yardımcı olması için ön tarafında iki büyük sensöre ve ayrıca zemin çarpışmalarını önlemek için aşağı bakan iki sensöre yer verilecek.
Mini 3 Pro'nun, maksimum f/1.7 diyafram açıklığına sahip bir lense sahip olacağı söyleniyor. Cihazın gimbal tasarımı kullanıcıların dikey videolar çekmesine olanak tanıyacak.
Pil kapasitesine bakıldığında Mini 3 Pro, 2.453 mAh ile DJI Mini 2'de yer verilen 2.250 mAh pile kıyasla daha büyük pil bulunduracak. Mini 2, 31 dakikalık uçuş süresi sunuyordu ve buradan yola çıkarak Mini 3 Pro'nun birkaç dakika daha fazla havada kalabileceği söylenebilir.
ABD Federal Havacılık İdaresi'ne kaydettirmeye gerek kalmadan kullanılabilmesi adına cihaz, 249 gram ağırlığa sahip olacak. DJI Mini 3 Pro, hakkında hala bilinmeyen birçok detay yer alıyor. Bununla birlikte cihazın önümüzdeki birkaç hafta içerisinde tanıtılması bekleniyor.
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Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.
Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.
direk 10k
Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa