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    DJI'nın yeni drone modeli Mavic Mini'nin fotoğrafı sızdırıldı: Yalnızca bir avuç büyüklüğünde

    Drone sektöründe önemli bir pastaya sahip olan DJI, Mavic serisine yeni bir drone eklemeye hazırlanıyor. Mavic Mini, hem küçük hem de hafif olmasıyla dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor.
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    havacılık
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    DJI'nın yeni drone modeli Mavic Mini'nin fotoğrafı sızdırıldı: Yalnızca bir avuç büyüklüğünde
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    Yeni drone modelini sır gibi saklamaya çalışan ancak bunu başaramayan DJI'nın yeni drone modeli olan Mavic Mini'nin fotoğrafı ve özellikleri sızdırıldı. Mavic Mini, yalnızca avuç içi büyüklüğünde olmasının yanında aynı zamanda çok da hafif bir drone. Şirketin bu yeni drone modelini 30 Ekim'de açıklamasını bekliyoruz.

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    Mavic Mini'nin fiyatı ve özellikleri Newegg'de listelendi. Boyutlarının küçük olması sayesinde hafif bir drone olan Mavic Mini, yalnızca 249 gram ağırlığında. Mavic Mini'nin uçuş süresi ise en fazla 30 dakika olarak belirtiliyor.

    3 eksenli bir gimbal'a bağlı 2.7K kayıt yapabilen bir kameraya sahip olacak olan DJI'nın yeni drone modeli Mavic Mini'nin listede belirtilen fiyatı ise 495 dolar.



    https://www.engadget.com/2019/10/28/dji-mavic-mini-drone-leak-photos-price/?guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZW5nYWRnZXQuY29tLw&guce_referrer_sig=AQAAAKx2A_pR2wEUhyt9ZF_XcFuZcYtqK4rHaQUXf_1orfR_7TEy67TjGVwe6xPopRJLSKDQqu-6FcISzM1PzmS1K-qRsttPwt0zPnVHpZr9p4XvWJ6rMSZv3BqBVX_4mJdgF_g3rWrMAIUTf7cByG4Z8DUy3zlmCZJELjZ7HdG2g8fS&guccounter=2 Yorum Yaz
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