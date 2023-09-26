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    Çok yönlü engel algılama özelliğiyle DJI Mini 4 Pro tanıtıldı

    DJI, mini serisinin yeni üyesini tanıttı. 249 gr altı ağırlığı, 4K/60fps HDR kamerası, uzun pil ömrü ile öne çıkan DJI Mini 4 Pro drone, 759 dolar giriş seviye fiyatını koruyor.
    DJI Mini 4 Pro drone tanıtıldı işte özellikleri fiyatı Tam Boyutta Gör
    DJI Mini 4 Pro, sonunda resmî olarak tanıtıldı. Drone, hafif ve kompakt yapıda ve kullanıcı dostu katlanabilir tasarıma sahip. Bu da ağır olmayan ve pro özelliklere sahip drone arayan, pilot lisansı olmayan kişiler için Mini 4 Pro’yu en iyi seçeneklerden biri haline getiriyor.

    DJI Mini 4 Pro drone, 48MP 1/1.3 inç sensörlü kamerasıyla öne çıkıyor. Kamera, 4K60P HDR video, 4K100P yavaş çekim video kaydı gerçekleştirebiliyor. 10-bit D-Log M, HLG renk seçenekleri, kırpılmamış dikey çekim dahil olmak üzere gelişmiş fotoğraf ve video modları sunuyor. Drone, aynı zamanda yüksek kalite görüntüleme için geniş f/1.7 diyafram açıklığına sahip. Fotoğraflarda 2 kat, videolarda 4 kata kadar yakınlaştırma yapılabiliyor.

    DJI Mini 4 Pro, çok yönlü engellerden kaçma özelliğine sahip ki bu, Mini serisi için bir ilk. Drone, her yöndeki engelleri tespit etmek için dört geniş açılı görüş sensörü ve aşağı doğru çift görüş sensörünü kullanıyor. Gelişmiş pilot yardım sistemi (APAS) sayesinde drone engelleri durdurarak veya aşarak güvenli şekilde uçuyor. Dronun uçuş süresi maksimum 45 dakika.

    Mini 4 Pro, ara nokta uçuşu, sabit hızda uçma, gelişmiş akıllı dönüş gibi çok sayıda gelişmiş özelliğe sahip. Uzman çekimleri, tek tıkla kısa film modu, hızlandırılmış fotoğrafçılık, panoramik çekim gibi çekim modları mevcut.

    DJI Mini 4 Pro fiyatı

    DJI Mini 4 Pro, dört farklı sürümle geliyor; baz model, ekranlı uzaktan kumandalı model, Fly More Combo ve Fly More Combo Plus. Dronun başlangıç fiyatı 759 dolar. En üst modelin fiyatı 1159 dolar.

    DJI Mini 4 Pro özellikleri

    • Ağırlık: 249 gr altı
    • Kalkış yükseliği: 4000 m
    • Kamera sistemi: Tek kamera
    • Kamera: Geniş açı kamera (1/1.3 inç CMOS, 48MP, 24mm, f/1.7
    • Video: Geniş açı kamera (4K/60fps, 4K/100fps slow motion, dikey çekim
    • Akıllı çekim: Night Shot, ActiveTrack 360, MasterShots, QuickShots, Hyperlapse, Panorama
    • Engel algılama: Çok yönlü engel algılama
    • Batarya ömrü: 34/45 dk 

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 5 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 5 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 5 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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