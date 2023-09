Çok yönlü engel algılama özelliğiyle DJI Mini 4 Pro tanıtıldı

Tam Boyutta Gör DJI Mini 4 Pro, sonunda resmî olarak tanıtıldı. Drone, hafif ve kompakt yapıda ve kullanıcı dostu katlanabilir tasarıma sahip. Bu da ağır olmayan ve pro özelliklere sahip drone arayan, pilot lisansı olmayan kişiler için Mini 4 Pro’yu en iyi seçeneklerden biri haline getiriyor.

DJI Mini 4 Pro drone, 48MP 1/1.3 inç sensörlü kamerasıyla öne çıkıyor. Kamera, 4K60P HDR video, 4K100P yavaş çekim video kaydı gerçekleştirebiliyor. 10-bit D-Log M, HLG renk seçenekleri, kırpılmamış dikey çekim dahil olmak üzere gelişmiş fotoğraf ve video modları sunuyor. Drone, aynı zamanda yüksek kalite görüntüleme için geniş f/1.7 diyafram açıklığına sahip. Fotoğraflarda 2 kat, videolarda 4 kata kadar yakınlaştırma yapılabiliyor.

DJI Mini 4 Pro, çok yönlü engellerden kaçma özelliğine sahip ki bu, Mini serisi için bir ilk. Drone, her yöndeki engelleri tespit etmek için dört geniş açılı görüş sensörü ve aşağı doğru çift görüş sensörünü kullanıyor. Gelişmiş pilot yardım sistemi (APAS) sayesinde drone engelleri durdurarak veya aşarak güvenli şekilde uçuyor. Dronun uçuş süresi maksimum 45 dakika.

Mini 4 Pro, ara nokta uçuşu, sabit hızda uçma, gelişmiş akıllı dönüş gibi çok sayıda gelişmiş özelliğe sahip. Uzman çekimleri, tek tıkla kısa film modu, hızlandırılmış fotoğrafçılık, panoramik çekim gibi çekim modları mevcut.

DJI Mini 4 Pro fiyatı

DJI Mini 4 Pro, dört farklı sürümle geliyor; baz model, ekranlı uzaktan kumandalı model, Fly More Combo ve Fly More Combo Plus. Dronun başlangıç fiyatı 759 dolar. En üst modelin fiyatı 1159 dolar.

DJI Mini 4 Pro özellikleri

Ağırlık : 249 gr altı

: 249 gr altı Kalkış yükseliği : 4000 m

: 4000 m Kamera sistemi : Tek kamera

: Tek kamera Kamera : Geniş açı kamera (1/1.3 inç CMOS, 48MP, 24mm, f/1.7

: Geniş açı kamera (1/1.3 inç CMOS, 48MP, 24mm, f/1.7 Video : Geniş açı kamera (4K/60fps, 4K/100fps slow motion, dikey çekim

: Geniş açı kamera (4K/60fps, 4K/100fps slow motion, dikey çekim Akıllı çekim : Night Shot, ActiveTrack 360, MasterShots, QuickShots, Hyperlapse, Panorama

: Night Shot, ActiveTrack 360, MasterShots, QuickShots, Hyperlapse, Panorama Engel algılama : Çok yönlü engel algılama

: Çok yönlü engel algılama Batarya ömrü: 34/45 dk

