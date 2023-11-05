DJI, 6 milyar dolarlık ceza iddialarını yalanladı

Tam Boyutta Gör Ticari Drone sektörünün en önemli ismi konumundaki Çinli DJI, ambargo baskılarının yanında patent ihlali davalarıyla da uğraşıyor. Son dönemde 6 milyar dolarlık tazminat cezası iddialarına firmadan yalanlama geldi.

DJI ne kadar tazminat ödedi?

DJI ile Textron arasında 2021 yılından bu yana devam eden bir patent ihlali davası var. Havacılık teknolojileri geliştiren Textron, 2011 yılında patentini aldığı ve askeri helikopterlerde kullanılan havada kalma ile ilgili bazı teknolojilerin DJI tarafından izinsiz olarak kullanıldığını iddia ederek dava açmıştı.

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DJI ise havada kalma teknolojisini 2009 yılından bu yana kullandığını iddia etse de mahkeme Nisan ayında DJI’yı haksız buldu ve 279 milyon dolarlık bir uzlaşma kararı alındı. Henüz mahkeme karar vermedi ancak sosyal medyada cezanın 6 milyar dolara çıkarıldığına dair paylaşımlar yapılmaya başlandı.

DJI yaptığı açıklamada böyle bir cezanın söz konusu olmadığını ve askeri amaçlar için alınmış bir patent ile sivil havacılık için geliştirilmiş bir teknolojinin karşılaştırılmasının yanlış olduğunu belirtti. Firma kararı temyiz etmek dahil farklı hukuki yöntemleri araştırdığını vurguladı.

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