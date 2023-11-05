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    DJI, 6 milyar dolarlık ceza iddialarını yalanladı

    Havacılık sektörü firması Textron ile davalık olan DJI geçtiğimiz aylarda uzlaşma masasına oturmayı kabul etmişti ancak sosyal medyada 6 milyar dolar rakamları konuşuluyor.
    DJI Tam Boyutta Gör
    Ticari Drone sektörünün en önemli ismi konumundaki Çinli DJI, ambargo baskılarının yanında patent ihlali davalarıyla da uğraşıyor. Son dönemde 6 milyar dolarlık tazminat cezası iddialarına firmadan yalanlama geldi.

    DJI ne kadar tazminat ödedi?

    DJI ile Textron arasında 2021 yılından bu yana devam eden bir patent ihlali davası var. Havacılık teknolojileri geliştiren Textron, 2011 yılında patentini aldığı ve askeri helikopterlerde kullanılan havada kalma ile ilgili bazı teknolojilerin DJI tarafından izinsiz olarak kullanıldığını iddia ederek dava açmıştı.

    DJI ise havada kalma teknolojisini 2009 yılından bu yana kullandığını iddia etse de mahkeme Nisan ayında DJI’yı haksız buldu ve 279 milyon dolarlık bir uzlaşma kararı alındı. Henüz mahkeme karar vermedi ancak sosyal medyada cezanın 6 milyar dolara çıkarıldığına dair paylaşımlar yapılmaya başlandı.

    DJI yaptığı açıklamada böyle bir cezanın söz konusu olmadığını ve askeri amaçlar için alınmış bir patent ile sivil havacılık için geliştirilmiş bir teknolojinin karşılaştırılmasının yanlış olduğunu belirtti. Firma kararı temyiz etmek dahil farklı hukuki yöntemleri araştırdığını vurguladı.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 gün önce

    @ccguven sizden âlâ işgalci yok... dünyaya bulaşan virüssünüz...

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    Mstt.2010 4 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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