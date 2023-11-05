DJI, 6 milyar dolarlık ceza iddialarını yalanladı

DJI ne kadar tazminat ödedi?
DJI ile Textron arasında 2021 yılından bu yana devam eden bir patent ihlali davası var. Havacılık teknolojileri geliştiren Textron, 2011 yılında patentini aldığı ve askeri helikopterlerde kullanılan havada kalma ile ilgili bazı teknolojilerin DJI tarafından izinsiz olarak kullanıldığını iddia ederek dava açmıştı.
DJI ise havada kalma teknolojisini 2009 yılından bu yana kullandığını iddia etse de mahkeme Nisan ayında DJI’yı haksız buldu ve 279 milyon dolarlık bir uzlaşma kararı alındı. Henüz mahkeme karar vermedi ancak sosyal medyada cezanın 6 milyar dolara çıkarıldığına dair paylaşımlar yapılmaya başlandı.
DJI yaptığı açıklamada böyle bir cezanın söz konusu olmadığını ve askeri amaçlar için alınmış bir patent ile sivil havacılık için geliştirilmiş bir teknolojinin karşılaştırılmasının yanlış olduğunu belirtti. Firma kararı temyiz etmek dahil farklı hukuki yöntemleri araştırdığını vurguladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden âlâ işgalci yok... dünyaya bulaşan virüssünüz...
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.