Doctor Strange 2'nin yönetmeninden beklenmedik ayrılış

Tam Boyutta Gör

Marvel Sinematik Evreni'nin heyecanla beklenen filmlerinden olan Doctor Strange in the Multiverse of Madness'tan bugün kötü bir haber geldi. Filmin yönetmeni Scott Derrickson, Twitter üzerinden yaptığı bir açıklamada projeden ayrıldığını duyurdu. Derrickson, ilk Doctor Strange filmini de yöneten isimdi.

İlginizi Çekebilir

Avengers: Endgame'in bluray versiyonu ne zaman yayınlanacak?

Scott Derrickson ve Marvel Stüdyoları tarafından yapılan açıklamalarda ayrılışın nedeni olarak "kreatif farklılıklar" gösterilmiş. Daha fazla detayın ise verilmediğini görüyoruz.

Derrickson ve Marvel Stüdyoları'nın filmin genel yapısı konusunda ortak noktada buluşamadığı konusunda bazı söylentiler var ancak elbette kesin bir şey yok. Derrickson'ın, Doctor Strange 2'yi bir korku filmi gibi hazırlayıp ortaya biraz daha farklı bir ürün koymak istediği ancak Marvel Stüdyoları/Disney'in buna izin vermediği konuşuluyor. Scott Derrickson bildiğiniz gibi Doctor Strange öncesinde daha çok korku filmleriyle tanınıyordu.

Marvel Stüdyoları başkanı Kevin Feige, Doctor Strange 2'nin yeni yönetmenini belirlemek için şimdiden çalışmalara başlamış durumda. Filmin çekimlerine önümüzdeki aylarda başlanması bekleniyordu. Yeni yönetmen de muhtemelen kısa sürede belli olacak.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness, 7 Mayıs 2021'de vizyona girecek. Scott Derrickson'ın ani ayrılışına rağmen gösterim tarihinde herhangi bir değişikliğe gidilmemiş. Yeni yönetmenin, proje üzerinde çalışmak için fazla vakti olmayacak gibi görünüyor.

https://variety.com/2020/film/news/doctor-strange-in-the-multiverse-of-madness-director-scott-derrickson-drops-out-marvel-1203462569/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.