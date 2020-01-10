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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Doctor Strange 2'nin yönetmeninden beklenmedik ayrılış

    İlk filmin de yönetmeni olan Scott Derrickson, projeden ayrıldığını duyurdu. Derrickson, 'kreatif farklılıklar' nedeniyle devam filmini yönetemeyeceğini belirtmiş.
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Doctor Strange 2'nin yönetmeninden beklenmedik ayrılış
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    Marvel Sinematik Evreni'nin heyecanla beklenen filmlerinden olan Doctor Strange in the Multiverse of Madness'tan bugün kötü bir haber geldi. Filmin yönetmeni Scott Derrickson, Twitter üzerinden yaptığı bir açıklamada projeden ayrıldığını duyurdu. Derrickson, ilk Doctor Strange filmini de yöneten isimdi.

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    Scott Derrickson ve Marvel Stüdyoları tarafından yapılan açıklamalarda ayrılışın nedeni olarak "kreatif farklılıklar" gösterilmiş. Daha fazla detayın ise verilmediğini görüyoruz.

    Derrickson ve Marvel Stüdyoları'nın filmin genel yapısı konusunda ortak noktada buluşamadığı konusunda bazı söylentiler var ancak elbette kesin bir şey yok. Derrickson'ın, Doctor Strange 2'yi bir korku filmi gibi hazırlayıp ortaya biraz daha farklı bir ürün koymak istediği ancak Marvel Stüdyoları/Disney'in buna izin vermediği konuşuluyor. Scott Derrickson bildiğiniz gibi Doctor Strange öncesinde daha çok korku filmleriyle tanınıyordu.

    Marvel Stüdyoları başkanı Kevin Feige, Doctor Strange 2'nin yeni yönetmenini belirlemek için şimdiden çalışmalara başlamış durumda. Filmin çekimlerine önümüzdeki aylarda başlanması bekleniyordu. Yeni yönetmen de muhtemelen kısa sürede belli olacak.

    Doctor Strange in the Multiverse of Madness, 7 Mayıs 2021'de vizyona girecek. Scott Derrickson'ın ani ayrılışına rağmen gösterim tarihinde herhangi bir değişikliğe gidilmemiş. Yeni yönetmenin, proje üzerinde çalışmak için fazla vakti olmayacak gibi görünüyor.



    https://variety.com/2020/film/news/doctor-strange-in-the-multiverse-of-madness-director-scott-derrickson-drops-out-marvel-1203462569/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Biyturs_OnSr 1 hf. en beğenilen
    Arkadaş adam ilk filmi yönetmiş, izleyiciler tarafından sevilmiş, büyük ilgi görmüş, dokunmayın adama istediğini yapsın. Yönetmen, "Alın abi çok biliyorsanız siz yapın" dercesine ceketi alıp çıkmış, iyi de yapmış.
    Arkadaş adam ilk filmi yönetmiş, izleyiciler tarafından sevilmiş, büyük ilgi görmüş, dokunmayın adama istediğini yapsın. Yönetmen, "Alın abi çok biliyorsanız si...
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    Yanıtla +14
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    Afodfrea 1 hf.
    Martin Scorsese'ye iste bu sebepten hak vermistim. Disney, film yapimciligi icra etmiyor, insanlara satmak istedigi urun uretmeye calisiyor. Boyle bir vaka ilk Ant Man filminde de yasanmisti. Edgar Wright, Disney'le 'kreatif farkliliklar' yasayip projeden ayrilmisti.
    Martin Scorsese'ye iste bu sebepten hak vermistim. Disney, film yapimciligi icra etmiyor, insanlara satmak istedigi urun uretmeye calisiyor. Boyle bir vaka ilk ...
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    Yanıtla +6
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    Ginga Bishounen 1 hf.
    Yönetmen Doctor Strange 2'nin korku filmi olmasını istiyordu, fakat Kevin Feige ve Disney buna müsade etmedi.
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    Artpopist 1 hf.
    Bu adb yönetmenleri neden tribe girip ayrılıyor
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    Faıthful 1 hf.
    İlk film oldukça güzeldi aslında
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    Biyturs_OnSr 1 hf. en beğenilen
    Arkadaş adam ilk filmi yönetmiş, izleyiciler tarafından sevilmiş, büyük ilgi görmüş, dokunmayın adama istediğini yapsın. Yönetmen, "Alın abi çok biliyorsanız siz yapın" dercesine ceketi alıp çıkmış, iyi de yapmış.
    Yanıtla +14
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Afodfrea 1 hf.
    Martin Scorsese'ye iste bu sebepten hak vermistim. Disney, film yapimciligi icra etmiyor, insanlara satmak istedigi urun uretmeye calisiyor. Boyle bir vaka ilk Ant Man filminde de yasanmisti. Edgar Wright, Disney'le 'kreatif farkliliklar' yasayip projeden ayrilmisti.
    Yanıtla +6
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    Draken 24 1 hf. yeni yorumcu
    Böyle şeyleri veletler izler artık büyüyün
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    labtek38 1 hf.
    “Kreatif farklılar” ne demek?
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    LKLC 1 hf. labtek38
    farklılıklar olacak. düzelttim teşekkürler.
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    V4LKyR 1 hf. labtek38
    Kreatin yani.
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