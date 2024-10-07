Samsung, çip üretim bölümü hakkındaki iddialara yanıt verdi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Güney Koreli teknoloji devi Samsung Electronics, yonga üretimi (contract chip manufacturing) ve çip tasarımı (logic chip designing) işlerini ayırmayı düşünmediğini açıkladı. Samsung’un bu iki birimi Foundry ve System LSI olarak adlandırılıyor. Samsung'un başkanı Jay Y. Lee, Reuters'a yaptığı açıklamada, bu iki işletmenin ayrılmasının gündemlerinde olmadığını belirtti. Geçtiğimiz hafta, Samsung’un bu iki yapının ayrılabileceği, hatta fişinin çekilebileceği iddia edilmişti.

Samsung iddiaları yalanladı

Öte yandan analistlere göre bu iki birim zayıf talep nedeniyle yıllık milyarlarca dolar zarar ediyor ve şirketin genel performansını olumsuz etkiliyor. Özellikle Foundry biriminin beklentilerin çok altında kaldığı belirtiliyor.

Samsung, dünyanın en büyük bellek yongası üreticisi olarak konumunu korurken, yonga tasarımı ve yonga üretimi alanlarına da genişlemeye çalışıyor. Bu hamle, şirketin bellek yongalarına olan bağımlılığını azaltmayı hedeflese de istenilen seviyeye gelinebilmiş değil. Samsung Foundry’nin en büyük rakibi ise Tayvanlı TSMC. Tayvanlı firma, endüstride yüzde 60’ın üzerinde pazar payına sahip. Samsung’un payı ise yalnızca yüzde 11,5’te kalıyor.

Jay Y. Lee olası bir bölünme ile ilgili önceki haberleri yalanlayarak, "İşi büyütmeye açız. Bölünmekle ilgilenmiyoruz” dedi.

TSMC'nin 2nm üretim süreci beklenenden pahalı olacak 2 gün önce eklendi

Jay Y. Lee, 2019'da yaptığı bir açıklamada, 2030 yılına kadar TSMC'yi geride bırakarak dünyanın en büyük yonga döküm üreticisi olmayı hedeflediğini duyurmuştu. Bu hedef doğrultusunda, Samsung, Güney Kore ve ABD'de yeni fabrikalar inşa ederek milyarlarca dolarlık yatırımlar açıkladı. Ancak mevcut durumda Samsung, Apple, AMD ve Nvidia gibi dev şirketlerden sipariş almakta zorlanıyor ve TSMC’ye kaptırıyor.

ABD’deki fabrika planları da zorda

Tam Boyutta Gör Lee, ABD’nin Texas eyaletinde inşa edilmesi planlanan yeni çip fabrikasıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. Projenin zorlu geçtiğini ve değişen durumlar ile ABD başkanlık seçimlerinin bu süreci etkilediğini belirten Lee, detay vermekten kaçındı.

Samsung geçtiğimiz aylarda Texas'taki fabrikanın üretim planını, 2024 sonundan 2026’ya ertelediğini duyurmuştu. Fabrikanın operasyonları, müşteri taleplerine bağlı olarak aşamalı bir şekilde yönetilecek.

Geçen yıl, Samsung’un yonga üretim ve tasarım işletmeleri, toplamda 3.18 trilyon won (yaklaşık 2.4 milyar dolar) operasyonel zarar bildirmişti. Samsung, bu iki iş kolunun performansını ayrı bir şekilde açıklamıyor; ancak analistler, her iki operasyonun bu yıl da 2.08 trilyon won (yaklaşık 1.6 milyar dolar) zarar edeceğini tahmin ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Samsung, çip üretim bölümü hakkındaki iddialara yanıt verdi