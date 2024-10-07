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    Samsung, çip üretim bölümü hakkındaki iddialara yanıt verdi

    Geçtiğimiz hafta yarı iletken dünyasında bomba gibi bir iddia ortaya atılmış ve Samsung’un çip üretim işinin tehlikede olduğu belirtilmişti. Samsung bu iddialara şimdi yanıt verdi.
    Samsung, çip üretim bölümü hakkındaki iddialara yanıt verdi Tam Boyutta Gör
    Güney Koreli teknoloji devi Samsung Electronics, yonga üretimi (contract chip manufacturing) ve çip tasarımı (logic chip designing) işlerini ayırmayı düşünmediğini açıkladı. Samsung’un bu iki birimi Foundry ve System LSI olarak adlandırılıyor. Samsung'un başkanı Jay Y. Lee, Reuters'a yaptığı açıklamada, bu iki işletmenin ayrılmasının gündemlerinde olmadığını belirtti. Geçtiğimiz hafta, Samsung’un bu iki yapının ayrılabileceği, hatta fişinin çekilebileceği iddia edilmişti.

    Samsung iddiaları yalanladı

    Öte yandan analistlere göre bu iki birim zayıf talep nedeniyle yıllık milyarlarca dolar zarar ediyor ve şirketin genel performansını olumsuz etkiliyor. Özellikle Foundry biriminin beklentilerin çok altında kaldığı belirtiliyor.

    Samsung, dünyanın en büyük bellek yongası üreticisi olarak konumunu korurken, yonga tasarımı ve yonga üretimi alanlarına da genişlemeye çalışıyor. Bu hamle, şirketin bellek yongalarına olan bağımlılığını azaltmayı hedeflese de istenilen seviyeye gelinebilmiş değil. Samsung Foundry’nin en büyük rakibi ise Tayvanlı TSMC. Tayvanlı firma, endüstride yüzde 60’ın üzerinde pazar payına sahip. Samsung’un payı ise yalnızca yüzde 11,5’te kalıyor.

    Jay Y. Lee olası bir bölünme ile ilgili önceki haberleri yalanlayarak, "İşi büyütmeye açız. Bölünmekle ilgilenmiyoruz” dedi.

    Jay Y. Lee, 2019'da yaptığı bir açıklamada, 2030 yılına kadar TSMC'yi geride bırakarak dünyanın en büyük yonga döküm üreticisi olmayı hedeflediğini duyurmuştu. Bu hedef doğrultusunda, Samsung, Güney Kore ve ABD'de yeni fabrikalar inşa ederek milyarlarca dolarlık yatırımlar açıkladı. Ancak mevcut durumda Samsung, Apple, AMD ve Nvidia gibi dev şirketlerden sipariş almakta zorlanıyor ve TSMC’ye kaptırıyor.

    ABD’deki fabrika planları da zorda

    Samsung, çip üretim bölümü hakkındaki iddialara yanıt verdi Tam Boyutta Gör
    Lee, ABD’nin Texas eyaletinde inşa edilmesi planlanan yeni çip fabrikasıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. Projenin zorlu geçtiğini ve değişen durumlar ile ABD başkanlık seçimlerinin bu süreci etkilediğini belirten Lee, detay vermekten kaçındı.

    Samsung geçtiğimiz aylarda Texas'taki fabrikanın üretim planını, 2024 sonundan 2026’ya ertelediğini duyurmuştu. Fabrikanın operasyonları, müşteri taleplerine bağlı olarak aşamalı bir şekilde yönetilecek.

    Geçen yıl, Samsung’un yonga üretim ve tasarım işletmeleri, toplamda 3.18 trilyon won (yaklaşık 2.4 milyar dolar) operasyonel zarar bildirmişti. Samsung, bu iki iş kolunun performansını ayrı bir şekilde açıklamıyor; ancak analistler, her iki operasyonun bu yıl da 2.08 trilyon won (yaklaşık 1.6 milyar dolar) zarar edeceğini tahmin ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 4 hafta önce

    çöp

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    onderweb 4 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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