Samsung, çip üretim bölümü hakkındaki iddialara yanıt verdi

Samsung iddiaları yalanladı
Öte yandan analistlere göre bu iki birim zayıf talep nedeniyle yıllık milyarlarca dolar zarar ediyor ve şirketin genel performansını olumsuz etkiliyor. Özellikle Foundry biriminin beklentilerin çok altında kaldığı belirtiliyor.
Samsung, dünyanın en büyük bellek yongası üreticisi olarak konumunu korurken, yonga tasarımı ve yonga üretimi alanlarına da genişlemeye çalışıyor. Bu hamle, şirketin bellek yongalarına olan bağımlılığını azaltmayı hedeflese de istenilen seviyeye gelinebilmiş değil. Samsung Foundry’nin en büyük rakibi ise Tayvanlı TSMC. Tayvanlı firma, endüstride yüzde 60’ın üzerinde pazar payına sahip. Samsung’un payı ise yalnızca yüzde 11,5’te kalıyor.
Jay Y. Lee olası bir bölünme ile ilgili önceki haberleri yalanlayarak, "İşi büyütmeye açız. Bölünmekle ilgilenmiyoruz” dedi.
Jay Y. Lee, 2019'da yaptığı bir açıklamada, 2030 yılına kadar TSMC'yi geride bırakarak dünyanın en büyük yonga döküm üreticisi olmayı hedeflediğini duyurmuştu. Bu hedef doğrultusunda, Samsung, Güney Kore ve ABD'de yeni fabrikalar inşa ederek milyarlarca dolarlık yatırımlar açıkladı. Ancak mevcut durumda Samsung, Apple, AMD ve Nvidia gibi dev şirketlerden sipariş almakta zorlanıyor ve TSMC’ye kaptırıyor.
ABD’deki fabrika planları da zorda
Samsung geçtiğimiz aylarda Texas'taki fabrikanın üretim planını, 2024 sonundan 2026’ya ertelediğini duyurmuştu. Fabrikanın operasyonları, müşteri taleplerine bağlı olarak aşamalı bir şekilde yönetilecek.
Geçen yıl, Samsung’un yonga üretim ve tasarım işletmeleri, toplamda 3.18 trilyon won (yaklaşık 2.4 milyar dolar) operasyonel zarar bildirmişti. Samsung, bu iki iş kolunun performansını ayrı bir şekilde açıklamıyor; ancak analistler, her iki operasyonun bu yıl da 2.08 trilyon won (yaklaşık 1.6 milyar dolar) zarar edeceğini tahmin ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.