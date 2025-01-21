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    Trump, Joe Biden'ın elektrikli otomobil düzenlemelerini yürürlükten kaldırdı

    Dün Beyaz Saray'a geri dönen Donald Trump'ın ikinci başkanlık dönemindeki ilk icraatlarından biri de Joe Biden'ın elektrikli otomobillere yönelik düzenlemelerini yürürlükten kaldırmak oldu.
    Donald Trump Tam Boyutta Gör
    Donald Trump'ın kasım ayında yeniden başkan seçilmesi, otomobil dünyasında önemli bir değişimin habercisi olarak okunuyordu. Zira Trump'ın özellikle elektrikli otomobillere yönelik pek çok düzenlemeyi iptal edeceği, bu alandaki teşvikleri ve sınırlamaları kaldıracağı konuşuluyordu. Nitekim öyle de oldu. Dün gerçekleşen yemin töreninin ardından Beyaz Saray'a geri dönen Trump'ın ikinci başkanlık dönemindeki ilk icraatlarından biri de Biden'ın elektrikli otomobillere yönelik düzenlemesini yürürlükten kaldırmak oldu.

    Biden yönetiminin elektrikli otomobillere yönelik düzenlemelerini özgürlükleri kısıtlayan bir tür buyruk olarak gören Donald Trump, bu düzenlemeleri kaldırmak için daha ilk gününde bir kararnameye imza atarak bu konudaki duruşunu açıkça sergiledi. ABD'yi Paris İklim Anlaşması'ndan bir kez daha çeken Trump'ın bir sonraki hamlesinin de egzoz gazı emisyon standartlarını kaldırmak olacağı düşünülüyor.

    Trump, elektrikli otomobil "buyruğunu" kaldırarak tercihi kullanıcılara bırakacaklarını, bunun da ekonomik büyüme ve yenilik için şart olduğunu söylüyor. Trump, elektrikli otomobillerle karbon yakıtlı araçlar arasında adil bir rekabet olmasının hem inovasyon hem de kullanıcı özgürlüğü açısısından elzem olduğunu savunuyor.

    Donald Trump Şarj İstasyonları İçin Sağlanan Devlet Fonunu Kesecek

    Donald Trump'ın elektrikli araçlara yönelik kararnamesinde dikkat çeken bir diğer nokta da elektrikli araçların şarj imkânlarını arttırmak için sağlanan fonların kesilmesi oldu. Biden döneminde ABD'deki şarj istasyonlarının sayısını arttırmak ve bu istasyonlara enerji sağlamak için 7.5 milyar dolarlık bir fon oluşturulmuştu. Donald Trump daha göreve geldiği ilk gün bu fondan para akışının kesilmesi emrini verdi. Trump tarafından imzalanan kararnamede, elektrikli araçların şarj edilmesine yönelik projelerin inceleneceği ve hazine yardımlarının, kredilerin ve kontratların ona göre yeniden düzenleneceği belirtiliyor. Yani elektrikli şarj istasyonları için öyle topyekün bir devlet desteği sağlanmayacak. Onun yerine uygun görüldüğü takdirde belli başlı projelere devlet desteği verilecek.

    Biden döneminde ABD'de elektrikli otomobil satın almak isteyenlere 7500 dolara kadar kredi veriliyor, ayrıca vergi indirimi gibi kolaylıklar sağlanıyordu  Trump'ın şimdi bu yöndeki düzenlemeleri kaldırması, o teşviklerin sonlandırılmasının da önünü açıyor. Bu da ABD'de son birkaç yıldır zaten yavaşlamaya başlayan elektrikli otomobil satışlarının, önümüzdeki dönemde daha da düşebileceğini gösteriyor.

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    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

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    BalkanGöçmeniBirBey 2 gün önce

    param olsa alacağım helikopter

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    gun 4 gün önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

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