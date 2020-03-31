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    DonanımHaber YouTube kanalı kimliği belirsiz kişiler tarafından ele geçirildi

    DonanımHaber YouTube kanalımız kimliği belirsiz kişiler tarafından ele geçirildi. Sorunu çözmeye çalışıyoruz. Videoları sitemizden ve mobil uygulamamızdan izleyebilirsiniz.
    1 sa. (Son Güncelleme: 41 dk.)
    1,6b
    119
    12
    Web Siteleri
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    DonanımHaber YouTube kanalı kimliği belirsiz kişiler tarafından ele geçirildi
    Tam Boyutta Gör

    DonanımHaber Youtube kanalımız, kimliği belirsiz kişiler tarafından ele geçirildi. Hesabın nasıl çalındığı konusunda bilgimiz bulunmuyor.

    Hesabı geri alabilmek için ilgili mercilere girişimlerde bulunduk. Yaşanan aksaklığı çözmeye çalışıyoruz. Bu süreçte yaşanabilecek aksaklıklar için affınıza sığınıyoruz.

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    Ayrıca Bkz. "Mount & Blade II: Bannerlord - Türkçe ilk bakış"

    YouTube kanalımızda paylaştığımız tüm videolara donanimhaber.com adresinden ulaşabilirsiniz. Android ve iOS platformundaki DH mobil uygulamamız ile videoları indirebilir, internete bağlı olmasanız bile seyredebilirsiniz. Apple tvOS platformundaki uygulamamızı indirerek bizleri televizyonunuzdan izleyebilirsiniz.

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    .V. 1 sa. en beğenilen
    Geçmiş olsun diyemiyorum çünkü yıllardır forumda dillendirmemize rağmen forum güvenliği konusunda hiçbir atılım yapmamanız; ben gelen para bakarım, kullanıcıların güvenliği önemli değil kafasındaki yönetim umarım bir şeyler ters gidince yaşadıklarımızı ve yaşayabileceğimiz sıkıntıları biraz olsun anlamış olur. Forum güvenliği eleğe dönmüş durumda, çoluk çocuk fink atıyor içinde.
    Geçmiş olsun diyemiyorum çünkü yıllardır forumda dillendirmemize rağmen forum güvenliği konusunda hiçbir atılım yapmamanız; ben gelen para bakarım, kullanıcılar...
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    Dr.Danger 6 dk.
    İşim gücüm yok leş dh için bir de uygulama indiricem hahahahaha :D
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    mu5tafa (mustafa kök) 20 dk.
    Çekik gözlüler yapmış. Her yerden çıkıyorlar.
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    manliga (yok asdadsad) 28 dk.
    Yeni mi girdiniz YouTube
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    WB 37 dk.
    31 mart sakasi gibi
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    Skaty. (Skaty Garcia) 40 dk.
    Arkadaşlar haberini yeni yapmaları yeni öğrendikleri anlamına gelmez.
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    Mion 46 dk.
    Günaydın. Kaç gün oldu! Ne kadar eziksiniz!
    Yanıtla +2
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    aozgec 58 dk.
    geçmiş olsun :)
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    Nehalem (Özgür KARADAYI) 1 sa.
    DonanımHaber YouTube kanalı kimliği belirsiz kişiler tarafından ele geçirildi, yok birde KİMLİĞİNİ bildirip ele geçirecekti YouTube kanalınızı.
    Beyin Bedeva.
    Yanıtla +2
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    The G-Man 1 sa. yeni yorumcu
    Hahahahha
    Yanıtla +1
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    .V. 1 sa. en beğenilen
    Geçmiş olsun diyemiyorum çünkü yıllardır forumda dillendirmemize rağmen forum güvenliği konusunda hiçbir atılım yapmamanız; ben gelen para bakarım, kullanıcıların güvenliği önemli değil kafasındaki yönetim umarım bir şeyler ters gidince yaşadıklarımızı ve yaşayabileceğimiz sıkıntıları biraz olsun anlamış olur. Forum güvenliği eleğe dönmüş durumda, çoluk çocuk fink atıyor içinde.
    Yanıtla +19
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