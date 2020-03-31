DonanımHaber YouTube kanalı kimliği belirsiz kişiler tarafından ele geçirildi

DonanımHaber Youtube kanalımız, kimliği belirsiz kişiler tarafından ele geçirildi. Hesabın nasıl çalındığı konusunda bilgimiz bulunmuyor.
Hesabı geri alabilmek için ilgili mercilere girişimlerde bulunduk. Yaşanan aksaklığı çözmeye çalışıyoruz. Bu süreçte yaşanabilecek aksaklıklar için affınıza sığınıyoruz.İlginizi Çekebilir YouTube videolarını "pencere modunda oynatma özelliği" Chrome’da nasıl kullanılır?
Ayrıca Bkz. "Mount & Blade II: Bannerlord - Türkçe ilk bakış"
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Beyin Bedeva.
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