DonanımHaber YouTube kanalı kimliği belirsiz kişiler tarafından ele geçirildi

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DonanımHaber Youtube kanalımız, kimliği belirsiz kişiler tarafından ele geçirildi. Hesabın nasıl çalındığı konusunda bilgimiz bulunmuyor.

Hesabı geri alabilmek için ilgili mercilere girişimlerde bulunduk. Yaşanan aksaklığı çözmeye çalışıyoruz. Bu süreçte yaşanabilecek aksaklıklar için affınıza sığınıyoruz.

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Ayrıca Bkz. "Mount & Blade II: Bannerlord - Türkçe ilk bakış"

YouTube kanalımızda paylaştığımız tüm videolara donanimhaber.com adresinden ulaşabilirsiniz. Android ve iOS platformundaki DH mobil uygulamamız ile videoları indirebilir, internete bağlı olmasanız bile seyredebilirsiniz. Apple tvOS platformundaki uygulamamızı indirerek bizleri televizyonunuzdan izleyebilirsiniz.

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