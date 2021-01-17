Dondurmada tespit edilen koronavirüse bilim kurulu üyesinden açıklama geldi

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Geçtiğimiz günlerde Çin'in Tianjin kentinde dondurmalardan alınan üç numunede yeni tip koronavirüs ( Covid-19 ) tespit edildiği bildirilmişti. Tianjin Daqiaodao Food Co. tarafından üretilen dondurmalardan alınan örnekler, Salı ve Çarşamba günleri kontrol için belediyenin hastalık kontrol merkezine gönderilmişti. Yapılan incelemeler sonucu dondurma örneklerinde Covid-19 tespit edildi. Tüm ürünlere el konurken, şirketin bin 662 çalışanı karantina altına alınarak nükleik asit testine tabi tutuldu. Ayrıca, dondurmalardan 1812'sinin diğer şehirlere dağıtıldığı belirtildi.

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Yetkililer, virüsün nasıl bulaştığını tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Açıklama

Ateş Kara Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Çin'de dondurmada koronavirüs tespit edilmesi, büyük olasılıkla üretim sırasında koronavirüs pozitif birisinden bulaş olması ile ilgili olabilir. Soğukta bulunduğu için, virüs daha uzun süre tespit edilebilir Bulaşa neden olamaz dünyada bugüne kadar gıda ile geçiş gösterilmedi. Çin'de bir seferde üretilen 4,836 kutu dondurmadan alınan örneklerden 3'ünde virüs pozitif bulunmuş. Öncelikle bu hastalık yapabilecek bir virüs mü ? Yoksa, virüs parçası mı ? Bunu değerlendirmek mümkün değil, ancak virüs bile olsa bugüne kadar gıda ile geçiş olduğu gösterilmedi." ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili incelemelerin sürdürüldüğü belirtiliyor.

Ayrıca Bkz. "Türkiye aşılamada ilk 10 ülke içerisinde"

https://www.milliyet.com.tr/gundem/cinde-dondurmada-koronavirus-tespit-edilmisti-ates-karadan-aciklama-6407854

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