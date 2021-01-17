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    Dondurmada tespit edilen koronavirüse bilim kurulu üyesinden açıklama geldi

    Çin'de dondurma örneklerinde yeni tip koronavirüse (Covid-19) rastlanması üzerine binlerce ürüne el kondu. Konuyla ilgili Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara Twitter'dan açıklama yaptı.
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Dondurmada tespit edilen koronavirüse bilim kurulu üyesinden açıklama geldi
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    Geçtiğimiz günlerde Çin'in Tianjin kentinde dondurmalardan alınan üç numunede yeni tip koronavirüs ( Covid-19 ) tespit edildiği bildirilmişti. Tianjin Daqiaodao Food Co. tarafından üretilen dondurmalardan alınan örnekler, Salı ve Çarşamba günleri kontrol için belediyenin hastalık kontrol merkezine gönderilmişti. Yapılan incelemeler sonucu dondurma örneklerinde Covid-19 tespit edildi. Tüm ürünlere el konurken, şirketin bin 662 çalışanı karantina altına alınarak nükleik asit testine tabi tutuldu. Ayrıca, dondurmalardan 1812'sinin diğer şehirlere dağıtıldığı belirtildi.

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    Yetkililer, virüsün nasıl bulaştığını tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

    Açıklama

    Dondurmada tespit edilen koronavirüse bilim kurulu üyesinden açıklama geldi

    Ateş Kara Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Çin'de dondurmada koronavirüs tespit edilmesi, büyük olasılıkla üretim sırasında koronavirüs pozitif birisinden bulaş olması ile ilgili olabilir. Soğukta bulunduğu için, virüs daha uzun süre tespit edilebilir Bulaşa neden olamaz dünyada bugüne kadar gıda ile geçiş gösterilmedi. Çin'de bir seferde üretilen 4,836 kutu dondurmadan alınan örneklerden 3'ünde virüs pozitif bulunmuş. Öncelikle bu hastalık yapabilecek bir virüs mü ? Yoksa, virüs parçası mı ? Bunu değerlendirmek mümkün değil, ancak virüs bile olsa bugüne kadar gıda ile geçiş olduğu gösterilmedi." ifadelerini kullandı.

    Olayla ilgili incelemelerin sürdürüldüğü belirtiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Türkiye aşılamada ilk 10 ülke içerisinde"



    https://www.milliyet.com.tr/gundem/cinde-dondurmada-koronavirus-tespit-edilmisti-ates-karadan-aciklama-6407854 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Evcil hayvanların yerini almaya aday yapay zekaya sahip tüylü robot

    BalkanGöçmeniBirBey

    taş devrinde mi jetgilllerdemi hatırlamıyorum ama evcil hayvanlarının yerini alan robotlar vardı sanırım

    7 saat önce
    trustrank

    wqe

    21 saat önce
    Ahayri

    Evcil hayvanlarini oyuncak gibi kullanan insanlar icin yeni bir teknoloji degil.

    1 gün önce
    Xandive

    damn

    1 gün önce
    MetaLisT_

    Tüy döküyor mu ? :)

    1 gün önce
    frostburn

    ürkütücü

    1 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    khytr89 (Hakan ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    varsa şayet borsada , algida hisseleri tepetaklak olma yolunda :)
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    JourneyToTheWest 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Elon musk'ın aynı gün içinde 4 kez test yaptırıp 2'sinin pozitif 2'sinin de negatif çıkmasının mantıklı açıklaması nedir o zaman?
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    Mr. Jingles 48 dk. ( Mesaj Silindi ) JourneyToTheWest
    Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’ın bu konuda açıklaması vardı. Canlı yayında bunun sebebini açıklamıştı. Fakat maalesef tam hatırlayamıyorum.
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    Clusive 47 dk. ( Mesaj Silindi ) JourneyToTheWest
    Cevap veremezler.
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