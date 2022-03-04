Doom II oyunu Ukrayna için geliyor

İnternetin farklı kategorilerinde işgal altındaki Ukrayna’ya yardım için kampanyalar düzenleniyor. Ünlü yapımcı John Romero da yılların eskitemediği Doom II oyununu Ukrayna’ya destek olmak için yeniden raftan indiridi.

Doom II için yeni seviye

Yapılan açıklamaya göre Id Software kurucusu John Romero, Doom II için yeni bir seviye geliştirdiğini duyurdu. 1994 yılından bu yana Doom II için geliştirilen ilk seviye olma özelliğine sahip One Humanity, Ukrayna’daki Kızıl Haç ve BM Acil Cevap Fonu çalışmalarına destek olmak amacını taşıyor.

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One Humanity eklentisi 5 Avro fiyat etiketine sahip ve gelirin tamamı sivil yardım organizasyonlarına aktarılacak. Eklentiyi oynayabilmek için orijinal Doom II ve modern bir kaynak portunun olması gerekiyor. Id Software haricinde The Pokémon Company de savaştan etkilenen çocuklar ve aileleri için 200 bin dolar bağışlamıştı.

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Doom II One Humanity eklentisi duyuruldu