Doom II oyunu Ukrayna için geliyor

İnternetin farklı kategorilerinde işgal altındaki Ukrayna’ya yardım için kampanyalar düzenleniyor. Ünlü yapımcı John Romero da yılların eskitemediği Doom II oyununu Ukrayna’ya destek olmak için yeniden raftan indiridi.
Doom II için yeni seviye
Yapılan açıklamaya göre Id Software kurucusu John Romero, Doom II için yeni bir seviye geliştirdiğini duyurdu. 1994 yılından bu yana Doom II için geliştirilen ilk seviye olma özelliğine sahip One Humanity, Ukrayna’daki Kızıl Haç ve BM Acil Cevap Fonu çalışmalarına destek olmak amacını taşıyor.
One Humanity eklentisi 5 Avro fiyat etiketine sahip ve gelirin tamamı sivil yardım organizasyonlarına aktarılacak. Eklentiyi oynayabilmek için orijinal Doom II ve modern bir kaynak portunun olması gerekiyor. Id Software haricinde The Pokémon Company de savaştan etkilenen çocuklar ve aileleri için 200 bin dolar bağışlamıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..