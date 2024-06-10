Merakla beklenen Doom: The Dark Ages sonunda duyuruldu

Doom: The Dark Ages, 2025 yılında satışa çıkacak
İd Software tarafından geliştirilen Doom: The Dark Ages, geçtiğimiz yıllardan bildiğimiz Doom (2016) ve Doom Eternal’dan oldukça farklı bir atmosfer sunacak. Tarihi dönemlerde geçecek olan yapım, Doom Slayer’in geçmiş hikayesine odaklanacak. Eşsiz atmosferi ile dikkat çeken yapımın grafikleri de görsel bir şölen yaratacak gibi görünüyor.
Doom: The Dark Ages’ın fragmanı, yapımda göreceğimiz yeni mekanikleri de içeriyor. Görüldüğü üzere Slayer, ikonik silahı ile birlikte Captain America tarzı bir kalkana sahip olacak ve bu kalkan ile daha önce görmediğimiz hareketleri gerçekleştirebilecek. Ayrıca yeni yapım, binek mekaniği sürecek ve ilginç canavarları taşıma aleti olarak kullanmamıza izin verecek. Xbox Game Pass sistemine eklenecek olan Doom: The Dark Ages, önümüzdeki yıl Xbox Series, PC ve PS5 platformları için çıkış yapacak.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.