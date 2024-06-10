Merakla beklenen Doom: The Dark Ages sonunda duyuruldu

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Tam Boyutta Gör Microsoft’un Xbox Games Showcase etkinliği sürpriz yapımlara tanık oldu. Bu yapımlardan biri de merakla beklenen yeni Doom yapımı oldu. Xbox Game Studios üyesi id Software tarafından geliştirilen yeni Doom yapımı, fragmanıyla birlikte duyuruldu.

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Doom: The Dark Ages, 2025 yılında satışa çıkacak

İd Software tarafından geliştirilen Doom: The Dark Ages, geçtiğimiz yıllardan bildiğimiz Doom (2016) ve Doom Eternal’dan oldukça farklı bir atmosfer sunacak. Tarihi dönemlerde geçecek olan yapım, Doom Slayer’in geçmiş hikayesine odaklanacak. Eşsiz atmosferi ile dikkat çeken yapımın grafikleri de görsel bir şölen yaratacak gibi görünüyor.

Doom: The Dark Ages’ın fragmanı, yapımda göreceğimiz yeni mekanikleri de içeriyor. Görüldüğü üzere Slayer, ikonik silahı ile birlikte Captain America tarzı bir kalkana sahip olacak ve bu kalkan ile daha önce görmediğimiz hareketleri gerçekleştirebilecek. Ayrıca yeni yapım, binek mekaniği sürecek ve ilginç canavarları taşıma aleti olarak kullanmamıza izin verecek. Xbox Game Pass sistemine eklenecek olan Doom: The Dark Ages, önümüzdeki yıl Xbox Series, PC ve PS5 platformları için çıkış yapacak.



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Doom The Dark Ages tanıtıldı