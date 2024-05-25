Yeni Doom oyunu Xbox Games Showcase etkinliğinde duyurulacak

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Yeni Doom oyununa ilişkin ilk haberler geçtiğimiz yıl ortaya çıktı. FTC ile Microsoft arasındaki davadan sızdırılan belgelerde Bethesda ve stüdyolarının birkaç projesini ortaya çıkardı. Belgeler, The Elder Scrolls IV: Oblivion ve Fallout 3 remaster gibi projelerin yanı sıra, uzun süredir geliştirilmekte olan bir Doom oyunu olduğunu öğrendik. Insider-Gaming’in raporuna göre bu oyunun adı Doom: The Dark Ages.

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Doom: The Dark Ages geliyor

Microsoft’un 9 Haziran’da düzenleyeceği oyun etkinliğinde Doom serisinin yeni oyununu tanıtacağı söyleniyor. Doom: The Dark Ages, ortaçağdan ilham alan kıyamet dünyasında geçecek. Yalnız bir devam oyunu olmayacak, muhtemelen serinin ana karakteri Doomslayer’ın kökenlerini gösteren bir ön bölüm olacak.

Doom Eternal’ın dört yıl önce çıkması ve Bethesda'nın en büyük serilerinden biri olması nedeniyle yeni Doom’un duyurulması kuvvetle muhtemel görünüyor. Doom The Dark Ages’ın PC, Xbox ve PS5’e çıkış yapması bekleniyor.

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Doom: The Dark Ages, Xbox Games Showcase etkinliğinde duyurulacak