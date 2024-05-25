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    Anlık Bildirim

    Yeni Doom oyunu Xbox Games Showcase etkinliğinde duyurulacak

    Yeni Doom oyununu bekleyenler için güzel haber: Doom: The Dark Ages, Microsoft'un yaklaşan Xbox Games Showcase etkinliğinde gösterilecek.                        
    Yeni Doom The Dark Ages geliyor Tam Boyutta Gör
    Yeni Doom oyununa ilişkin ilk haberler geçtiğimiz yıl ortaya çıktı. FTC ile Microsoft arasındaki davadan sızdırılan belgelerde Bethesda ve stüdyolarının birkaç projesini ortaya çıkardı. Belgeler, The Elder Scrolls IV: Oblivion ve Fallout 3 remaster gibi projelerin yanı sıra, uzun süredir geliştirilmekte olan bir Doom oyunu olduğunu öğrendik. Insider-Gaming’in raporuna göre bu oyunun adı Doom: The Dark Ages.

    Doom: The Dark Ages geliyor

    Microsoft’un 9 Haziran’da düzenleyeceği oyun etkinliğinde Doom serisinin yeni oyununu tanıtacağı söyleniyor. Doom: The Dark Ages, ortaçağdan ilham alan kıyamet dünyasında geçecek. Yalnız bir devam oyunu olmayacak, muhtemelen serinin ana karakteri Doomslayer’ın kökenlerini gösteren bir ön bölüm olacak.

    Doom Eternal’ın dört yıl önce çıkması ve Bethesda'nın en büyük serilerinden biri olması nedeniyle yeni Doom’un duyurulması kuvvetle muhtemel görünüyor. Doom The Dark Ages’ın PC, Xbox ve PS5’e çıkış yapması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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