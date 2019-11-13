Dört arka kameralı Realme 5s'in çıkış tarihi belli oldu

Tam Boyutta Gör

Realme bundan birkaç ay önce Realme 5 ve Realme 5 Pro akıllı telefonlarını piyasaya sürmüştü. Çinli şirketi yakında Realme 5s olarak adlandırılan başka bir model çıkaracak.

Ayrıca Bkz. "iOS 13.2.2 güncellemesi iPhone'ların pil ömrünü olumsuz etkiledi"

Hintli e-ticaret platformu Flipkart'ta listelenen cihazın bazı temel özellikleri gün ışığına çıktı. Görünüşe bakılırsa Realme 5s, 48 megapiksel ana sensör içeren dörtlü arka kamera sistemi ile gelecek. Aynı zamanda elmas desenli arka paneliyle şık bir görünüm sunacak.

Tam Boyutta Gör

Damla çentikli ekranla gelebilir

Parmak izi tarayıcısı arka tarafta olan telefonun teknik özellikleri konusunda bir bilgi yok. Ancak, Realme 5 ve Realme 5 Pro gibi damla çentikli ekrana sahip olması bekleniyor.

Realme 5s, 20 Kasım tarihinde resmiyet kazanacak. Şirket aynı gün Realme X2 Pro’yu da duyuracak. Realme 5s'in nasıl bir fiyat etiketi taşıyacağı henüz bilinmiyor. Önümüzdeki günlerde akıllı telefonla ilgili daha fazla bilgiye sahip olmayı umuyoruz.

https://www.gsmarena.com/realme_5s_launch_date_november_20-news-40071.php