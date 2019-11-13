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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dört arka kameralı Realme 5s'in çıkış tarihi belli oldu

    Realme önümüdeki hafta damla çentikli ekran ve dört arka kamera ile donatılmış yeni bir akıllı telefon çıkaracak. Realme 5s'in ne zaman resmiyet kazanacağı belli oldu.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Dört arka kameralı Realme 5s'in çıkış tarihi belli oldu
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    Realme bundan birkaç ay önce Realme 5 ve Realme 5 Pro akıllı telefonlarını piyasaya sürmüştü. Çinli şirketi yakında Realme 5s olarak adlandırılan başka bir model çıkaracak.

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    Hintli e-ticaret platformu Flipkart'ta listelenen cihazın bazı temel özellikleri gün ışığına çıktı. Görünüşe bakılırsa Realme 5s, 48 megapiksel ana sensör içeren dörtlü arka kamera sistemi ile gelecek. Aynı zamanda elmas desenli arka paneliyle şık bir görünüm sunacak.

    Dört arka kameralı Realme 5s'in çıkış tarihi belli oldu
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    Damla çentikli ekranla gelebilir

    Parmak izi tarayıcısı arka tarafta olan telefonun teknik özellikleri konusunda bir bilgi yok. Ancak, Realme 5 ve Realme 5 Pro gibi damla çentikli ekrana sahip olması bekleniyor.

    Realme 5s, 20 Kasım tarihinde resmiyet kazanacak. Şirket aynı gün Realme X2 Pro’yu da duyuracak. Realme 5s'in nasıl bir fiyat etiketi taşıyacağı henüz bilinmiyor. Önümüzdeki günlerde akıllı telefonla ilgili daha fazla bilgiye sahip olmayı umuyoruz.



    https://www.gsmarena.com/realme_5s_launch_date_november_20-news-40071.php Yorum Yaz
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    carloska 1 hf.
    damla çentikten sonrasını okumadım..
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