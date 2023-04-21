Dota 2, yeni güncelleme ile birlikte dev değişiklikler alıyor: LoL için tehlike!

Dota 2 New Frontiers güncellemesi ve dev değişiklikleri
Valve yaptığı açıklamada oyunun temel amacının aynı kaldığının altını çizerken kazanmak için ihtiyacınız olan her şey hala haritanın merkezinde olduğunu belirtiyor. Ancak Valve "meta tanımlayıcı yeni özellikler" olarak ifade ettiği yeni konumlar, yeni Tormentor mini patronları, Watchers adı verilen görüş sağlayan tarafsız birimler, meyve üreten Lotus Havuzları, yeni eşyalar, eşleştirme değişiklikleri, sağlık çubuklarında kullanıcı arayüzü değişiklikleri ve oyundaki her karaktere dokunacak bir dizi kahraman dengelemesini de güncellemeyle getiriyor. Ayrıca, kuşatmalar için arka kapılar, iki Roshan ini, haritaya yayılmış çeşitli yeni rün türleri, daha fazla sürüngen kampı ve Outpost'lar da değişikliklerden bazıları.
Açıkçası Counter-Strike 2 ile ciddi değişiklikler alacak olan CS:GO gibi Dota 2 de New Frontiers güncellemesiyle daha da büyük değişiklikler alıyor. Sürüm 7.33 ile gelen yenilikler ve değişiklik listesi hayli uzun ve detaylı. İlgili yama notlarını buradan okuyabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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son derece güzel
[resim] mükemmel
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Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)