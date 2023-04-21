Dota 2, yeni güncelleme ile birlikte dev değişiklikler alıyor: LoL için tehlike!

Tam Boyutta Gör Steam'de 300.000'den fazla eş zamanlı oyuncuya hizmet veren dünyanın en popüler e-spor oyunlarından biri olan Dota 2, New Frontiers adlı devasa ve köklü değişiklikler içeren bir güncelleme aldı. Oyunun tüm haritası artık yüzde 40 daha büyük olurken oynanışı derinden etkileyecek değişiklikler de güncelleme ile birlikte geliyor.

Dota 2 New Frontiers güncellemesi ve dev değişiklikleri

Valve yaptığı açıklamada oyunun temel amacının aynı kaldığının altını çizerken kazanmak için ihtiyacınız olan her şey hala haritanın merkezinde olduğunu belirtiyor. Ancak Valve "meta tanımlayıcı yeni özellikler" olarak ifade ettiği yeni konumlar, yeni Tormentor mini patronları, Watchers adı verilen görüş sağlayan tarafsız birimler, meyve üreten Lotus Havuzları, yeni eşyalar, eşleştirme değişiklikleri, sağlık çubuklarında kullanıcı arayüzü değişiklikleri ve oyundaki her karaktere dokunacak bir dizi kahraman dengelemesini de güncellemeyle getiriyor. Ayrıca, kuşatmalar için arka kapılar, iki Roshan ini, haritaya yayılmış çeşitli yeni rün türleri, daha fazla sürüngen kampı ve Outpost'lar da değişikliklerden bazıları.

Tam Boyutta Gör Harita tarafındaki değişikliklerden sonra genel olarak alan büyümüş olsa da geleneksel üç hat, herhangi boyutsal değişiklik almadı. Bunun yerine haritanın kenar kısımları genişletilerek yeni alanlar eklendi. Bu alanların keşfi galibiyet için kilit roller oynayacak. Oyunun eşleştirme yani Elo sistemi de tamamen değiştirildi. Valve, endüstri çapında standart olan Elo algoritmasını bırakarak Valve Glicko'yu benimsediklerini açıkladı. Valve bu sayede daha iyi bir rütbe hesaplaması yapılacağını söylüyor. Aynı zamanda oyuna geri dönen oyuncuların da daha kolay adapte olmasına bu sistem yardımcı olacak.

Epic Games'te bu hafta iki farklı ücretsiz oyun var 15 sa. önce eklendi

Açıkçası Counter-Strike 2 ile ciddi değişiklikler alacak olan CS:GO gibi Dota 2 de New Frontiers güncellemesiyle daha da büyük değişiklikler alıyor. Sürüm 7.33 ile gelen yenilikler ve değişiklik listesi hayli uzun ve detaylı. İlgili yama notlarını buradan okuyabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Dota 2 haritası dev değişikliklerle güncellendi: LoL için tehlike