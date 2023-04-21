Epic Games'te bu hafta iki farklı ücretsiz oyun var

2 Farklı Oyun
Epic Games'in bu hafta oyunculara verdiği hediye Beyond Blue ve Never Alone. Oyunların Epic Games'teki toplam değeri ise 58 TL. Hediyeyi 27 Nisan Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, tamamen sizin olacak. Mağaza sayfalarını aşağıda bulabilirsiniz.
Epic Games'in haftaya vereceği hediye ise BreathedgevePoker Club. Onları da 27 Nisan'dan itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
son derece güzel
[resim] mükemmel
www.chatgpt4.com.tr
www.chat.chatgpt4.com.tr Turkey OpenAI
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)