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    Epic Games'te bu hafta iki farklı ücretsiz oyun var

    Epic Games her hafta verdiği ücretsiz oyunlara devam ediyor. Bu hafta Beyond Blue ve Never Alone oyunları ücretsiz olarak sunuluyor.                                 
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    Epic Games'te bu hafta iki farklı ücretsiz oyun var Tam Boyutta Gör
    Her hafta ücretsiz oyunlar veren Epic Games'in bu haftaki hediyesi erişime açıldı ve haftaya vereceği hediye belli oldu.

    2 Farklı Oyun

    Epic Games'in bu hafta oyunculara verdiği hediye Beyond Blue ve Never Alone. Oyunların Epic Games'teki toplam değeri ise 58 TL. Hediyeyi 27 Nisan Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, tamamen sizin olacak. Mağaza sayfalarını aşağıda bulabilirsiniz. 

    Beyond Blue

    Never Alone

    Epic Games'in haftaya vereceği hediye ise BreathedgevePoker ClubOnları da 27 Nisan'dan itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz.

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    Faydalıİnsan 15 saat önce

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    emrahmt 1 gün önce

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    KiLLeR© 2 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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