Tam Boyutta Gör Her hafta ücretsiz oyunlar veren Epic Games'in bu haftaki hediyesi erişime açıldı ve haftaya vereceği hediye belli oldu.

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2 Farklı Oyun

Epic Games'in bu hafta oyunculara verdiği hediye Beyond Blue ve Never Alone. Oyunların Epic Games'teki toplam değeri ise 58 TL. Hediyeyi 27 Nisan Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, tamamen sizin olacak. Mağaza sayfalarını aşağıda bulabilirsiniz.

Beyond Blue

Never Alone

Epic Games'in haftaya vereceği hediye ise BreathedgevePoker Club. Onları da 27 Nisan'dan itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz.

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Epic Games'te bu hafta iki farklı ücretsiz oyun var