DRAM bellek pazarında sular durulmuyor: Fiyat düşüşleri yolda

Tam Boyutta Gör Yarı iletken sektöründe yaşanan tedarik ve stok sıkıntıları yavaş yavaş hafiflemeye başlarken, DRAM pazarında kan kaybı sürüyor. Yeni bir Trendforce araştırmasına göre DRAM sektöründe yaşanan fiyat düşüşleri, önümüzdeki aylarda da devam edecek. Gelin detaylara hep birlikte göz atalım.

DRAM bellek pazarında kan kaybı sürüyor

Paylaşılan son rakamlara göre Samsung, yeni ürünlerine yönelik talep düşüşleri nedeniyle, ASP'de (Ortalama Satış Fiyatı) önemli bir düşüş gördü. Bu da çeyrekten çeyreğe yüzde 24,7 oranında gerileme ile 4,17 milyar dolar gelirle sonuçlandı. Bir diğer üretici Micron ise, sevkiyatlarda artış kaydetmeyi başardı. Ancak şirketin gelirleri çeyrekten çeyreğe yüzde 3,8 oranında azalarak 2,8 milyar dolar oldu.

Pazarda en büyük kayıp ise Sk Hynix'te yaşandı. Dev üretici hem sevkiyat hem de ortalama satış fiyatında yüzde 15'in üzerinde bir düşüş bildirdi. Bu noktada çeyrekten çeyreğe yüzde 31,7'lik kayıp yaşayan bellek üreticisi, 2,31 milyar dolar gelir elde etti.

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Ayrıca TrendForce, ikinci çeyrek DRAM endüstrisi için gelir tahminlerini de paylaştı. Buna göre DRAM fiyatları düşmeye devam ederken, 2. çeyrek faaliyet kar marjlarının kırmızı renkte kalması bekleniyor. Buna yanıt olarak üretimde kesintilere imza atmaya başlayan Samsung, Micron ve SK Hynix, kapasite kullanım oranlarını sırasıyla yüzde 77, yüzde 74 ve yüzde 82'ye düşürecek.

Paylaşılan bilgilerin ışığında DRAM pazarının, düşük talep ve tedarik zinciri sorunları ile karşı karşıya olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan güncel DRAM teknolojileri ile pazarın tekrar canlandığını görebiliriz. Ancak son mali göstergelere göre, sektörün önündeki yol zorlu olacak.

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