DRAM bellek pazarında sular durulmuyor: Fiyat düşüşleri yolda

DRAM bellek pazarında kan kaybı sürüyor
Paylaşılan son rakamlara göre Samsung, yeni ürünlerine yönelik talep düşüşleri nedeniyle, ASP'de (Ortalama Satış Fiyatı) önemli bir düşüş gördü. Bu da çeyrekten çeyreğe yüzde 24,7 oranında gerileme ile 4,17 milyar dolar gelirle sonuçlandı. Bir diğer üretici Micron ise, sevkiyatlarda artış kaydetmeyi başardı. Ancak şirketin gelirleri çeyrekten çeyreğe yüzde 3,8 oranında azalarak 2,8 milyar dolar oldu.
Ayrıca TrendForce, ikinci çeyrek DRAM endüstrisi için gelir tahminlerini de paylaştı. Buna göre DRAM fiyatları düşmeye devam ederken, 2. çeyrek faaliyet kar marjlarının kırmızı renkte kalması bekleniyor. Buna yanıt olarak üretimde kesintilere imza atmaya başlayan Samsung, Micron ve SK Hynix, kapasite kullanım oranlarını sırasıyla yüzde 77, yüzde 74 ve yüzde 82'ye düşürecek.
Paylaşılan bilgilerin ışığında DRAM pazarının, düşük talep ve tedarik zinciri sorunları ile karşı karşıya olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan güncel DRAM teknolojileri ile pazarın tekrar canlandığını görebiliriz. Ancak son mali göstergelere göre, sektörün önündeki yol zorlu olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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