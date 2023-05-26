Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    DRAM bellek pazarında sular durulmuyor: Fiyat düşüşleri yolda

    Son dönemlerde DRAM fiyatlarında yaşanan düşüşlerin önümüzdeki süreçte de devam etmesi bekleniyor. Trendforce, 2023'ün ilk çeyreğini konu alan DRAM pazar analizini paylaştı. 
    1
    DRAM bellek pazarında sular durulmuyor: Fiyat düşüşleri yolda Tam Boyutta Gör
    Yarı iletken sektöründe yaşanan tedarik ve stok sıkıntıları yavaş yavaş hafiflemeye başlarken, DRAM pazarında kan kaybı sürüyor. Yeni bir Trendforce araştırmasına göre DRAM sektöründe yaşanan fiyat düşüşleri, önümüzdeki aylarda da devam edecek. Gelin detaylara hep birlikte göz atalım.

    DRAM bellek pazarında kan kaybı sürüyor

    Paylaşılan son rakamlara göre Samsung, yeni ürünlerine yönelik talep düşüşleri nedeniyle, ASP'de (Ortalama Satış Fiyatı) önemli bir düşüş gördü. Bu da çeyrekten çeyreğe yüzde 24,7 oranında gerileme ile 4,17 milyar dolar gelirle sonuçlandı. Bir diğer üretici Micron ise, sevkiyatlarda artış kaydetmeyi başardı. Ancak şirketin gelirleri çeyrekten çeyreğe yüzde 3,8 oranında azalarak 2,8 milyar dolar oldu. 

    DRAM bellek pazarında sular durulmuyor: Fiyat düşüşleri yolda
    Pazarda en büyük kayıp ise Sk Hynix'te yaşandı. Dev üretici hem sevkiyat hem de ortalama satış fiyatında yüzde 15'in üzerinde bir düşüş bildirdi. Bu noktada çeyrekten çeyreğe yüzde 31,7'lik kayıp yaşayan bellek üreticisi, 2,31 milyar dolar gelir elde etti. 

    Ayrıca TrendForce, ikinci çeyrek DRAM endüstrisi için gelir tahminlerini de paylaştı. Buna göre DRAM fiyatları düşmeye devam ederken, 2. çeyrek faaliyet kar marjlarının kırmızı renkte kalması bekleniyor. Buna yanıt olarak üretimde kesintilere imza atmaya başlayan Samsung, Micron ve SK Hynix, kapasite kullanım oranlarını sırasıyla yüzde 77, yüzde 74 ve yüzde 82'ye düşürecek. 

    Paylaşılan bilgilerin ışığında DRAM pazarının, düşük talep ve tedarik zinciri sorunları ile karşı karşıya olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan güncel DRAM teknolojileri ile pazarın tekrar canlandığını görebiliriz. Ancak son mali göstergelere göre, sektörün önündeki yol zorlu olacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ekransız dizüstü bilgisayarı: Spacetop

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 13 saat önce

    Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sıfır araç faturası ne zaman kesilir alba yağ yorumları morhipo orjinal mi astsubay doğu görevi kaç yıl limit türkçe deneme cevap anahtarı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Realme C11 2021 2/32 GB Iron Grey
    Realme C11 2021 2/32 GB Iron Grey
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI PULSE 15 B13VFK-498TR
    MSI PULSE 15 B13VFK-498TR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    VESTA-START
    VESTA-START
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız