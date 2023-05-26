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    Xiaomi'de gelir kayıpları başladı: Satışlar düşüyor

    Akıllı telefon devi Xiaomi, 2023'ün ilk çeyreğini konu alan mali raporları yayınladı. Akıllı telefon pazarında yaşanan duraksama nedeniyle satışlar düşmeye devam ediyor. 
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    Xiaomi'de gelir kayıpları başladı: Satışlar düşüyor Tam Boyutta Gör

    Teknoloji devi Xiaomi, 2023'ün ilk çeyreğini konu alan mali raporları yayınladı. Küresel ve Çin pazarında yaşanan sorunlar nedeniyle yüzde 19 oranında gelir kaybı yaşayan şirket, rakiplerinin gerisinde kaldı. Peki akıllı telefon pazarında durumlar nasıl? İşte detaylar

    Xiaomi'de gelir düşüşleri başladı

    Paylaşılan raporlara göre Ocak-Mart 2023 arasında aylık 594,8 milyon aktif kullanıcıya sahip olan Xiaomi, an itibariyle 600 milyonluk kilometre taşına ulaşmayı başardı. Ancak tüketici pazarında yaşanan duraksama, pek de iç açıcı olmayan bir gelir tablosuna neden oldu. Buna göre 2023'ün ilk çeyreğinde 8,44 milyar dolarlık satış gerçekleştiren şirket, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 10,4 milyar doların gerisinde kaldı. 

    Xiaomi, bu dönemde 30,4 milyon adet akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirdi. Satışlarda yaşanan düşüş eğilimine kıyasla karlılık oranını arttırmayı başaran Çinli dev, 458,4 milyon dolar net kâr bildirdi. Bu rakamın geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13 daha yüksek olduğunu belirtelim.

    Dördüncü sıraya geriledi

    Ayrıca Çinli dev, buzdolabı, klima ve çamaşır makinesi gibi akıllı ev aletlerinden elde edilen gelirin yıllık bazda yüzde 60 arttığını belirtiyor. Buna bağlı olarak teknoloji devi, 2,8 milyon akıllı TV sevkiyatı ile ilk 5 üretici arasına girmeyi başardı.

    Küresel akıllı telefon pazarına gelirsek marka, yüzde 11,3 pazar payıyla üçüncü sırada yer aldı. Listenin ilk sırasında yer isimler ise Apple ve Samsung oldu. Çin pazarında ise birim bazında yüzde 22 artış kaydeden Xiaomi, Vivo'nun gerisinde kalarak dördüncü sıraya geriledi. 

    Konu hakkında yapılan açıklamada Xiaomi, söz konusu düşüşlere rağmen hedeflerini takip edeceklerini söyledi. Bu noktada Çinli dev, odağını gelişmekte olan elektrikli araç pazarına çevirmiş durumda.

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