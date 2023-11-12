DreameBot L10s Ultra: Ev temizliğinde çığır açan akıllı çözüm

- Akıllı Temizliğin İleri Sürümü
- Tam Otomatik Temizlik
- Gelişmiş Yapay Zeka Navigasyonu
- Güçlü Süpürme ve Halı Temizleme Gücü
- Üstün Zemin Bakımı ve Temizlik
- Kişiselleştirilmiş Temizlik Deneyimi
- Sonuç
- Teknik Özellikler:
- Yorumlar
Dreametech, ev temizlik cihazlarının öncü üreticisi olarak hızla yükselen bir teknoloji şirketi olarak DreameBot serisinin amiral gemisi modeli olan DreameBot L10s Ultra'yı Türkiye'de satışa sundu. Bu robot süpürge, akıllı temizlik sektöründe devrim yaratan bir dizi özellikle donatılmış, tam otomatik bir temizlik cihazı olarak öne çıkıyor.
Akıllı Temizliğin İleri Sürümü
Dreametech'in son teknoloji harikası DreameBot L10s Ultra, ev temizliğini baştan tanımlayan bir ürün. Akıllı temizlik sektöründeki en yeni ve en gelişmiş özellikleri bir araya getirerek, kullanıcılara eşsiz bir temizlik deneyimi sunuyor.
Tam Otomatik Temizlik
L10s Ultra, tam otomatik temizlik konusunda yeni bir çağ açıyor. Otomatik toz toplama sistemi, 3 litrelik geniş toz torbası ve otomatik halı tespit özelliği ile 60 güne kadar el değmeden temizlik sağlıyor. Bu özellikler, kullanıcı dostu bir deneyim sunarken, etkili bir temizlik performansı vaat ediyor.
Gelişmiş Yapay Zeka Navigasyonu
Ürün, gelişmiş yapay zeka navigasyonuyla ev içinde akıllı ve verimli bir temizlik sağlıyor. RGB kamera ve 3D yapılandırılmış ışık teknolojisi sayesinde evin düzenini hızla öğreniyor ve temizlik stratejilerini buna göre adapte ediyor. Bu özellik, kaçırılan noktaları en aza indirirken, tekrarlanan temizliği önlüyor ve robotun kaybolma veya takılma riskini minimize ediyor.
Güçlü Süpürme ve Halı Temizleme Gücü
DreameBot L10s Ultra'nın 5,300Pa emiş gücü, evdeki kir, saç ve tozu etkili bir şekilde temizlemeyi sağlıyor. Otomatik halı tespit özelliği, halıları algıladığında emiş gücünü artırarak derinlemesine temizlik sağlıyor. Ayrıca, özel emiş güçlendirme özelliği zorlu lekelerle başa çıkmak için gücünü artırıyor.
Üstün Zemin Bakımı ve Temizlik
Ürün, her türlü zeminde üstün bir bakım ve temizlik sunuyor. İki adet döner paspas, hızlı dönme hareketiyle zeminleri kusursuz bir şekilde temizliyor. 2.5 litrelik su tankı ise geniş alanları rahatça temizleyebilirken, paspaslar temizlik sonrası otomatik olarak temizleniyor ve kurutuluyor.
Kişiselleştirilmiş Temizlik Deneyimi
Dreamehome uygulaması ile çok katlı evlerde birden fazla harita oluşturabilir, odaları bölebilir ve temizlik programlarını özelleştirebilirsiniz. Uygulama kontrolü ve ses asistan entegrasyonu sayesinde temizliği istediğiniz gibi yönlendirebilirsiniz.
Sonuç
DreameBot L10s Ultra, ev temizliği konusunda mükemmel bir deneyim sunan bir akıllı temizlik çözümüdür. Tam otomatik temizlik özellikleri, güçlü emiş gücü, gelişmiş yapay zeka navigasyonu ve kişiselleştirilmiş temizlik deneyimi ile ev sahiplerine konfor ve etkili temizlik imkanı sunar. Bu ürün, hem otomatik toz toplama sistemiyle hem de özel emiş güçlendirme özelliği ile 60 güne kadar sürekli temizlik sağlar.
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Teknik Özellikler:
Navigasyon: LDS
Nesnelerden Kaçınma: AI (Yapay Zekâ)
Emiş Gücü: 5,300Pa
Dahili toz kapasitesi: 350mL
Dahili su tankı: 80mL
Vakumlama ve Paspaslama: Kauçuk fırça + paspas
Halıda emiş gücü artırma: Evet
Pil Kapasitesi: 5.200mAh
Çöp İstasyonu: Otomatik Boşaltmalı
Çöp Torbası Kapasitesi: 3L
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.