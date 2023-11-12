DreameBot L10s Ultra: Ev temizliğinde çığır açan akıllı çözüm

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Dreametech, ev temizlik cihazlarının öncü üreticisi olarak hızla yükselen bir teknoloji şirketi olarak DreameBot serisinin amiral gemisi modeli olan DreameBot L10s Ultra'yı Türkiye'de satışa sundu. Bu robot süpürge, akıllı temizlik sektöründe devrim yaratan bir dizi özellikle donatılmış, tam otomatik bir temizlik cihazı olarak öne çıkıyor.

Akıllı Temizliğin İleri Sürümü

Dreametech'in son teknoloji harikası DreameBot L10s Ultra, ev temizliğini baştan tanımlayan bir ürün. Akıllı temizlik sektöründeki en yeni ve en gelişmiş özellikleri bir araya getirerek, kullanıcılara eşsiz bir temizlik deneyimi sunuyor.

Tam Otomatik Temizlik

L10s Ultra, tam otomatik temizlik konusunda yeni bir çağ açıyor. Otomatik toz toplama sistemi, 3 litrelik geniş toz torbası ve otomatik halı tespit özelliği ile 60 güne kadar el değmeden temizlik sağlıyor. Bu özellikler, kullanıcı dostu bir deneyim sunarken, etkili bir temizlik performansı vaat ediyor.

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Gelişmiş Yapay Zeka Navigasyonu

Ürün, gelişmiş yapay zeka navigasyonuyla ev içinde akıllı ve verimli bir temizlik sağlıyor. RGB kamera ve 3D yapılandırılmış ışık teknolojisi sayesinde evin düzenini hızla öğreniyor ve temizlik stratejilerini buna göre adapte ediyor. Bu özellik, kaçırılan noktaları en aza indirirken, tekrarlanan temizliği önlüyor ve robotun kaybolma veya takılma riskini minimize ediyor.

Güçlü Süpürme ve Halı Temizleme Gücü

DreameBot L10s Ultra'nın 5,300Pa emiş gücü, evdeki kir, saç ve tozu etkili bir şekilde temizlemeyi sağlıyor. Otomatik halı tespit özelliği, halıları algıladığında emiş gücünü artırarak derinlemesine temizlik sağlıyor. Ayrıca, özel emiş güçlendirme özelliği zorlu lekelerle başa çıkmak için gücünü artırıyor.

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Üstün Zemin Bakımı ve Temizlik

Ürün, her türlü zeminde üstün bir bakım ve temizlik sunuyor. İki adet döner paspas, hızlı dönme hareketiyle zeminleri kusursuz bir şekilde temizliyor. 2.5 litrelik su tankı ise geniş alanları rahatça temizleyebilirken, paspaslar temizlik sonrası otomatik olarak temizleniyor ve kurutuluyor.

Kişiselleştirilmiş Temizlik Deneyimi

Dreamehome uygulaması ile çok katlı evlerde birden fazla harita oluşturabilir, odaları bölebilir ve temizlik programlarını özelleştirebilirsiniz. Uygulama kontrolü ve ses asistan entegrasyonu sayesinde temizliği istediğiniz gibi yönlendirebilirsiniz.

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Sonuç

DreameBot L10s Ultra, ev temizliği konusunda mükemmel bir deneyim sunan bir akıllı temizlik çözümüdür. Tam otomatik temizlik özellikleri, güçlü emiş gücü, gelişmiş yapay zeka navigasyonu ve kişiselleştirilmiş temizlik deneyimi ile ev sahiplerine konfor ve etkili temizlik imkanı sunar. Bu ürün, hem otomatik toz toplama sistemiyle hem de özel emiş güçlendirme özelliği ile 60 güne kadar sürekli temizlik sağlar.

Hepsiburada'da 30 Kasım tarihine kadar geçerli olan özel fiyat indirimi ile DreameBot L10s Ultra'ya 29.999 TL kampanya fiyatıyla sahip olmak için buradaki linke tıklayabilirsiniz.

Teknik Özellikler:

Navigasyon: LDS

Nesnelerden Kaçınma: AI (Yapay Zekâ)

Emiş Gücü: 5,300Pa

Dahili toz kapasitesi: 350mL

Dahili su tankı: 80mL

Vakumlama ve Paspaslama: Kauçuk fırça + paspas

Halıda emiş gücü artırma: Evet

Pil Kapasitesi: 5.200mAh

Çöp İstasyonu: Otomatik Boşaltmalı

Çöp Torbası Kapasitesi: 3L

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