‘Dreams’ üzerinde tasarlananlar yeni betayla dışarıda satılabilir

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PS4 içeriklerinden Dreams, hem hobiciler hem de sanatçılar için iyi bir yaratıcı araç olarak dikkat çekiyor. Uygulamanın üreticisi firma Media Molecule, uygulamayı kullanarak tasarımlar ortaya koyanların bu tasarımlardan gelir elde edebilmesi için yeni bir beta programı başlattı. Dreams üzerinde oluşturulan içeriklerin hepsi artık yapan kişinin adına lisanslı ve gelir elde etmek için kullanılabilir.

Ayrıca Bkz. "Bursa’ya Mi Store açılıyor"

Beta programına girişin herkese garanti edilmediğini açıklayan firma, girebileceklerin iyi bir profillerinin olması gerektiğini ve Media Molecule ile birlikte çalışmak konusunda ne düşündüklerinin bilinmesi gerekiyor.

https://docs.indreams.me/en/news/dreams-beta-evaluation

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