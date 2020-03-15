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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ‘Dreams’ üzerinde tasarlananlar yeni betayla dışarıda satılabilir

    PlayStation 4 üzerinde yaratıcı ürünleri ortaya çıkarmakta kullanılan Dreams uygulaması, bu ürünlerin yaratıcılarına gelir sağlaması için yeni bir beta programı başlattı.
    5 gün
    1,3b
    1
    5
    Oyun Konsolları
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    ‘Dreams’ üzerinde tasarlananlar yeni betayla dışarıda satılabilir
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    PS4 içeriklerinden Dreams, hem hobiciler hem de sanatçılar için iyi bir yaratıcı araç olarak dikkat çekiyor. Uygulamanın üreticisi firma Media Molecule, uygulamayı kullanarak tasarımlar ortaya koyanların bu tasarımlardan gelir elde edebilmesi için yeni bir beta programı başlattı. Dreams üzerinde oluşturulan içeriklerin hepsi artık yapan kişinin adına lisanslı ve gelir elde etmek için kullanılabilir.

    Ayrıca Bkz. "Bursa’ya Mi Store açılıyor"

    Beta programına girişin herkese garanti edilmediğini açıklayan firma, girebileceklerin iyi bir profillerinin olması gerektiğini ve Media Molecule ile birlikte çalışmak konusunda ne düşündüklerinin bilinmesi gerekiyor.



    https://docs.indreams.me/en/news/dreams-beta-evaluation Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Jack Rabbit Slims 5 gün en beğenilen
    Ohoooo, oyununa para ver, oyunun içinde yapılan oyunlara para ver. Bu ne saçmalık böyle?
    Madem böyle bir şey yapacaktınız, "oyunculara" para ile satmasaydınız bu oyunu. Oyun geliştirmek isteyen amatörler için kullanımı basit bir oyun motoru gibi satsaydınız, insanlar da Dreams ile geliştirilen içeriği Store'dan ayrı olarak satın alsaydı.
    Bu biraz şunun gibi oldu: Piyasada Unreal Engine ile geliştirilen tonla oyun var. Hepimiz oyunu alıp geçiyoruz. Unreal Engine ile yapılan oyunları oynamadan önce 60 dolar verip bir de Unreal Engine'in kendisini satın almalısınız deseler ne kadar saçma olurdu değil mi?
    Kınıyorum Media Molecule'ü. Bildiğim kadarıyla Little Big Planet gibi bir oyun değil bu, yani hem oyun içinde bir senaryoya sahip olsa hem de kullanıcıların ürettiği bölümler olsa neyse. Ama oyun (dediğim gibi bildiğim kadarıyla) tamamen kullanıcıların ürettiği bölümlerden ve bölüm yaratmaktan ibaret. Yarın tüm bölüm üreticileri ben bölümümü parayla satacağım dese, Dreams'i aldığınızda para vermeden hiçbir bölümü oynayamazsınız.
    Ohoooo, oyununa para ver, oyunun içinde yapılan oyunlara para ver. Bu ne saçmalık böyle? Madem böyle bir şey yapacaktınız, "oyunculara" para ile satmasaydın...
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    FerdosParadise (Hadi Eftekhari Far) 5 gün
    emin ol seçimlerini etkilemez.100 çeşit ağaç ve çiçek seçebilirsin.bırak isteyen tasarladığı egzotik ağacı paayla satsın..isteyen ücretsiz paylaşsın
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    Kennnn 5 gün
    Bir şeyler yapmaktan çok oynamak için alanlar açısından tehlikeli bir durum fakat iyice detaylarına bakmak lazım. Madem planlar böyleydi. En baştan Dreams'i plus sistemi üyelerinin kullanımına bedava sunmalılardı. Şu an içerik üretmek isteyen fakat neden zaman harcayayım diyen daha profesyonel insanları para kazanabilirsiniz ile tavlamaya, teşvik etmeye çalışırken sen aynı zamanda yapılan bedava oyunlarında önünü kesebilirsin.

    Ben kullansaydım kesinlikle bu satma işine yönelirdim.


    Anca şöyle olması lazım. O para kazanmak için ürettiğini Dreams içinde herkes para vermeden oynayabiliyor, deneyimleyebiliyor olmalı. Dreams içi daha profesyonel projeler para ile satılacaksa ne anladım ben bu işten.
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    OnLiNe MaNaGeR 5 gün
    Kimse uğraştığı şeyin bedavaya gitmesini istemez. Böyle olunca ortaya kalitesiz oyunlar çıkıyor. Bununla kaliteyi arttırmayı düşündüler galiba ama yine çok bir şey değişmez.
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    Jack Rabbit Slims 5 gün en beğenilen
    Ohoooo, oyununa para ver, oyunun içinde yapılan oyunlara para ver. Bu ne saçmalık böyle?
    Madem böyle bir şey yapacaktınız, "oyunculara" para ile satmasaydınız bu oyunu. Oyun geliştirmek isteyen amatörler için kullanımı basit bir oyun motoru gibi satsaydınız, insanlar da Dreams ile geliştirilen içeriği Store'dan ayrı olarak satın alsaydı.
    Bu biraz şunun gibi oldu: Piyasada Unreal Engine ile geliştirilen tonla oyun var. Hepimiz oyunu alıp geçiyoruz. Unreal Engine ile yapılan oyunları oynamadan önce 60 dolar verip bir de Unreal Engine'in kendisini satın almalısınız deseler ne kadar saçma olurdu değil mi?
    Kınıyorum Media Molecule'ü. Bildiğim kadarıyla Little Big Planet gibi bir oyun değil bu, yani hem oyun içinde bir senaryoya sahip olsa hem de kullanıcıların ürettiği bölümler olsa neyse. Ama oyun (dediğim gibi bildiğim kadarıyla) tamamen kullanıcıların ürettiği bölümlerden ve bölüm yaratmaktan ibaret. Yarın tüm bölüm üreticileri ben bölümümü parayla satacağım dese, Dreams'i aldığınızda para vermeden hiçbir bölümü oynayamazsınız.
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