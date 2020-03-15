‘Dreams’ üzerinde tasarlananlar yeni betayla dışarıda satılabilir

Teknoloji Editörü
PS4 içeriklerinden Dreams, hem hobiciler hem de sanatçılar için iyi bir yaratıcı araç olarak dikkat çekiyor. Uygulamanın üreticisi firma Media Molecule, uygulamayı kullanarak tasarımlar ortaya koyanların bu tasarımlardan gelir elde edebilmesi için yeni bir beta programı başlattı. Dreams üzerinde oluşturulan içeriklerin hepsi artık yapan kişinin adına lisanslı ve gelir elde etmek için kullanılabilir.
Ayrıca Bkz. "Bursa’ya Mi Store açılıyor"
Beta programına girişin herkese garanti edilmediğini açıklayan firma, girebileceklerin iyi bir profillerinin olması gerektiğini ve Media Molecule ile birlikte çalışmak konusunda ne düşündüklerinin bilinmesi gerekiyor.
https://docs.indreams.me/en/news/dreams-beta-evaluation Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Madem böyle bir şey yapacaktınız, "oyunculara" para ile satmasaydınız bu oyunu. Oyun geliştirmek isteyen amatörler için kullanımı basit bir oyun motoru gibi satsaydınız, insanlar da Dreams ile geliştirilen içeriği Store'dan ayrı olarak satın alsaydı.
Bu biraz şunun gibi oldu: Piyasada Unreal Engine ile geliştirilen tonla oyun var. Hepimiz oyunu alıp geçiyoruz. Unreal Engine ile yapılan oyunları oynamadan önce 60 dolar verip bir de Unreal Engine'in kendisini satın almalısınız deseler ne kadar saçma olurdu değil mi?
Kınıyorum Media Molecule'ü. Bildiğim kadarıyla Little Big Planet gibi bir oyun değil bu, yani hem oyun içinde bir senaryoya sahip olsa hem de kullanıcıların ürettiği bölümler olsa neyse. Ama oyun (dediğim gibi bildiğim kadarıyla) tamamen kullanıcıların ürettiği bölümlerden ve bölüm yaratmaktan ibaret. Yarın tüm bölüm üreticileri ben bölümümü parayla satacağım dese, Dreams'i aldığınızda para vermeden hiçbir bölümü oynayamazsınız.