Droid Pro'dan sonra Motorola'nın yeni robotu kesinlik kazanıyor; Droid 2 Global

Droid ailesiyle birlikte Verizon'u da yanına alarak büyük çıkış yakalayan Motorola, Droid ailesini genişletmek için hızla çalışmalarına devam ediyor. Yakın zamanda Droid Pro'u tanıtan telekomünikasyon devinin Droid 2 World Edition ismiyle de anılan telefonunun detayları, firmanın sitesindeki açıkla gün yüzüne çıktı. Motorola'nın açığı farketmesinden sonra sayfadan hemen kaldırdığı telefon, beklenen ismine benzer olarak Droid 2 Global ismini taşıyor ve Droid Pro'daki gibi "Business Ready" ile kurumsal kullanıcıları göz kırpıyor.

Siteden kaldırılan bilgilere göre Droid 2 Global, gücünü 1.2GHz'lik işlemcisinden alacak ve Android'in son versiyonu Froyo 2.2 ile gelecek. Adından da anlaşılacağı gibi, 4 bant GSM desteğiyle Verizon kullanıcılarının dünyanın her yerinden iletişim kurmasına olanak verecek olan Droid 2 Global'da otomatik netlemeli ve çift LED flaşlı 5 megapiksellik kameranın yanı sıra dahili QWERTY klavyesi bulunacak. Sitede 32GB'ı arttırabilir olmak üzere 40GB'lık depolama alanı sunacağı belirtilen telefonun dokunmatik ekranıysa daha yüksek hassasiyet sunabilmesi için optimize edilmiş.

Görselde de görebileceğiniz gibi Motorola'nın sitesinden kaldırılan bilgiler arasında telefonun çıkış tarihi ve fiyatı hakkındaysa herhangi bir bilgi bulunmuyor.