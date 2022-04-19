DuckDuckGo'nun büyük korsan web sitelerini arama sonuçlarından kaldırdığı iddia edildi

Gizlilik odaklı arama motoru DuckDuckGo'nun artık The Pirate Bay, 1337x ve Fmovies de dahil olmak üzere bazı büyük korsan web sitelerinin sonuçlarını listelemediği iddia edildi. Bununla birlikte youtube-dl ve youtube-mp3 gibi YouTube kopyalama araçlarının sitelerinin de arama sonuçlarında yer almadığı belirtildi.

DucDuckGo'dan açıklama geldi

TorrentFreak, arama motorunun artık Fmovies, The Pirate Bay, 1337x ile birlikte Flixtor ve 2conv gibi hem akış hem de ilgili kopyalama sitelerinin ve video indirmeleri için önde gelen youtube-dl aracının arama sonuçlarında listelemediğini iddia etti.

Arama motorunun bu hamlesinin korsanlığı önleme konusunda yaptığı bir hamle olarak görüldü ancak gerçekte teknik bir problemden dolayı bunun olduğu DucDuckGo tarafından açıklandı.

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DucDuckGo tarafından Engadget'a yapılan bir açıklamada Pirate Bay ve Youtube-dl'nin ad veya web adresiyle arandığında arama sonuçlarından hiçbir zaman kaldırılmadığını ve "site:" sorgularıyla ilgili sorunlar olduğunu belirtti. Ayrıca DDG, belirtilen diğer web sitelerinin de arama sonuçlarında gösterildiğini söyledi.

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DuckDuckGo'nun korsan siteleri sonuçlarda listelemediği iddiası