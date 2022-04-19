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    DuckDuckGo'nun büyük korsan web sitelerini arama sonuçlarından kaldırdığı iddia edildi

    Yeni bir iddiaya göre gizlilik odaklı DuckDuckGo, aralarında Fmovies ve The Pirate Bay gibi korsan web sitelerinin yer aldığı bazı sitelerini arama sonuçlarından kaldırdığı belirtildi
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    DuckDuckGo'nun korsan siteleri sonuçlarda listelemediği iddiası

    Gizlilik odaklı arama motoru DuckDuckGo'nun artık The Pirate Bay, 1337x ve Fmovies de dahil olmak üzere bazı büyük korsan web sitelerinin sonuçlarını listelemediği iddia edildi. Bununla birlikte youtube-dl ve youtube-mp3 gibi YouTube kopyalama araçlarının sitelerinin de arama sonuçlarında yer almadığı belirtildi.

    DucDuckGo'dan açıklama geldi

    TorrentFreak, arama motorunun artık Fmovies, The Pirate Bay, 1337x ile birlikte Flixtor ve 2conv gibi hem akış hem de ilgili kopyalama sitelerinin ve video indirmeleri için önde gelen youtube-dl aracının arama sonuçlarında listelemediğini iddia etti.

    Arama motorunun bu hamlesinin korsanlığı önleme konusunda yaptığı bir hamle olarak görüldü ancak gerçekte teknik bir problemden dolayı bunun olduğu DucDuckGo tarafından açıklandı.

    DucDuckGo tarafından Engadget'a yapılan bir açıklamada Pirate Bay ve Youtube-dl'nin ad veya web adresiyle arandığında arama sonuçlarından hiçbir zaman kaldırılmadığını ve "site:" sorgularıyla ilgili sorunlar olduğunu belirtti. Ayrıca DDG, belirtilen diğer web sitelerinin de arama sonuçlarında gösterildiğini söyledi.

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    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 3 gün önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 4 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

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    orcnd 5 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

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    alfa-x 5 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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