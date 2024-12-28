Dudak uçuklatır: GeForce RTX 5080 fiyatı ortaya çıktı

GeForce RTX 5080 fiyatı 1.500 doları aşabilir
Yukarıda da belirttiğimiz gibi mevcut sızıntılar Nvidia'nın RTX 5090 ile birlikte RTX 5080 modelini de görücüye çıkaracağı yönünde. Bunlar arasından RTX 5090 ise, 32 Gbps 16 GB GDDR7 bellek ve GB203 GPU ile muhtemelen RTX 4090'nın yerini alacak. Bu da olası bir fiyat artışını beraberinde getiriyor. Öyle ki yeni sızdırılan ve ASUS ekran kartlarının bulunduğu bir listede, RTX 5080'in 2.544 AUD (1.579 dolar) fiyat etiketiyle listelendiği ortaya çıktı.
Dikkat edilmesi gereken bir diğer diğer nokta 1.500 doların son fiyat olmayacağı. Keza sızıntıya göre GeForce RTX 5080, GPU lansmanlarına ilk günlerinde uygulanan "prim vergisi" göz önüne 1.739 dolara kadar çıkabilir. Karşılaştırmak adına 2020 yılında sunulan RTX 3080 799 dolar, RTX 4080 ise 1.199 dolarlık bir MSRP ile tanıtılmıştı.
GeForce RTX 5080'in özelliklerine gelirsek, 10.752 CUDA çekirdeği ve 84 SM'ye sahip olacağı bildiriliyor. Bu, RTX 4080'de bulunan 9.728 Cuda çekirdeği ve 76 SM'ye kıyasla yaklaşık %10,5'lik bir artış anlamına geliyor. Bellek bölümünde, ekran kartının 32 Gbps GDDR7 bellekle tanıtılması bekleniyor. Aynı zamanda 256 bit veri yolunda 16 GB VRAM sunacak. Bu da toplamda yaklaşık 1 TB/s bellek bant genişliği sağlıyor ve RTX 4090 modelinin bile önüne geçecek.
|Özellikler
|GeForce RTX 5080
|GeForce RTX 4080
|Mimari
|Blackwell
|Ada Lovelace
|İşlem Düğümü
|4NP(TSMC'nin 5nm'si)
|4N(TSMC'nin 5nm'si)
|Grafik işlemcisi
|GB203-400-A1
|AD103-300-A1
|Cuda Çekirdekleri
|10.752
|9.728
|S.M.
|Belirsiz
|76
|Tensör Çekirdekleri
|Belirsiz
|304
|RT Çekirdekleri
|Belirsiz
|76
|Saat Hızı (Temel/Arttırma)
|Belirsiz
|2205/2505 MHz
|VRAM Boyutu ve Türü
|16 GB GDDR7
|16 GB GDDR6X
|Bellek Hızı
|32 Gbps
|22,4 Gbps
|Bellek Veri Yolu Genişliği
|256 bit
|256 bit
|Bellek Bant Genişliği
|1024 GB/s
|716,8 GB/sn
|TBP
|400W
|320W
|Güç Bağlantısı
|1x 12V-2x6
|1x 12VHPWR
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