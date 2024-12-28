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    Dudak uçuklatır: GeForce RTX 5080 fiyatı ortaya çıktı

    Nvidia'nın merakla beklenen GeForce RTX 50 serisi ekran kartları için geri sayım sürerken RTX 5080'nin fiyatı sızdırıldı. Ekran kartı, selefinden çok daha pahalı olabilir. İşte detaylar...
    Dudak uçuklatır: GeForce RTX 5080 fiyatı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Nvidia’nın Blackwell GPU mimarisine ait RTX 5000 serisinin önümüzdeki haftalarda tanıtılması bekleniyor ve bir süredir kartların özellikleri ve fiyatına dair sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Bunlardan en büyüğü ise, fiyat artışı iddiaları olmuştu. Şimdi yeni bir sızıntıda ise, RTX 5080’in fiyat etiketine dair ilk bilgiler paylaşıldı.

    GeForce RTX 5080 fiyatı 1.500 doları aşabilir

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi mevcut sızıntılar Nvidia'nın RTX 5090 ile birlikte RTX 5080 modelini de görücüye çıkaracağı yönünde. Bunlar arasından RTX 5090 ise, 32 Gbps 16 GB GDDR7 bellek ve GB203 GPU ile muhtemelen RTX 4090'nın yerini alacak. Bu da olası bir fiyat artışını beraberinde getiriyor. Öyle ki yeni sızdırılan ve ASUS ekran kartlarının bulunduğu bir listede, RTX 5080'in 2.544 AUD (1.579 dolar) fiyat etiketiyle listelendiği ortaya çıktı.

    Dikkat edilmesi gereken bir diğer diğer nokta 1.500 doların son fiyat olmayacağı. Keza sızıntıya göre GeForce RTX 5080, GPU lansmanlarına ilk günlerinde uygulanan "prim vergisi" göz önüne 1.739 dolara kadar çıkabilir. Karşılaştırmak adına 2020 yılında sunulan RTX 3080 799 dolar, RTX 4080 ise 1.199 dolarlık bir MSRP ile tanıtılmıştı. 

    Dudak uçuklatır: GeForce RTX 5080 fiyatı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Ayrıca liste, GeForce RTX 5080'in 16 GB GDDR7 VRAM ile çıkış yapacağını doğruluyor, bu nedenle listenin önceki sızıntılarla tutarlı olduğunu belirtelim.

    GeForce RTX 5080'in özelliklerine gelirsek, 10.752 CUDA çekirdeği ve 84 SM'ye sahip olacağı bildiriliyor. Bu, RTX 4080'de bulunan 9.728 Cuda çekirdeği ve 76 SM'ye kıyasla yaklaşık %10,5'lik bir artış anlamına geliyor. Bellek bölümünde, ekran kartının 32 Gbps GDDR7 bellekle tanıtılması bekleniyor. Aynı zamanda 256 bit veri yolunda 16 GB VRAM sunacak. Bu da toplamda yaklaşık 1 TB/s bellek bant genişliği sağlıyor ve RTX 4090 modelinin bile önüne geçecek.

    Nvidia RTX 4080 vs RTX 5080 (beklenen)
    Özellikler GeForce RTX 5080 GeForce RTX 4080
    Mimari Blackwell Ada Lovelace
    İşlem Düğümü 4NP(TSMC'nin 5nm'si) 4N(TSMC'nin 5nm'si)
    Grafik işlemcisi GB203-400-A1 AD103-300-A1
    Cuda Çekirdekleri 10.752 9.728
    S.M. Belirsiz 76
    Tensör Çekirdekleri Belirsiz 304
    RT Çekirdekleri Belirsiz 76
    Saat Hızı (Temel/Arttırma) Belirsiz 2205/2505 MHz
    VRAM Boyutu ve Türü 16 GB GDDR7 16 GB GDDR6X
    Bellek Hızı 32 Gbps 22,4 Gbps
    Bellek Veri Yolu Genişliği 256 bit 256 bit
    Bellek Bant Genişliği 1024 GB/s 716,8 GB/sn
    TBP 400W 320W
    Güç Bağlantısı 1x 12V-2x6 1x 12VHPWR
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