Dün halka arz olan Coinbase’in değeri 100 milyar doları aştı

ABD merkezli kripto para borsası Coinbase, 14 Nisan itibariyle NASDAQ’ta doğrudan listeleme yöntemiyle işlem görmeye başladı. 24 saatlik işlem hacmi yaklaşık 3.2 milyar dolar olan Coinbase böylelikle hisseleri halka açık olarak işlem gören ilk kripto para borsası olarak tarihe geçti.
Coinbase hisselerinin kripto para borsası ile çok yakından bağlantılı olduğunu söyleyebiliriz.
Bitcoin ve Ethereum da halka arz sonrası yükselişe geçti ve tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı. Bu gelişmelerin üzerine yaklaşık 4.000 BTC’lik rezerve sahip olan Galaxy Digital Holdings’in CEO’su Mike Novogratz, Coinbase’in listelenmesi ile “kurum ve kuruluşların bu yerlere akın edeceğine inandığını” ifade etti.
Ayrıca Bkz. "Coinbase çalışanlarına binlerce dolarlık hisse dağıtacak"
Brian Armstrong’un CEO’su olduğu Coinbase, Nasdaq’da 381 dolarlık açılış fiyatı ile başladı ve yaklaşık 100 milyar dolarlık bir değerlemeye ulaştı. Şirketin hisseleri (COIN), 250 dolarlık referans fiyatından %52 daha yüksek bir başlangıç fiyatıyla işleme açıldı.İlginizi Çekebilir Coinbase çalışanlarına binlerce dolarlık hisse dağıtacak
Coinbase’in halka arzına ilişkin ilginin artmasıyla şirketin hisse başı değeri ilk işlem gününde 430 dolara kadar yükseldi. Bu, Coinbase’in piyasa değerinin 112 milyar dolara ulaşması anlamına geliyor.
CoinShares Strateji Direktörü Meltem Demirors, kripto para birimlerinin fiyatları ile paralel olarak dalgalanmaya maruz kaldıklarını şu şekilde ifade etti:
“Tarihsel olarak baktığımızda, özellikle Bitcoin, geçen 2-3 yıllık dönemde inanılmaz büyüme ve genişlemeden sonra %30 - %40 düzeyinde, hatta bazen daha da büyük düzeltmeler gördüğümüz döngülerden geçti.
Coinbase değerlemesi oldukça dikkat çekiyor!
Coinbase, bu yıl kripto para piyasasında kaydedilen yükseliş trendini oldukça iyi değerlendirdi ve yaklaşık 1.8 milyar dolarlık gelir elde etti. Şirketin tek başına bu yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir, 2020'nin tamamından daha fazla bir seviyeye ulaşmış durumda.
Coinbase bu nedenle Binance, Kraken ve Gemini gibi diğer kripto para borsalarının pazar payı almak adına daha düşük işlem ücretleri sunması ve fiyatları aşağıya çekmeleri gibi bir riskle de karşı karşıya.
Bununla birlikte Coinbase’in NASDAQ’ta işlem gören hisseleri, ilk işlem gününü açılış fiyatının %14 altında 328,28 dolar seviyesinde kapattı.
https://www.fxstreet.com/cryptocurrencies/news/coinbase-closes-14-below-opening-price-after-explosive-debut-valuation-over-100-billion-202104150224 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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merak ediyorum ruslarla mı yoksa amerika ile mi anlaştılar. bundan 3 4 ay önce bir fb sayfasında müptezel hindunun biri "biz aya roket gönderiyoruz siz ne gönderiyorsunuz" diye aşağlamaya çalışmıştı hindu. yok usbyi bulmuş hindular da vs türkler ne bulmuşmuş. bu ortadoğu cahilliği sanırım hindistan kaynaklı olduğunu düşündüren olaydır ayrıca. özet şu. ruslar 90larda hindistana roketler üretiyor ve lisanslıyorlar. hindular bu roketlerle uzaya gidiyorlar. yani roketin motoru ve çevre aksanları rus malı. ama hindu artık ülkesinde nasıl beyni yıkanmışsa ganj nehrinde dereye sıçan halkının uzaya roket gönderdiğini düşünüyor olmuş. usb'yi bulan da hindu değil. sadece o geliştirme takımında bir adet hindu var. bizde de bu hindu kafalarından var. öbürü dereye sıçar ama aya roket gönderdiğini sanır diğeri fen lisesi kapatır 2023 de yerli milli roketle aya gideceğini sanır.
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