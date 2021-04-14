Coinbase çalışanlarına binlerce dolarlık hisse dağıtacak

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2012 yılında Brian Armstrong tarafından kurulan Coinbase, halka arzını gerçekleştirdi ve ABD borsasında Nasdaq endeksinde listelenmeye başladı. ABD’nin ve dünyanın en popüler kripto para borsalarından biri olan Coinbase, çalışanlarına bir de müjde verdi.

Coinbase cephesinden yapılan açıklamada şirketin yaklaşık 1.700 çalışanına, halka arz öncesi “şirketin minnettarlığını ifade etmenin bir yolu olarak” 100 hisse verildiği duyuruldu. Şirketin sözcüsü doğrudan halka arzda referans alınan hisse fiyatının 250 ABD doları seviyesinde olduğunu ifade etti. Buna göre Coinbase’in halka arz öncesi çalışanlarına dağıttığı 100 hissenin değeri 25 bin dolara tekabül ediyor.

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Üstelik bu hisseler herhangi bir kısıtlamaya tabii değil. Çalışanlar isterlerse hisselerini satabilir veya geleneksel varlıklarını kripto paraya dönüştürebilirler.

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Coinbase’in tartışmalı IPO’sunun gerçekleşmesine çok kısa bir süre kaldı. Şirketin belirtilen fiyat seviyesinde halka arz olması durumunda Coinbase, çok kısa bir süre içerisinde en değerli şirketler listesine adını yazdırabilir.

Bununla birlikte CNBC tarafından yayınlanan bir raporda, Coinbase’in piyasa değerinin sürpriz olmayan bir şekilde 100 milyar dolara yükseltmeyi başarması durumunda popüler kripto para borsasının ABD’nin en değerli 85 şirketi arasına katılacağı belirtildi.

https://www.coindesk.com/coinbase-gifts-100-shares-each-to-1700-employees-ahead-of-public-listing

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