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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Coinbase çalışanlarına binlerce dolarlık hisse dağıtacak

    Bugün halka arzı gerçekleşecek kripto para borsası Coinbase, hisselerinin büyük bir bölümünü çalışanlarına dağıtacak.
    14 Nisan 2021, 23:30 (16 sa.)
    913
    3
    2
    kripto para
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    1

    Coinbase çalışanlarına binlerce dolarlık hisse dağıtacak
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    2012 yılında Brian Armstrong tarafından kurulan Coinbase, halka arzını gerçekleştirdi ve ABD borsasında Nasdaq endeksinde listelenmeye başladı. ABD’nin ve dünyanın en popüler kripto para borsalarından biri olan Coinbase, çalışanlarına bir de müjde verdi.

    Coinbase cephesinden yapılan açıklamada şirketin yaklaşık 1.700 çalışanına, halka arz öncesi “şirketin minnettarlığını ifade etmenin bir yolu olarak” 100 hisse verildiği duyuruldu. Şirketin sözcüsü doğrudan halka arzda referans alınan hisse fiyatının 250 ABD doları seviyesinde olduğunu ifade etti. Buna göre Coinbase’in halka arz öncesi çalışanlarına dağıttığı 100 hissenin değeri 25 bin dolara tekabül ediyor. 

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    Üstelik bu hisseler herhangi bir kısıtlamaya tabii değil. Çalışanlar isterlerse hisselerini satabilir veya geleneksel varlıklarını kripto paraya dönüştürebilirler.

    Ayrıca Bkz. "Binance, Coinbase’in (COIN) tokenize edilmiş hisse senedini listeleyecek"

    Coinbase’in tartışmalı IPO’sunun gerçekleşmesine çok kısa bir süre kaldı. Şirketin belirtilen fiyat seviyesinde halka arz olması durumunda Coinbase, çok kısa bir süre içerisinde en değerli şirketler listesine adını yazdırabilir. 

    Bununla birlikte CNBC tarafından yayınlanan bir raporda, Coinbase’in piyasa değerinin sürpriz olmayan bir şekilde 100 milyar dolara yükseltmeyi başarması durumunda popüler kripto para borsasının ABD’nin en değerli 85 şirketi arasına katılacağı belirtildi. 



    https://www.coindesk.com/coinbase-gifts-100-shares-each-to-1700-employees-ahead-of-public-listing
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    Milli roket motoru ilk sınavı geçti

    B
    Burcu Ateş 4 saat önce

    Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.

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    Rouvax 16 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Coin dağıtsaymış , halka arz olup hisse dağıtmış. Bizim ki gibi ülkelerden yoldukları enayilerle köşeyi dönüp konvansiyonel yatırım araçlarını çalıştırmışlar.
    Bravo .
    Coin dağıtsaymış , halka arz olup hisse dağıtmış. Bizim ki gibi ülkelerden yoldukları enayilerle köşeyi dönüp konvansiyonel yatırım araçlarını çalıştırmışlar.
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    M mavitonunda 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Coin şirketi neden coin değilde hisse senedi dağıtıyor
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    Rouvax 16 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Coin dağıtsaymış , halka arz olup hisse dağıtmış. Bizim ki gibi ülkelerden yoldukları enayilerle köşeyi dönüp konvansiyonel yatırım araçlarını çalıştırmışlar.
    Bravo .
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