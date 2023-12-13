Netflix, 2023'ün ilk yarısında en çok izlenen film ve dizileri açıkladı

Netflix’in yeni yayınladığı “Ne İzledik/What We Watched” raporu, 2023’ün ilk yarısında dijital platformda 50.000’den fazla izlenme saatine ulaşan içerikleri listeliyor. İşte Netflix’te en çok izlenen filmler ve diziler:

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İlk yayınlanan Netflix etkileşim raporu, Ocak - Haziran 2023 arası verileri kapsıyor. Bu dönemde en çok izlenme alan yapım aksiyon-gerilim dizisi olan The Night Agent: Season 1. Dizinin ilk sezonu 812.100.000 saat ile zirvede yer alıyor. İkinci sırada 665.100.000 saat izlenmeyle Ginny & Georgia dizisinin ikinci sezonu yer alıyor. The Glory’nin birinci sezonu 622.800.000, Wednesday dizisinin açılış sezonu 507.700.000 ve mini dizi Queen Charlotte: A Bridgerton Story 503.000.000 izlenme sayısı elde etti.

Jennifer Lopez’in aksiyon filmi The Mother, 249.900.000 izlenme saatiyle 2023 ilk yarısında en çok izlenen film oldu. Idris Elba’nın polisiye gerilim filmi Luther: Batan Güneş (Luther: The Fallen Sun), 209.700.000 izlenmeyle platformda en çok ilgi gören ikinci film oldu. Chris Hemsworth’lü aksiyon filmi Extraction 2, 201.800.000 izlenmeyle film kategorisinde listenin üçüncü sırasında yer aldı.

Ocak - Haziran 2023 arası Netflix’te en çok izlenenler Film/Dizi İzlenme saati The Night Agent: Sezon 1 812.100.000 Ginny & Georgia: Sezon 2 665.100.000 The Glory: Sezon 1 622.800.000 Wednesday: Sezon 1 507.700.000 Queen Charlotte: A Bridgerton Story 503.000.000 You: Sezon 4 440.600.000 La Reina del Sur: Sezon 3 429.600.000 Outer Banks: Sezon 3 402.500.000 Ginny & Georgia: Sezon 1 302.100.000 FUBAR: Sezon 1 266.200.000 Manifest: Sezon 4 262.600.000 Kaleidoscope 252.500.000 Firefly Lane: Sezon 2 251.500.000 The Mother 249.900.000 Physical: 100: Sezon 1 235.000.000 Crash Course in Romance 234.800.000 Love Is Blind: Sezon 4 229.700.000 BEEF: Sezon 1 221.100.000 The Diplomat: Sezon 1 214.100.000 Luther: The Fallen Sun 209.700.000

E-tabloda film ve dizilerin izlenme saatlerinin yanı sıra dünya genelinde izlenip izlenemediği, yayınlanma tarihi bilgisi de yer alıyor. Netflix, iki yılda bir yayınlanacak yeni e-tabloların haftalık En İyi 10 ve En Popüler listeleriyle birleştirilerek daha kapsamlı bir tablo oluşturulacağını söylüyor.

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