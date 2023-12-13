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    Netflix, 2023'ün ilk yarısında en çok izlenen film ve dizileri açıkladı

    Netflix, artık haftalık en çok izlenenler listesinin yanında senede iki kez platformda en çok izlenmeye sahip dizi ve filmleri açıklayacak. "Netflix'te ne izledik?" adlı raporun ilki yayınlandı.

    Netflix’in yeni yayınladığı “Ne İzledik/What We Watched” raporu, 2023’ün ilk yarısında dijital platformda 50.000’den fazla izlenme saatine ulaşan içerikleri listeliyor. İşte Netflix’te en çok izlenen filmler ve diziler:

    İlk yayınlanan Netflix etkileşim raporu, Ocak - Haziran 2023 arası verileri kapsıyor. Bu dönemde en çok izlenme alan yapım aksiyon-gerilim dizisi olan The Night Agent: Season 1. Dizinin ilk sezonu 812.100.000 saat ile zirvede yer alıyor. İkinci sırada 665.100.000 saat izlenmeyle Ginny & Georgia dizisinin ikinci sezonu yer alıyor. The Glory’nin birinci sezonu 622.800.000, Wednesday dizisinin açılış sezonu 507.700.000 ve mini dizi Queen Charlotte: A Bridgerton Story 503.000.000 izlenme sayısı elde etti.

    Jennifer Lopez’in aksiyon filmi The Mother, 249.900.000 izlenme saatiyle 2023 ilk yarısında en çok izlenen film oldu. Idris Elba’nın polisiye gerilim filmi Luther: Batan Güneş (Luther: The Fallen Sun), 209.700.000 izlenmeyle platformda en çok ilgi gören ikinci film oldu. Chris Hemsworth’lü aksiyon filmi Extraction 2, 201.800.000 izlenmeyle film kategorisinde listenin üçüncü sırasında yer aldı.

    Ocak - Haziran 2023 arası Netflix’te en çok izlenenler
    Film/Dizi İzlenme saati
    The Night Agent: Sezon 1 812.100.000
    Ginny & Georgia: Sezon 2 665.100.000
    The Glory: Sezon 1 622.800.000
    Wednesday: Sezon 1 507.700.000
    Queen Charlotte: A Bridgerton Story 503.000.000
    You: Sezon 4 440.600.000
    La Reina del Sur: Sezon 3 429.600.000
    Outer Banks: Sezon 3 402.500.000
    Ginny & Georgia: Sezon 1 302.100.000
    FUBAR: Sezon 1 266.200.000
    Manifest: Sezon 4 262.600.000
    Kaleidoscope 252.500.000
    Firefly Lane: Sezon 2 251.500.000
    The Mother 249.900.000
    Physical: 100: Sezon 1 235.000.000
    Crash Course in Romance 234.800.000
    Love Is Blind: Sezon 4 229.700.000
    BEEF: Sezon 1 221.100.000
    The Diplomat: Sezon 1 214.100.000
    Luther: The Fallen Sun 209.700.000

    E-tabloda film ve dizilerin izlenme saatlerinin yanı sıra dünya genelinde izlenip izlenemediği, yayınlanma tarihi bilgisi de yer alıyor. Netflix, iki yılda bir yayınlanacak yeni e-tabloların haftalık En İyi 10 ve En Popüler listeleriyle birleştirilerek daha kapsamlı bir tablo oluşturulacağını söylüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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