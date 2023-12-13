Netflix, 2023'ün ilk yarısında en çok izlenen film ve dizileri açıkladı

Netflix’in yeni yayınladığı “Ne İzledik/What We Watched” raporu, 2023’ün ilk yarısında dijital platformda 50.000’den fazla izlenme saatine ulaşan içerikleri listeliyor. İşte Netflix’te en çok izlenen filmler ve diziler:
İlk yayınlanan Netflix etkileşim raporu, Ocak - Haziran 2023 arası verileri kapsıyor. Bu dönemde en çok izlenme alan yapım aksiyon-gerilim dizisi olan The Night Agent: Season 1. Dizinin ilk sezonu 812.100.000 saat ile zirvede yer alıyor. İkinci sırada 665.100.000 saat izlenmeyle Ginny & Georgia dizisinin ikinci sezonu yer alıyor. The Glory’nin birinci sezonu 622.800.000, Wednesday dizisinin açılış sezonu 507.700.000 ve mini dizi Queen Charlotte: A Bridgerton Story 503.000.000 izlenme sayısı elde etti.
Jennifer Lopez’in aksiyon filmi The Mother, 249.900.000 izlenme saatiyle 2023 ilk yarısında en çok izlenen film oldu. Idris Elba’nın polisiye gerilim filmi Luther: Batan Güneş (Luther: The Fallen Sun), 209.700.000 izlenmeyle platformda en çok ilgi gören ikinci film oldu. Chris Hemsworth’lü aksiyon filmi Extraction 2, 201.800.000 izlenmeyle film kategorisinde listenin üçüncü sırasında yer aldı.
|Film/Dizi
|İzlenme saati
|The Night Agent: Sezon 1
|812.100.000
|Ginny & Georgia: Sezon 2
|665.100.000
|The Glory: Sezon 1
|622.800.000
|Wednesday: Sezon 1
|507.700.000
|Queen Charlotte: A Bridgerton Story
|503.000.000
|You: Sezon 4
|440.600.000
|La Reina del Sur: Sezon 3
|429.600.000
|Outer Banks: Sezon 3
|402.500.000
|Ginny & Georgia: Sezon 1
|302.100.000
|FUBAR: Sezon 1
|266.200.000
|Manifest: Sezon 4
|262.600.000
|Kaleidoscope
|252.500.000
|Firefly Lane: Sezon 2
|251.500.000
|The Mother
|249.900.000
|Physical: 100: Sezon 1
|235.000.000
|Crash Course in Romance
|234.800.000
|Love Is Blind: Sezon 4
|229.700.000
|BEEF: Sezon 1
|221.100.000
|The Diplomat: Sezon 1
|214.100.000
|Luther: The Fallen Sun
|209.700.000
E-tabloda film ve dizilerin izlenme saatlerinin yanı sıra dünya genelinde izlenip izlenemediği, yayınlanma tarihi bilgisi de yer alıyor. Netflix, iki yılda bir yayınlanacak yeni e-tabloların haftalık En İyi 10 ve En Popüler listeleriyle birleştirilerek daha kapsamlı bir tablo oluşturulacağını söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.