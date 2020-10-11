Dünya genelinde TV satışları rekor seviyeye ulaştı

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Araştırma şirketi TrendFoce'a göre, dünya genelindeki TV sevkiyatları 2020'nin üçüncü çeyreğinde rekor seviyelere ulaştı. Sadece üç ayda 62.05 milyon cihaz mağazalara teslim edildi.

Sevkiyatlarda 2019'un aynı dönemine göre %12.9, bir önceki çeyreğe göre ise %38.8'lik bir artış söz konusu. Önde gelen iki TV üreticisi Samsung ve LG, gelir artışı beklediklerini bildirdi.

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TrendForce uzmanları satışlardaki bu rekor artışı birkaç farklı faktöre bağladı. Bunların başında da pandemi nedeniyle insanların evlerinde daha çok vakit geçirmesi geliyor.

Koronavirüs salgını yıl başında yapılması planlanan teslimatlarda gecikme yaşanmasına da neden oldu. Ertelenen TV sevkiyatları ancak birkaç ay sonra yapılabildi.

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TCL yıllık artışta ilk sırada

Beş büyük TV üreticisinin tümünün sevkiyatları artarken, TCL geçen yıla göre %52.7 artışla ilk sırayı aldı. Samsung'un TV sevkiyatları %36.4, LG'nin sevkiyatları %6.7 artış gösterdi.

Sevkiyatlardaki rekor artış yüzleri güldürse de TV sektörü için bazı olumsuz haberler de var. Uzmanlar, 2020'de 2019 yılına göre daha az TV satışı olacağını ve LCD/OLED panel fiyatlarının yükselmeye devam edeceğini düşünüyor.

https://www.theverge.com/2020/10/8/21507354/tv-sales-q3-2020-trendforce-samsung-lg-profits-manufacturing-coronavirus

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