Dünya genelinde TV satışları rekor seviyeye ulaştı

Araştırma şirketi TrendFoce'a göre, dünya genelindeki TV sevkiyatları 2020'nin üçüncü çeyreğinde rekor seviyelere ulaştı. Sadece üç ayda 62.05 milyon cihaz mağazalara teslim edildi.
Sevkiyatlarda 2019'un aynı dönemine göre %12.9, bir önceki çeyreğe göre ise %38.8'lik bir artış söz konusu. Önde gelen iki TV üreticisi Samsung ve LG, gelir artışı beklediklerini bildirdi.
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TrendForce uzmanları satışlardaki bu rekor artışı birkaç farklı faktöre bağladı. Bunların başında da pandemi nedeniyle insanların evlerinde daha çok vakit geçirmesi geliyor.
Koronavirüs salgını yıl başında yapılması planlanan teslimatlarda gecikme yaşanmasına da neden oldu. Ertelenen TV sevkiyatları ancak birkaç ay sonra yapılabildi.
TCL yıllık artışta ilk sırada
Beş büyük TV üreticisinin tümünün sevkiyatları artarken, TCL geçen yıla göre %52.7 artışla ilk sırayı aldı. Samsung'un TV sevkiyatları %36.4, LG'nin sevkiyatları %6.7 artış gösterdi.
Sevkiyatlardaki rekor artış yüzleri güldürse de TV sektörü için bazı olumsuz haberler de var. Uzmanlar, 2020'de 2019 yılına göre daha az TV satışı olacağını ve LCD/OLED panel fiyatlarının yükselmeye devam edeceğini düşünüyor.
https://www.theverge.com/2020/10/8/21507354/tv-sales-q3-2020-trendforce-samsung-lg-profits-manufacturing-coronavirus Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
kendi içinde bu kadar çelişkili haber metni nasıl yazılır onu anlamadık..
"Uzmanlar, 2020'de 2019 yılına göre daha az TV satışı olacağını ve LCD/OLED panel fiyatlarının yükselmeye devam edeceğini düşünüyor."
TCL ve Xioami bir kaç üründe var baktım ama onlarda resmi gibi değil herhalde anlamadım tam.
Düzenleme: imla