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    Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dünya genelinde TV satışları rekor seviyeye ulaştı

    TrendForce tarafından yayınlanan son rapora göre, global TV sevkiyatları bu yılın üçüncü çeyreğinde zirveye ulaştı. Çeyrek süresince 62.05 milyon adet televizyon mağazalara teslim edildi.
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    Televizyonlar
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Dünya genelinde TV satışları rekor seviyeye ulaştı
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    Araştırma şirketi TrendFoce'a göre, dünya genelindeki TV sevkiyatları 2020'nin üçüncü çeyreğinde rekor seviyelere ulaştı. Sadece üç ayda 62.05 milyon cihaz mağazalara teslim edildi.

    Sevkiyatlarda 2019'un aynı dönemine göre %12.9, bir önceki çeyreğe göre ise %38.8'lik bir artış söz konusu. Önde gelen iki TV üreticisi Samsung ve LG, gelir artışı beklediklerini bildirdi.

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    TrendForce uzmanları satışlardaki bu rekor artışı birkaç farklı faktöre bağladı. Bunların başında da pandemi nedeniyle insanların evlerinde daha çok vakit geçirmesi geliyor.

    Koronavirüs salgını yıl başında yapılması planlanan teslimatlarda gecikme yaşanmasına da neden oldu. Ertelenen TV sevkiyatları ancak birkaç ay sonra yapılabildi.

    Dünya genelinde TV satışları rekor seviyeye ulaştı
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    TCL yıllık artışta ilk sırada

    Beş büyük TV üreticisinin tümünün sevkiyatları artarken, TCL geçen yıla göre %52.7 artışla ilk sırayı aldı. Samsung'un TV sevkiyatları %36.4, LG'nin sevkiyatları %6.7 artış gösterdi.

    Sevkiyatlardaki rekor artış yüzleri güldürse de TV sektörü için bazı olumsuz haberler de var. Uzmanlar, 2020'de 2019 yılına göre daha az TV satışı olacağını ve LCD/OLED panel fiyatlarının yükselmeye devam edeceğini düşünüyor.

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    https://www.theverge.com/2020/10/8/21507354/tv-sales-q3-2020-trendforce-samsung-lg-profits-manufacturing-coronavirus Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    51 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Bu Editörden
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    Rouvax 1 hf. en beğenilen
    O da pahalı o da pahalı o da pahalı - hayır hayır , biz fakiriz artık biz.
    Yanıtla +9
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    Xtrud (Harun Yahya) 1 hf.
    Ahh Sony üzümlü kekim
    Yanıtla +8
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    devases (devases devases) 1 hf.
    Türkiye hariç de :(((
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ankaland (mehmet yok) 1 hf.
    ya bu nasıl haberdir, 2020 de tv satışı rekor kırmış söyleniyor, en son paragrafta 2020 yılında 2019 yılından daha az tv satılacak söyleniyor..
    kendi içinde bu kadar çelişkili haber metni nasıl yazılır onu anlamadık..

    "Uzmanlar, 2020'de 2019 yılına göre daha az TV satışı olacağını ve LCD/OLED panel fiyatlarının yükselmeye devam edeceğini düşünüyor."
    Yanıtla +3
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    Naruto45 1 hf.
    Bizde lüks bu işler o yüzden mağzalar sinek avlıyor 50 inchlik ttv samsungta 4800 kadar düşmüştü şimdi 6-7 k para istiyolar ileri ülkemde
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    gun (Gün Oksay) 1 hf. (düzenlendi)
    Doğru mu görüyorum yoksa yanlış mı dünyada. En çok satan 5 markadan 3’ü Türkiye’de yok.

    TCL ve Xioami bir kaç üründe var baktım ama onlarda resmi gibi değil herhalde anlamadım tam.
    1 Yanıt Yanıtla
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    zero fear 1 hf. gun
    Xiaomi yok evet fakat TCL Eylül ayında giriş yaptı piyasaya.
    Düzenleme: imla
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Xtrud (Harun Yahya) 1 hf.
    Ahh Sony üzümlü kekim
    Yanıtla +8
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    deoks 1 hf.
    Yeni nesilde tv izleyen kalmadı diye düşünüyordum. Konsol falan bağlamak işin alınıyor en fazla.
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    bullx 1 hf. deoks
    alakası yok, yeni televizyonlarda twitch bile var, netflix, amazon prime video ve daha nice servisleri kullanıyor insanlar, onun haricinde haber izliyorsun, maç izliyorsun kapatıyorsun
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Rouvax 1 hf. en beğenilen
    O da pahalı o da pahalı o da pahalı - hayır hayır , biz fakiriz artık biz.
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