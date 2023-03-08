NASA, Mars’ın göz kamaştırıcı gün batımını paylaştı

Tam Boyutta Gör NASA'nın Curiosity Mars keşif aracı, görevinin 3730 sol gününde yani 2 Şubat 2023 tarihinde Kızıl Gezegen’in bulutlarının arasından süzülen “güneş ışınlarını” yakaladı. NASA, alacakaranlık ışınlar olarak da bilinen güneş ışınları Mars'ta ilk kez bu kadar net görüntülendi.

Mars'ta gün batımları benzersiz bir karamsarlığa sahip ancak NASA'nın Curiosity keşif aracı geçtiğimiz ay pek de karamsar olmayan istisnai bir anı fotoğrafladı. Çekilen fotoğrafta 2 Şubat'ta Güneş, gezegenin ufuğunda alçalırken, ışık huzmelerinin bir bulut kümesini aydınlattığı görülüyor. Bu "güneş ışınları", Latince’den gelen alacakaranlık ışınları olarak da biliniyor. Dediğimiz gibi bu anlar, Mars'ta nadir yaşanan bir gün batımını gösteriyor. Hemen alttaki GIF, Mars'ta sıklıkla yaşanan gün batımını gösteriyor. Dolayısıyla, Mars'ta yaşamaya başladığımızda bu yeni çekilen manzaralar "göz kamaştırcı" olarak ifade edilecektir.

İlk defa bu kadar net görüntülendi

Tam Boyutta Gör Elbette bu fotoğrafın çekilme amacı sadece güzel bir manzarayı ölümsüzleştirmek değil. Mars bulutlarının çoğunun yerden en fazla 60 kilometre yükseklikte olduğu ve genellikle su buzundan oluştukları biliniyor. Ancak son fotoğraftaki bulutlar daha yüksekte ve atmosferin daha soğuk kısımlarında bulunuyor. NASA’ya göre bu bulutlar karbondioksit buzu ya da kuru buzdan oluşmuş durumda.

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Dünya'da olduğu gibi, bulutlar bilim insanlarına hava durumunu anlamak için karmaşık ama çok önemli bilgiler sağlar. Bilim insanları bulutların ne zaman ve nerede oluştuğuna bakarak Mars atmosferinin bileşimi, sıcaklığı ve içindeki rüzgârlar hakkında daha fazla bilgi edinebilir.

Tam Boyutta Gör Alacakaranlık ışıklarına ek olarak Curiosity 27 Ocak'taki gün batımından bir dizi renkli bulutları da fotoğrafladı. Bu görselde bulutların Güneş ışığı altında gökkuşağına benzer bir görüntü oluşturdukları görülüyor. Uzay Bilimleri Enstitüsü'nden atmosfer bilimci Mark Lemmon, "Renk geçişlerine bakarak, parçacık boyutunun bulut boyunca değiştiğini görüyoruz. Bu bize bulutun nasıl geliştiğini ve parçacıklarının zaman içinde nasıl boyut değiştirdiğini anlatıyor.” İfadelerini kullandı.

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