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    NASA, Mars’ın göz kamaştırıcı gün batımını paylaştı

    NASA'nın Curiosity Mars keşif aracı, bizlere Kızıl Gezegen hakkında bilmediklerimizi ve görmediklerimizi iletmeye devam ediyor. Araç son olarak Mars’ın göz alıcı gün batımını fotoğrafladı.
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    NASA, Mars’ın göz alıcı gün batımını paylaştı Tam Boyutta Gör
    NASA'nın Curiosity Mars keşif aracı, görevinin 3730 sol gününde yani 2 Şubat 2023 tarihinde Kızıl Gezegen’in bulutlarının arasından süzülen “güneş ışınlarını” yakaladı. NASA, alacakaranlık ışınlar olarak da bilinen güneş ışınları Mars'ta ilk kez bu kadar net görüntülendi.

    Mars'ta gün batımları benzersiz bir karamsarlığa sahip ancak NASA'nın Curiosity keşif aracı geçtiğimiz ay pek de karamsar olmayan istisnai bir anı fotoğrafladı. Çekilen fotoğrafta 2 Şubat'ta Güneş, gezegenin ufuğunda alçalırken, ışık huzmelerinin bir bulut kümesini aydınlattığı görülüyor. Bu "güneş ışınları", Latince’den gelen alacakaranlık ışınları olarak da biliniyor. Dediğimiz gibi bu anlar, Mars'ta nadir yaşanan bir gün batımını gösteriyor. Hemen alttaki GIF, Mars'ta sıklıkla yaşanan gün batımını gösteriyor. Dolayısıyla, Mars'ta yaşamaya başladığımızda bu yeni çekilen manzaralar "göz kamaştırcı" olarak ifade edilecektir.

     

    İlk defa bu kadar net görüntülendi

    NASA, Mars’ın göz alıcı gün batımını paylaştı Tam Boyutta Gör
    Elbette bu fotoğrafın çekilme amacı sadece güzel bir manzarayı ölümsüzleştirmek değil. Mars bulutlarının çoğunun yerden en fazla 60 kilometre yükseklikte olduğu ve genellikle su buzundan oluştukları biliniyor. Ancak son fotoğraftaki bulutlar daha yüksekte ve atmosferin daha soğuk kısımlarında bulunuyor. NASA’ya göre bu bulutlar karbondioksit buzu ya da kuru buzdan oluşmuş durumda.

    Dünya'da olduğu gibi, bulutlar bilim insanlarına hava durumunu anlamak için karmaşık ama çok önemli bilgiler sağlar. Bilim insanları bulutların ne zaman ve nerede oluştuğuna bakarak Mars atmosferinin bileşimi, sıcaklığı ve içindeki rüzgârlar hakkında daha fazla bilgi edinebilir.

    NASA, Mars’ın göz alıcı gün batımını paylaştı Tam Boyutta Gör
    Alacakaranlık ışıklarına ek olarak Curiosity 27 Ocak'taki gün batımından bir dizi renkli bulutları da fotoğrafladı. Bu görselde bulutların Güneş ışığı altında gökkuşağına benzer bir görüntü oluşturdukları görülüyor. Uzay Bilimleri Enstitüsü'nden atmosfer bilimci Mark Lemmon, "Renk geçişlerine bakarak, parçacık boyutunun bulut boyunca değiştiğini görüyoruz. Bu bize bulutun nasıl geliştiğini ve parçacıklarının zaman içinde nasıl boyut değiştirdiğini anlatıyor.” İfadelerini kullandı.
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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    CoreXXX 9 saat önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 1 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 1 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 1 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 2 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 2 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 5 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 6 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

    Profil resmi
    mert1907 6 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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