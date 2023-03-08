NASA, Mars’ın göz kamaştırıcı gün batımını paylaştı

Mars'ta gün batımları benzersiz bir karamsarlığa sahip ancak NASA'nın Curiosity keşif aracı geçtiğimiz ay pek de karamsar olmayan istisnai bir anı fotoğrafladı. Çekilen fotoğrafta 2 Şubat'ta Güneş, gezegenin ufuğunda alçalırken, ışık huzmelerinin bir bulut kümesini aydınlattığı görülüyor. Bu "güneş ışınları", Latince’den gelen alacakaranlık ışınları olarak da biliniyor. Dediğimiz gibi bu anlar, Mars'ta nadir yaşanan bir gün batımını gösteriyor. Hemen alttaki GIF, Mars'ta sıklıkla yaşanan gün batımını gösteriyor. Dolayısıyla, Mars'ta yaşamaya başladığımızda bu yeni çekilen manzaralar "göz kamaştırcı" olarak ifade edilecektir.
İlk defa bu kadar net görüntülendi
Dünya'da olduğu gibi, bulutlar bilim insanlarına hava durumunu anlamak için karmaşık ama çok önemli bilgiler sağlar. Bilim insanları bulutların ne zaman ve nerede oluştuğuna bakarak Mars atmosferinin bileşimi, sıcaklığı ve içindeki rüzgârlar hakkında daha fazla bilgi edinebilir.
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez