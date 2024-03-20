Dünya'nın en büyük gelgit enerjisi türbini ABD'ye kurulacak

Tam Boyutta Gör Gelişmiş yüzer gelgit türbinlerinin dağıtımında uzmanlaşmış bir yenilenebilir enerji şirketi olan Orbital Marine, Washington Eyaleti'nde gelgit enerjisi türbini kuracak. Şirket tesis için Orcas Power & Light Cooperative (OPALCO) ile teknik ortaklık yapacak.

ABD Enerji Bakanlığı (DOE), gelgit enerjisi araştırma, geliştirme ve gösterim pilot sahasının geliştirilmesi için 6 milyon dolar alacak iki deniz enerjisi projesini belirledi. DOE tarafından seçilen iki kuruluştan biri, birinci aşama döneminden sonra projeyi tam potansiyeliyle geliştirmeye devam etmek için fon alacak.

OPALCO, DOE bünyesindeki Su Enerjisi Teknolojileri Ofisi'nin ABD'deki gelgit enerjisi gelişimini araştırmak için seçtiği iki firmadan biriydi. Önümüzdeki on ay boyunca OPALCO ekibi paydaşlarla etkileşime girecek, teknik fizibilite çalışmalarını yürütecek ve ön izin prosedürlerini başlatacak. İki kuruluştan yalnızca biri, ödül döneminin sonunda tam bir proje geliştirmeye devam etmek için kalan fona sahip olacak.

OPALCO'nun önerilen konumu Blakely Adası yakınındaki Rosario Boğazı. Bu proje için OPALCO, çevresel etki değerlendirmelerini, düzenleyici kurumlar ve kabilelerle etkileşimleri ve gelgit akışı araştırmalarını içeren hibe destekli ön çalışmayı tamamladı.

OPALCO, projeye gelgit jeneratörü sağlamak amacıyla İskoç Orkney Adaları'ndaki Orbital Marine ile işbirliği yapmayı planlıyor. Yenilikçi gelgit jeneratörü sistemi, son iki yıldır Salish Denizi gibi sularda çalışıyor.

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Dünyanın en güçlü gelgit türbini

Dünyanın en güçlü gelgit türbini olan O2, halihazırda İngiltere hükümetinden uzun vadeli enerji sözleşmeleri aldıktan sonra İngiltere pazarındaki ticari proje portföyünü genişleten Orbital tarafından işletiliyor. İki türbinli tek bir O2 ünitesi, 2 megawatt'a yakın elektrik üretebiliyor ve yılda 2.000'den fazla haneye elektrik sağlayabiliyor.

Bir yıldız gemisini andıran O2 gelgit türbininin donanımının tamamı çelikten imal edildi. Aynı zamanda ünitenin su çekiminin (suyun altında kalan kısımın yüksekliği) 3 metreden az olması sağlandı. Böyle makul boyuttaki iş tekneleriyle çekilmesi ve yerine monte edilmesi kolaylaştırıldı.

Ayrıca türbinde “martı kanadı” şeklinde geri çekilebilir bacaklar bulunuyor. Bakım ve onarımın basitleştirilmesi amacıyla bunlar, motor bölmelerini ve kanatları sudan yukarı kaldıracak şekilde özel olarak yapıldı.

Her türbin, 360 derece dönebilme yeteneğine ve 20 metre rotor çapına sahip. Sonuç olarak türbin, 600 m2 ile en büyük birleşik rotor alanına sahip gelgit enerjisi platformu olacak. Bu yeni özellik sayesinde türbin, gelgitler tamamen değiştiğinde yön değiştirmeden güç üretebiliyor. Ayrıca, tüm platformu yalpalamadan rotorların farklı gelgit yönlerinden güç toplayacak şekilde güvenli ve dinamik bir şekilde ayarlanmasını mümkün kılıyor.

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