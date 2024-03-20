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    Anlık Bildirim

    Dünya'nın en büyük gelgit enerjisi türbini ABD'ye kurulacak

    Orbital Marine şirketi, Washington Eyaleti'nde gelgit enerjisi türbini kuracak. Dünyanın en güçlü gelgit türbini olan 2 MW kapasiteli O2, pilot projede kullanılacak.
    Dünya'nın en büyük gelgit enerjisi türbini ABD'ye kurulacak Tam Boyutta Gör
    Gelişmiş yüzer gelgit türbinlerinin dağıtımında uzmanlaşmış bir yenilenebilir enerji şirketi olan Orbital Marine, Washington Eyaleti'nde gelgit enerjisi türbini kuracak. Şirket tesis için Orcas Power & Light Cooperative (OPALCO) ile teknik ortaklık yapacak.

    ABD Enerji Bakanlığı (DOE), gelgit enerjisi araştırma, geliştirme ve gösterim pilot sahasının geliştirilmesi için 6 milyon dolar alacak iki deniz enerjisi projesini belirledi. DOE tarafından seçilen iki kuruluştan biri, birinci aşama döneminden sonra projeyi tam potansiyeliyle geliştirmeye devam etmek için fon alacak.

    OPALCO, DOE bünyesindeki Su Enerjisi Teknolojileri Ofisi'nin ABD'deki gelgit enerjisi gelişimini araştırmak için seçtiği iki firmadan biriydi. Önümüzdeki on ay boyunca OPALCO ekibi paydaşlarla etkileşime girecek, teknik fizibilite çalışmalarını yürütecek ve ön izin prosedürlerini başlatacak. İki kuruluştan yalnızca biri, ödül döneminin sonunda tam bir proje geliştirmeye devam etmek için kalan fona sahip olacak.

    OPALCO'nun önerilen konumu Blakely Adası yakınındaki Rosario Boğazı. Bu proje için OPALCO, çevresel etki değerlendirmelerini, düzenleyici kurumlar ve kabilelerle etkileşimleri ve gelgit akışı araştırmalarını içeren hibe destekli ön çalışmayı tamamladı.

    OPALCO, projeye gelgit jeneratörü sağlamak amacıyla İskoç Orkney Adaları'ndaki Orbital Marine ile işbirliği yapmayı planlıyor. Yenilikçi gelgit jeneratörü sistemi, son iki yıldır Salish Denizi gibi sularda çalışıyor.

    Dünyanın en güçlü gelgit türbini

    Dünyanın en güçlü gelgit türbini olan O2, halihazırda İngiltere hükümetinden uzun vadeli enerji sözleşmeleri aldıktan sonra İngiltere pazarındaki ticari proje portföyünü genişleten Orbital tarafından işletiliyor. İki türbinli tek bir O2 ünitesi, 2 megawatt'a yakın elektrik üretebiliyor ve yılda 2.000'den fazla haneye elektrik sağlayabiliyor.

    Bir yıldız gemisini andıran O2 gelgit türbininin donanımının tamamı çelikten imal edildi. Aynı zamanda ünitenin su çekiminin (suyun altında kalan kısımın yüksekliği) 3 metreden az olması sağlandı. Böyle makul boyuttaki iş tekneleriyle çekilmesi ve yerine monte edilmesi kolaylaştırıldı.

    Ayrıca türbinde “martı kanadı” şeklinde geri çekilebilir bacaklar bulunuyor. Bakım ve onarımın basitleştirilmesi amacıyla bunlar, motor bölmelerini ve kanatları sudan yukarı kaldıracak şekilde özel olarak yapıldı.

    Her türbin, 360 derece dönebilme yeteneğine ve 20 metre rotor çapına sahip. Sonuç olarak türbin, 600 m2 ile en büyük birleşik rotor alanına sahip gelgit enerjisi platformu olacak. Bu yeni özellik sayesinde türbin, gelgitler tamamen değiştiğinde yön değiştirmeden güç üretebiliyor. Ayrıca, tüm platformu yalpalamadan rotorların farklı gelgit yönlerinden güç toplayacak şekilde güvenli ve dinamik bir şekilde ayarlanmasını mümkün kılıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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