Dünya’nın ilk ticari uzay istasyonu projesi Axiom Space, 130 milyon dolar topladı

Tam Boyutta Gör Alçak yörünge ekonomisi fikrini hayata geçirmek üzere projelendirilen dünyanın ilk ticari uzay istasyonu girişimi Axiom Space, önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. B sınıfı fonlama kapsamında 130 milyon dolar toplayan girişim, böylelikle yatırımcının güven duyduğu bir proje olduğunu ispatladı.

NASA’nın alçak yörünge ekonomisi fikrini hayata geçirmek adına ABD’nin Houston merkezli Axiom Space ile oluşturduğu ortaklıkta ilk hedef, özel şirketlerin geliştirdiği uzay modüllerinin Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) eklenmesi olacak.

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Axiom Space’in oldukça önem verdiği program ile özel şirketlerin astronot eğitimleri icra edebileceği, yeni tip ilaçlar geliştirilebileceği, üç boyutlu yazıcılarla insan organları üretilebileceği ve hatta sinema ve reklam filmleri çekilebileceği belirtiliyor. Şirketin uzun vade hedefleri arasında UUİ’ye eklenen modüllerin zamanla istasyondan ayrılarak kendi aralarında birleşmek suretiyle yeni bir uzay istasyonu oluşturma fikri bulunuyor.

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Aktör Tom Cruise ile de görüşme halinde olan şirket, Cruise’un dahil olduğu bir yarışma programı hazırlığını da yürütüyor. Söz konusu programa katılacak yarışmacılardan birine ödül olarak, Axiom’un uzay istasyonuna bir uçuş bileti verilmesi planlanıyor.

İlk modül, 2024 yılında uzayda

Şirketin elde ettiği 130 milyon dolarlık gelirle ilk etapta, UUİ’ye eklenecek modüllerin hızlı bir şekilde üretilmesini sağlayacak uzman kadroyu bünyesine katmaya hazırlandığı belirtilmekte. Bu kapsamda UUİ’ye eklenecek modüllerin ilkinin 2024 yılında uzaya gönderilmesi planlanmakta.

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Özel şirketlerin kendilerine sunulacak imkânlara erişmesi için ise kesenin ağzını açması gerekiyor. Zira Ax-1 görevi kapsamında UUİ’ye gönderilecek özel şirket ekiplerine çıkması muhtemel fatura için 50 milyon dolar rakamları telaffuz ediliyor.

Alçak yörüngenin bir ticaret sahası haline getirilmesinin ilk ayağı olan proje dahilinde, NASA’nın elde edeceği gelirin de kurumun gelecekte icra edeceği görevler ve projeler için kaynak oluşturacağı söylenmekte.

https://interestingengineering.com/worlds-first-commercial-space-station-130-million

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