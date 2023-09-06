Bilim insanları iklim değişikliğine karşı okyanuslardan yararlanacak

Atmosfere salınan karbondioksit emisyonlarıyla gezegen şimdiden ısınıyor ve daha aşırı hava felaketleri hayatımızın birer parçası olmaya başlıyor. İklim değişikliğinin daha da kötüye gitmesini önlemenin bir yolu ise emisyonların bir kısmını atmosferden uzaklaştırmak. Öte yandan okyanuslar ise zaten bunu bizim için yapıyor, atmosfere kıyasla yaklaşık 50 kat daha fazla karbonu emiyor ve tutuyor. Peki ya insanlar bu yeteneği daha da güçlendirebilseydi?
İklim değişikliği için okyanuslar kullanılabilir
Okyanusları daha fazla karbondioksit tutacak şekilde değiştirmeye başlamak bazı yan etkileri açığa çıkarabilir ancak bilim insanlarının daha iyi anlamak istedikleri şey de bu. Girişimler şimdiden denizde daha fazla CO2 tutabilmek için yeni teknolojiler geliştiriyor. Ancak bunun nasıl bir etkisi olabileceği ya da hangi stratejilerin en başarılı olabileceği konusunda hala bilmediğimiz çok şey olduğu belirtiliyor.
Mektupta, “Okyanus temelli karbondioksit giderme yaklaşımları muazzam bir potansiyele sahip olsa da, riskler de var. Toplum henüz herhangi bir yaklaşımın etkililiği veya sonuçları hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığından, bu yaklaşımların geniş ölçekte kullanımı konusunda bilinçli kararlar verememekte.” deniyor.
Yayınlanan mektupta karbon giderme stratejilerinin değerlendirilmesi için kontrollü saha denemeleri yapılması ve sonuçların üçüncü taraflarca incelenmesi çağrısında bulunuluyor. Ayrıca, "istenmeyen ya da olumsuz sonuçların" üstesinden gelmek için önlemlerin alınması ve farklı paydaşların katılımını sağlayacak kapsayıcı politikaların uygulanması gerekiyor.
Okyanuslar zaten zorlanıyor
Öte yandan okyanuslar iklim değişikliğinden şimdiden büyük bir darbe aldı. Örneğin Atlantik'teki sıcak hava dalgası bu yaz Florida'daki mercan resiflerini yok etti. Bilim insanları kitlesel bir ölümden o kadar endişe duyuyorlar ki mercanları denizden çıkarıp suya geri döndürmek güvenli olana kadar karadaki laboratuvarlarda tutmayı düşünüyor.
Ne de olsa açık denizde olanlar karadaki toplulukları da etkiliyor. Mercan resifleri fırtına dalgalarına karşı önemli bir tampon görevi görüyor ve yerel ekonomi için önemli olan binlerce türe ev sahipliği yapıyor. İklim değişikliğiyle mücadele için okyanusları kullanacaksak en azından riskleri ve faydaları anlamamız gerekiyor. İmzalanan mektup da temel olarak bunu amaçlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Emin misiniz? Kasım 2020'de 2900TL'ye (350 dolar) Xiaomi portatif süpürge aldık. 3 ay bile olmadan bataryası çok hızlı bitmeye başladı. Batarya en önemli parça ve kalitesiz. Yedek parça olarak yeni batarya almak istedim Türkiye'de bulamadık AB'de 99 avroya bulduk Türkiyeye göndermiyorlardı. Tam güçte bir odayı temizleyecek şarj tutmuyor, düşük güçte sigara külü, çerez kabuğu gibi basit temizlikler için kullanıyoruz,
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.