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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dünya Sağlık Örgütü resmi COVID-19 uygulamasını yayınlamak üzere

    WHO COVID-19 adındaki Dünya Sağlık Örgütü uygulama koronvirüs salgını ile ilgili rehber bilgiler, gerçek haber akışları ve vaka sayıları ile ilgili son verileri sunuyor.
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    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Dünya Sağlık Örgütü resmi COVID-19 uygulamasını yayınlamak üzere
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    Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını için bugüne kadar sayısız web ve mobil uygulama yayınlandı. Bunların bir kısmı Dünya Sağlık Örgütü ile iş birliği içinde hazırlanırken büyük bir kısmı ise üçüncü taraf geliştiricilere ait. Dünya Sağlık Örgütü şimdi kendi uygulamasını geliştiriyor.

    WHO COVID-19 neler sunuyor?

    WHO COVID-19 adıyla geliştirilen Android uygulaması kullanıcılara temel manada rehber bilgiler ile tavsiyeler sunarken son haberler ve bölgeye göre en güncel vaka sayılarını veriyor.

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    Oldukça sade ve her yaştan kişinin kullanabileceği büyük menüler ile tasarlanan uygulamada koronavirüs ile ilgili gerçek haberlere yer veriliyor. Açık kaynak olduğu için de geliştiriciler kod yapısına katkıda bulunabilecek.

    WHO COVID-19 uygulaması kazara Google Play üzerinden yayınlandı ve geri çekildi. App Store için bir çalışma olacak mı henüz bir açıklama yapılmış değil. APK Mirror üzerinde erken erişim sürümü bulunabiliyor.

    APK Mirror sayfası



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