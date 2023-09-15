Dünya standartlarında 1 Gbps'e varan internet ayda 199,90 TL

TurkNet, herkesin TurkNet GigaFiber ile tanışması için sınırlı süreli bir kampanya başlattı. GigaFırsat ile TurkNet GigaFiber’e yeni katılan aboneler ilk 6 ay boyunca 299.90 TL yerine 199.90 TL ödüyor.
TurkNet GigaFiber nerede var?
Sınırlı süreliğine geçerli bu avantajlı fiyattan yararlanmak için adresinizde TurkNet GigaFiber altyapısı bulunması yeterli. İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli (Gebze) ve Bursa’da oturan ve adresinde TurkNet GigaFiber altyapısı bulunan şanlı kullanıcılar bu kampanyaya katılabilecek.
Mevcut TurkNet aboneleri için 199,90 TL'ye kullanma fırsatı
TurkNet, mevcut abonelerin ayda 199.90 TL’ye bu kampanyadan yararlanabilmesi için arkadaşını getir kampanyası başlattı. Akradaşını TurkNet GigaFiber’e getiren kullanıcılar, 6 ay boyunca 299,90 TL yerine 199,90 TL üzerinden faturalandırma avantajı yakalıyor. Arkadaşınız GigaFiber altyapısında değilse üzülmeyin. Arkadaşınız TurkNet’li olduğunda her ikiniz de 1 ay bedava internet kazanıyorsunuz.
Adresinizde TurkNet GigaFiber olup olmadığını öğrenmek için: GigaFiber Altyapı SorgulamaBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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