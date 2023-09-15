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    Anlık Bildirim

    Dünya standartlarında 1 Gbps'e varan internet ayda 199,90 TL

    TurkNet'in 1.000 Mbps'ye kadar indirme ve yükleme hızına sahip TurkNet GigaFiber interneti ilk 6 ay boyunca ayda 199,90 TL'ye sunuluyor. Sınırlı süreliğine geçerli kampanya hakkında bilgiler burada.
    Dünya standartlarında 1 Gbps'e varan internet ayda 199,90 TL Tam Boyutta Gör
    Ülkemizde internet hızı düşük seviyelerde kalmasına karşın TurkNet, 1.000 Mbps’ye varan eşit yükleme/indirme hızıyla dünya standardını yakalayan TurkNet GigaFiber interneti uygun fiyata satmaya devam ediyor. Müşteriler 1 Gbps’e varan hızdaki interneti taahhütsüz, kotasız ve özgür bir şekilde kullanabiliyor.

    TurkNet, herkesin TurkNet GigaFiber ile tanışması için sınırlı süreli bir kampanya başlattı. GigaFırsat ile TurkNet GigaFiber’e yeni katılan aboneler ilk 6 ay boyunca 299.90 TL yerine 199.90 TL ödüyor.

    TurkNet GigaFiber nerede var?

    Sınırlı süreliğine geçerli bu avantajlı fiyattan yararlanmak için adresinizde TurkNet GigaFiber altyapısı bulunması yeterli. İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli (Gebze) ve Bursa’da oturan ve adresinde TurkNet GigaFiber altyapısı bulunan şanlı kullanıcılar bu kampanyaya katılabilecek.

    Mevcut TurkNet aboneleri için 199,90 TL'ye kullanma fırsatı

    TurkNet, mevcut abonelerin ayda 199.90 TL’ye bu kampanyadan yararlanabilmesi için arkadaşını getir kampanyası başlattı. Akradaşını TurkNet GigaFiber’e getiren kullanıcılar, 6 ay boyunca 299,90 TL yerine 199,90 TL üzerinden faturalandırma avantajı yakalıyor. Arkadaşınız GigaFiber altyapısında değilse üzülmeyin. Arkadaşınız TurkNet’li olduğunda her ikiniz de 1 ay bedava internet kazanıyorsunuz.

    Adresinizde TurkNet GigaFiber olup olmadığını öğrenmek için: GigaFiber Altyapı Sorgulama

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    1662 kez okundu.
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