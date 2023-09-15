Dünya standartlarında 1 Gbps'e varan internet ayda 199,90 TL

Tam Boyutta Gör Ülkemizde internet hızı düşük seviyelerde kalmasına karşın TurkNet, 1.000 Mbps’ye varan eşit yükleme/indirme hızıyla dünya standardını yakalayan TurkNet GigaFiber interneti uygun fiyata satmaya devam ediyor. Müşteriler 1 Gbps’e varan hızdaki interneti taahhütsüz, kotasız ve özgür bir şekilde kullanabiliyor.

TurkNet, herkesin TurkNet GigaFiber ile tanışması için sınırlı süreli bir kampanya başlattı. GigaFırsat ile TurkNet GigaFiber’e yeni katılan aboneler ilk 6 ay boyunca 299.90 TL yerine 199.90 TL ödüyor.

Speedtest'in 2023 ikinci çeyrek sonuçlarına göre TurkNet birinci 3 hf. önce eklendi

TurkNet GigaFiber nerede var?

Sınırlı süreliğine geçerli bu avantajlı fiyattan yararlanmak için adresinizde TurkNet GigaFiber altyapısı bulunması yeterli. İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli (Gebze) ve Bursa’da oturan ve adresinde TurkNet GigaFiber altyapısı bulunan şanlı kullanıcılar bu kampanyaya katılabilecek.

Mevcut TurkNet aboneleri için 199,90 TL'ye kullanma fırsatı

TurkNet, mevcut abonelerin ayda 199.90 TL’ye bu kampanyadan yararlanabilmesi için arkadaşını getir kampanyası başlattı. Akradaşını TurkNet GigaFiber’e getiren kullanıcılar, 6 ay boyunca 299,90 TL yerine 199,90 TL üzerinden faturalandırma avantajı yakalıyor. Arkadaşınız GigaFiber altyapısında değilse üzülmeyin. Arkadaşınız TurkNet’li olduğunda her ikiniz de 1 ay bedava internet kazanıyorsunuz.

Adresinizde TurkNet GigaFiber olup olmadığını öğrenmek için: GigaFiber Altyapı Sorgulama

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