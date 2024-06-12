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    Anlık Bildirim

    Dünyanın en büyük rüzgar çiftliğinde enerjiyi Tesla depolayacak

    Danimarkalı yenilenebilir enerji devi Orsted, dünyanın en büyük açık deniz rüzgar çiftliği bölgesine bağlı devasa bir Tesla Megapack batarya depolama tesisi kuracağını açıkladı.
    Dünyanın en büyük rüzgar çiftliğinde enerjiyi Tesla depolayacak Tam Boyutta Gör
    Danimarkalı enerji devi Ostred, 2,9 GW'lık temel atma kapasitesiyle dünyanın en büyük açık deniz rüzgar çiftliği olan Hornsea 3’e bağlı bir Tesla Megapack batarya depolama sistemi kuracağını söyledi. Şirketin Hornsea projesi, güç bakımından dünyanın en büyük açık deniz rüzgar bölgesi olacak. Tesla Megapack ise projenin Hornsea 3 ayağında elektrik üretimindeki dalgalanmaları dengelemeye yardımcı olacak.

    Dev rüzgar çiftliğine dev batarya depolama

    Ostred, İngiltere'deki 2,9 GW'lık Hornsea 3 açık deniz rüzgar santrali için batarya enerji depolama konusundaki nihai yatırım kararını açıkladı. Şirket, 600 MWh kapasiteli ve 300 MW güç değerine sahip bir Tesla Megapack sistemi kuracak. Batarya enerji depolama sistemi (BESS), Hornsea 3'ün kara trafo merkezi ile aynı alana kurulacak.

    Benzer sistemlerde olduğu gibi Tesla Megapack sistemi, elektrik üretimi talebi aştığı dönemlerde üretilen fazla elektriği depolayacak. Üretim azaldığında veya yoğun saatlerde ise depolanan enerji ile şebeke desteklenecek. 600 MWh kapasiteli Tesla Megapack sayesinde 80.000 hanenin elektrik kullanımı karşılanabilecek. Batarya depolama sisteminin 2026 sonuna kadar faaliyete geçmesi ve Avrupa'daki en büyük batarya enerji depolama sistemlerinden biri olması hedefleniyor.

    Dünyanın en büyük rüzgar çiftliğinde enerjiyi Tesla depolayacak Tam Boyutta Gör
    2,9 GW'lık açık deniz rüzgar çiftliği Hornsea 3 projesinde ise 200 adetten fazla Siemens Gamesa'nın 14 MW'lık rüzgar türbinleri kullanılacak. Tesisin 2027 yılında faaliyete geçmesi bekleniyor. 3,3 milyondan fazla eve enerji sağlayacak projenin maliyetinin 10,3 ila 11 milyar dolar arasında olması bekleniyor.

    Bu proje, 1,2 GW'lık Hornsea 1 ve 1,3 GW'lık Hornsea 2'nin hemen yanında yer alacak. Bu da Hornsea üçlüsünün toplam 5.4 GW kapasiteye sahip olacağı ve dünyanın en büyük açık deniz rüzgar bölgesi olacağı anlamına geliyor. Orsted'in 2.6 GW'a kadar kapasiteye sahip olabilecek Hornsea 4 projesi de hazırlık aşamasında.

    Kaynakça https://www.reuters.com/sustainability/climate-energy/orsted-install-tesla-battery-uk-offshore-wind-farm-2024-06-12/ https://orsted.com/en/media/news/2024/06/orsted-invests-in-battery-energy-storage-system-co-1390267511
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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