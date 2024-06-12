Dünyanın en büyük rüzgar çiftliğinde enerjiyi Tesla depolayacak

Dev rüzgar çiftliğine dev batarya depolama
Ostred, İngiltere'deki 2,9 GW'lık Hornsea 3 açık deniz rüzgar santrali için batarya enerji depolama konusundaki nihai yatırım kararını açıkladı. Şirket, 600 MWh kapasiteli ve 300 MW güç değerine sahip bir Tesla Megapack sistemi kuracak. Batarya enerji depolama sistemi (BESS), Hornsea 3'ün kara trafo merkezi ile aynı alana kurulacak.
Benzer sistemlerde olduğu gibi Tesla Megapack sistemi, elektrik üretimi talebi aştığı dönemlerde üretilen fazla elektriği depolayacak. Üretim azaldığında veya yoğun saatlerde ise depolanan enerji ile şebeke desteklenecek. 600 MWh kapasiteli Tesla Megapack sayesinde 80.000 hanenin elektrik kullanımı karşılanabilecek. Batarya depolama sisteminin 2026 sonuna kadar faaliyete geçmesi ve Avrupa'daki en büyük batarya enerji depolama sistemlerinden biri olması hedefleniyor.
Bu proje, 1,2 GW'lık Hornsea 1 ve 1,3 GW'lık Hornsea 2'nin hemen yanında yer alacak. Bu da Hornsea üçlüsünün toplam 5.4 GW kapasiteye sahip olacağı ve dünyanın en büyük açık deniz rüzgar bölgesi olacağı anlamına geliyor. Orsted'in 2.6 GW'a kadar kapasiteye sahip olabilecek Hornsea 4 projesi de hazırlık aşamasında.Kaynakça https://www.reuters.com/sustainability/climate-energy/orsted-install-tesla-battery-uk-offshore-wind-farm-2024-06-12/ https://orsted.com/en/media/news/2024/06/orsted-invests-in-battery-energy-storage-system-co-1390267511 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.