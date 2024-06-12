Dünyanın en büyük rüzgar çiftliğinde enerjiyi Tesla depolayacak

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Tam Boyutta Gör Danimarkalı enerji devi Ostred, 2,9 GW'lık temel atma kapasitesiyle dünyanın en büyük açık deniz rüzgar çiftliği olan Hornsea 3’e bağlı bir Tesla Megapack batarya depolama sistemi kuracağını söyledi. Şirketin Hornsea projesi, güç bakımından dünyanın en büyük açık deniz rüzgar bölgesi olacak. Tesla Megapack ise projenin Hornsea 3 ayağında elektrik üretimindeki dalgalanmaları dengelemeye yardımcı olacak.

Dev rüzgar çiftliğine dev batarya depolama

Ostred, İngiltere'deki 2,9 GW'lık Hornsea 3 açık deniz rüzgar santrali için batarya enerji depolama konusundaki nihai yatırım kararını açıkladı. Şirket, 600 MWh kapasiteli ve 300 MW güç değerine sahip bir Tesla Megapack sistemi kuracak. Batarya enerji depolama sistemi (BESS), Hornsea 3'ün kara trafo merkezi ile aynı alana kurulacak.

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Benzer sistemlerde olduğu gibi Tesla Megapack sistemi, elektrik üretimi talebi aştığı dönemlerde üretilen fazla elektriği depolayacak. Üretim azaldığında veya yoğun saatlerde ise depolanan enerji ile şebeke desteklenecek. 600 MWh kapasiteli Tesla Megapack sayesinde 80.000 hanenin elektrik kullanımı karşılanabilecek. Batarya depolama sisteminin 2026 sonuna kadar faaliyete geçmesi ve Avrupa'daki en büyük batarya enerji depolama sistemlerinden biri olması hedefleniyor.

Tam Boyutta Gör 2,9 GW'lık açık deniz rüzgar çiftliği Hornsea 3 projesinde ise 200 adetten fazla Siemens Gamesa'nın 14 MW'lık rüzgar türbinleri kullanılacak. Tesisin 2027 yılında faaliyete geçmesi bekleniyor. 3,3 milyondan fazla eve enerji sağlayacak projenin maliyetinin 10,3 ila 11 milyar dolar arasında olması bekleniyor.

Bu proje, 1,2 GW'lık Hornsea 1 ve 1,3 GW'lık Hornsea 2'nin hemen yanında yer alacak. Bu da Hornsea üçlüsünün toplam 5.4 GW kapasiteye sahip olacağı ve dünyanın en büyük açık deniz rüzgar bölgesi olacağı anlamına geliyor. Orsted'in 2.6 GW'a kadar kapasiteye sahip olabilecek Hornsea 4 projesi de hazırlık aşamasında.

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Dünyanın en büyük rüzgar çiftliğinde enerjiyi Tesla depolayacak