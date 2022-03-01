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    Dünyanın en büyük uçağı Antonov AN-225 Rus ordusu tarafından bombalandı

    Dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov AN-225, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa kurban gitti. Rus ordusu Ukrayna'daki Hostomel Havalimanı'na saldırırken uçağı da tahrip etti.

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    Dünyanın en büyük uçağı Antonov AN-225 bombalandı
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    İlk uçuşunu 21 Aralık 1988'de yapan Antonov AN-225, başlangıçta Sovyetler Birliği'nin uzay araçlarını taşıması amacıyla yapılmıştı. Daha sonra Sovyetler Birliği'nin uzay planlarından vazgeçmesi üzerine uçakta birkaç değişiklik yapılarak kargo uçağına dönüştürüldü. 42,1 metre uzunluğuna ve maksimum 253 ton yük taşıma kapasitesine sahip olan uçağın sayısız dünya rekoru bulunuyordu.

    Ukrayna'da tasarlanan dünyanın en büyük uçağı Antonov AN-225'ten yalnızca bir tane üretildi. Ayrıca bu koca uçak yakıt ikmali yapmak için 5 Ekim 2021'de İstanbul Havalimanı'na iniş yapmıştı. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaştan önce ise Ukrayna'nın Hostomel Havalimanı'nda onarımı yapılıyordu. Ancak Ukrayna'lı yetkililerin yaptığı açıklamaya göre "Mriya" veya "rüya" lakaplı uçak Rus ordusu tarafından imha edildi.

    Dünyanın en büyük uçağı AN-225 tarihten siliniyor

    Dünyanın en büyük uçağı Antonov AN-225 bombalandı
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    Antonov şirketini yöneten Ukroboronprom, Twitter'da yaptığı açıklama ile AN-225'in bulunduğu hangarın 27 Şubat Pazar günü Rus güçleri tarafından bombalandığını ve uçağın imha edildiğini doğruladı. Şimdiye kadar yapılmış en büyük ve en ağır uçak rekorunu elinde tutan AN-225'in bu şekilde imha edilmesi havacılık sektörünü derinden yaraladı. 

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    Rus işgalcileri yok etti: Bayraktar TB2 SİHA

    sedatistan 1 saat önce

    yav bi durun oralık karışık zaten..

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    18 kişi, toplam 18 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Antonov AN-225, rusya ve
    3 etiket daha ukrayna Teknoloji Haberleri Popüler Bilim
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