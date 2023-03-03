YouTuber’lar dünyanın en büyük ve en ağır dizüstü bilgisayarını yaptı

Tam Boyutta Gör Dizüstü bilgisayarlar genellikle üretkenlik odaklı bir ürün olarak piyasada bulunuyor ve taşınabilir olmalarıyla öne çıkıyor. Zaman zaman firmalardan büyük ve ağır dizüstü bilgisayarlar görmüş olsak da Evan and Katelyn adlı bir YouTube kanalının yapmış olduğu bu dizüstü tamamıyla ayrı bir noktada bulunuyor.

Dünyanın en büyük dizüstü bilgisayarı

Hafızamızı biraz zorladığımızda CES 2022’de Lenovo ThinkBook Plus Gen 3 modelini yüksek fiyat ve 17,3 inçlik ekranıyla görmüştük. 2016 yılında ise çılgın boyutlu 21 inçlik Acer Predator 21 X’i inceleme videosuyla sizlere aktarmıştık. Şimdi ise tüm bunları unutun. Zira YouTuber’ların el yapımı bu “dizüstü” bilgisayarları tamı tamına 43 inç ve 45 kg.

Evan ve Katelyn tarafından tasarlanıp inşa edilen bu cihazın büyük bir kısmı kontrplaktan yapılmış. Klavye tarafında Redragon K605’ın bulunduğu bu dizüstünde küçük bir tablet boyutunda bir dokunmatik yüzey de bulunuyor. İnşa edilen aletin içerisinde ise Intel NUC 11 mini masaüstü bilgisayarı bulunuyor. Yani esasında bu en iyi oyun bilgisayarı değil zira bu sistemin içerisinde Core i7-1165G7 ve RTX 2060 yer almakta.

Lenovo, uzayan dizüstü bilgisayar konseptini sergiledi 3 gün önce eklendi

Evan and Katelyn, cihazı inşa ederken karşılaştıkları en büyük sorunun prizden uzakta çalışma bir yolunu bulmak olduğunu söylüyor. Çözüm olarak ise biri mini PC’ye diğer de ekran güç sağlayan çift 150W pil kullanılmış. Videoyu ve kurulumu aşağıdan izleyebilirsiniz.

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