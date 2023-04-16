Eğlence garanti: Dünyanın en güçlü roketi SpaceX Starship yarın fırlatılacak

Starship ne zaman fırlatılacak?
FAA, SpaceX'in tüm güvenlik, çevre, politika, faydalı yük, hava sahası entegrasyonu ve mali sorumluluk gerekliliklerini karşıladığına karar verdi. Ajans, lisansın beş yıl süreyle geçerli olduğunu da ekledi. Halihazırda Starship, Teksas'taki "Starbase” istasyonunda hazır bir şekilde bekliyor. Her şey planlandığı gibi giderse, Starship Türkiye saati ile 15:00’da fırlatılacak.
“Başarı belki, eğlence garanti”
Elon Musk’ın “başarı belki, eğlence garanti” olarak nitelendirdiği bu ilk deneme esasında büyük bir önem taşıyor. SpaceX Starship'i NASA'nın Artemis 3 astronotlarını 2025 yılında Ay'a indirmek için kullanacak.
Starship aynı zamanda SpaceX'in uzun vadeli Kızıl Gezegen'e yerleşme hedefinin bir parçası olarak astronotları Mars'a uçurmak için kullanmayı planladığı araç. Daha detaylı bilgi için üstteki bakınız bağlantısını kullanabilirsiniz. Hemen aşağıda ise Starship canlı yayını bulunuyor. Yarın için saatinizi ayarlamanız ve test uçuşunu izlemeniz tavsiye edilir.Kaynakça https://www.spacex.com/launches/mission/?missionId=starship-flight-test https://www.space.com/spacex-starship-orbital-launch-test-flight-livestream Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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