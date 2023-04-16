Eğlence garanti: Dünyanın en güçlü roketi SpaceX Starship yarın fırlatılacak

Tam Boyutta Gör SpaceX, Dünya'dan havalanacak en büyük ve en güçlü roket olan Starship'in fırlatılması için Cuma günü Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) beklenen yeşil ışığı aldı. SpaceX'in birkaç yıldır almayı beklediği onay sayesinde 17 Nisan Pazertesi günü için belirlenen test uçuşunun önünde bir engel kalmamış oluyor.

Starship ne zaman fırlatılacak?

FAA, SpaceX'in tüm güvenlik, çevre, politika, faydalı yük, hava sahası entegrasyonu ve mali sorumluluk gerekliliklerini karşıladığına karar verdi. Ajans, lisansın beş yıl süreyle geçerli olduğunu da ekledi. Halihazırda Starship, Teksas'taki "Starbase” istasyonunda hazır bir şekilde bekliyor. Her şey planlandığı gibi giderse, Starship Türkiye saati ile 15:00’da fırlatılacak.

Tam Boyutta Gör Test uçuşu saat 14:15’te başlayacak olan YouTube canlı yayını aracılığıyla izlenebilecek. Her şey planlandığı gibi Starship fırlatılacak ancak yörüngeye ulaşmayacak. Starship'in 235 km’ye çıkması yani neredeyse yörüngeye yakın bir yüksekliğe erişmesi bekleniyor. 120 metre boyunda olan Starship iki kısımdan oluşuyor. 33 Raptor roketli Super Heavy güçlendiricisi, roketin üst kısmı olan Starship’i hedefe kadar yükseltecek ve ardından ana roketten ayrılarak Dünya’ya geri dönecek. 6 Raptor motorlu Starship yoluna bir süre daha devam ettikten sonra Pasifik Okyanusu’nda bulunan üsse iniş yapacak.

“Başarı belki, eğlence garanti”

Elon Musk’ın “başarı belki, eğlence garanti” olarak nitelendirdiği bu ilk deneme esasında büyük bir önem taşıyor. SpaceX Starship'i NASA'nın Artemis 3 astronotlarını 2025 yılında Ay'a indirmek için kullanacak.

Elon Musk, dünyanın en güçlü roketini fırlatmak için gün sayıyor 1 hf. önce eklendi

Starship aynı zamanda SpaceX'in uzun vadeli Kızıl Gezegen'e yerleşme hedefinin bir parçası olarak astronotları Mars'a uçurmak için kullanmayı planladığı araç. Daha detaylı bilgi için üstteki bakınız bağlantısını kullanabilirsiniz. Hemen aşağıda ise Starship canlı yayını bulunuyor. Yarın için saatinizi ayarlamanız ve test uçuşunu izlemeniz tavsiye edilir.

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