Dünyanın en küçük 20.000 mAh powerbanki tanıtıldı

20.000 mAh kapasiteli model, 1 adet USB-A, 2 adet USB-C portuna sahip ve 22.5W’a kadar şarj hızı sunuyor. Powerbankin kendisi 5 saatte %100 şarj oluyor. Powerbank kendini şarj ederken telefonu da şarj edebiliyor. Powerbank, iki yönlü hızlı şarj özelliğine sahip olmasıyla diğer normal powerbanklere kıyasla hem kendini yarı yarıya daha az sürede şarj ediyor, hem de telefonları iki kat daha hızlı şarj ediyor. Ek olarak, powerbank BIS sertifikalı ve yüksek akım, kısa devre, aşırı ısınma riskine karşı koruma sağlayan 12 katmanlı devre koruma sistemine sahip. Powerbank, 10.8 x 2.8 x 6.9cm boyutunda, 293gr ağırlığında.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.