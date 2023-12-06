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    Anlık Bildirim

    Dünyanın en küçük 20.000 mAh powerbanki tanıtıldı

    Urbn, dünyanın en ufak boyutlu güçlü powerbankini tanıttı. Urbn Nano, 20.000 mAh ve 10.000 mAh olmak üzere iki farkı kapasite seçeneğiyle geliyor.               
    urbn dünyanın en küçük powerbanki 20.000 mah Tam Boyutta Gör
    Hindistan’da powerbank, kulaklık, şarj kabloları gibi ürünleriyle tanınan Urbn, dünyanın en küçük powerbank modelini tanıttı. Urbn Nano, 20.000 mAh kapasite ve 22.5W şarj desteğiyle günümüz şarj sorununa kompakt bir çözüm sunuyor.

    Urbn Nano Powerbank 20.000 mAh özellikleri

    Urbn Nano 20.000 mAh Powerbank Tam Boyutta Gör
    Markanın açıklamasına göre Urbn Nano powerbank modelleri, tamamen şarjı bitmiş bir telefonu 30 dakikada %50’ye kadar şarj edebiliyor. Tabii ki gerçek şarj süresi cihazın boyutuna ve watt cinsinden şarj kapasitesine bağlı olarak değişir.

    20.000 mAh kapasiteli model, 1 adet USB-A, 2 adet USB-C portuna sahip ve 22.5W’a kadar şarj hızı sunuyor. Powerbankin kendisi 5 saatte %100 şarj oluyor. Powerbank kendini şarj ederken telefonu da şarj edebiliyor. Powerbank, iki yönlü hızlı şarj özelliğine sahip olmasıyla diğer normal powerbanklere kıyasla hem kendini yarı yarıya daha az sürede şarj ediyor, hem de telefonları iki kat daha hızlı şarj ediyor. Ek olarak, powerbank BIS sertifikalı ve yüksek akım, kısa devre, aşırı ısınma riskine karşı koruma sağlayan 12 katmanlı devre koruma sistemine sahip. Powerbank, 10.8 x 2.8 x 6.9cm boyutunda, 293gr ağırlığında.

    Urbn Nano Powerbank 10.000 mAh özellikleri

    Urbn Nano 10.000 mAh Powerbank Tam Boyutta Gör
    10.000 mAh kapasiteli model, 20W şarj hızı sunuyor. Bu powerbank, normal lityum polimer pillerden dört kat daha uzun kullanım ömrü sağlayan (1200 şarj döngüsü) yüksek kaliteli lityum iyon hücrelere sahip. Powerbank, 2.5 saatte tam şarj oluyor. Diğer model gibi yüksek akım, kısa devre, aşırı ısınma riskine karşı koruma sağlayan 12 katmanlı devre koruma sistemine sahip. Powerbank, 5.3 x 3.0 x 8.7cm boyutunda, 173gr ağırlığında.

    Urbn Nano Powerbank fiyatları

    urbn nano powerbank fiyatı Tam Boyutta Gör
    Urbn Nano powerbank, siyah, mor ve yeşil renk seçenekleriyle geliyor. 20.000 mAh’lik modelin fiyatı 30 dolara denk gelirken, 10.000 mAh’lik modelin fiyatı 18 dolara denk geliyor.
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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