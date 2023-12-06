Dünyanın en küçük 20.000 mAh powerbanki tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Hindistan’da powerbank, kulaklık, şarj kabloları gibi ürünleriyle tanınan Urbn, dünyanın en küçük powerbank modelini tanıttı. Urbn Nano, 20.000 mAh kapasite ve 22.5W şarj desteğiyle günümüz şarj sorununa kompakt bir çözüm sunuyor.

En iyi powerbank tavsiyeleri 7 ay önce eklendi

Urbn Nano Powerbank 20.000 mAh özellikleri

Tam Boyutta Gör Markanın açıklamasına göre Urbn Nano powerbank modelleri, tamamen şarjı bitmiş bir telefonu 30 dakikada %50’ye kadar şarj edebiliyor. Tabii ki gerçek şarj süresi cihazın boyutuna ve watt cinsinden şarj kapasitesine bağlı olarak değişir.

20.000 mAh kapasiteli model, 1 adet USB-A, 2 adet USB-C portuna sahip ve 22.5W’a kadar şarj hızı sunuyor. Powerbankin kendisi 5 saatte %100 şarj oluyor. Powerbank kendini şarj ederken telefonu da şarj edebiliyor. Powerbank, iki yönlü hızlı şarj özelliğine sahip olmasıyla diğer normal powerbanklere kıyasla hem kendini yarı yarıya daha az sürede şarj ediyor, hem de telefonları iki kat daha hızlı şarj ediyor. Ek olarak, powerbank BIS sertifikalı ve yüksek akım, kısa devre, aşırı ısınma riskine karşı koruma sağlayan 12 katmanlı devre koruma sistemine sahip. Powerbank, 10.8 x 2.8 x 6.9cm boyutunda, 293gr ağırlığında.

Urbn Nano Powerbank 10.000 mAh özellikleri

Tam Boyutta Gör 10.000 mAh kapasiteli model, 20W şarj hızı sunuyor. Bu powerbank, normal lityum polimer pillerden dört kat daha uzun kullanım ömrü sağlayan (1200 şarj döngüsü) yüksek kaliteli lityum iyon hücrelere sahip. Powerbank, 2.5 saatte tam şarj oluyor. Diğer model gibi yüksek akım, kısa devre, aşırı ısınma riskine karşı koruma sağlayan 12 katmanlı devre koruma sistemine sahip. Powerbank, 5.3 x 3.0 x 8.7cm boyutunda, 173gr ağırlığında.

Urbn Nano Powerbank fiyatları

Tam Boyutta Gör Urbn Nano powerbank, siyah, mor ve yeşil renk seçenekleriyle geliyor. 20.000 mAh’lik modelin fiyatı 30 dolara denk gelirken, 10.000 mAh’lik modelin fiyatı 18 dolara denk geliyor.

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