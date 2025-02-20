Dünyanın en kuzeyindeki yüzer güneş enerjisi santrali için imzalar atıldı

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Tam Boyutta Gör Norveçli yenilenebilir enerji şirketi Alotta, Norveç’in kuzey kıyılarındaki Bafjordstranda bölgesinde, balık çiftliği sahibi Emilsen Fisk ile yaptığı anlaşma kapsamında, dünyanın en kuzeydeki yüzen güneş enerjisi santralini kurmak için çalışmalarına başladı. Bu yenilikçi proje, balık çiftliğinde kullanılan dizel ve CO2 tüketimini azaltmayı hedefliyor.

Kuzeyde güneş enerjisiyle balıkçılık dönemi

Kıyıda yer alan balık çiftliği, Alotta’nın 160 kW gücündeki yüzen güneş enerjisi sistemini kullanacak. Alotta Solar Hybrid 120 olarak bilinen bu sistem, deniz şartlarına dayanıklı özel teknolojisiyle dikkat çekiyor. Emilsen Fisk CEO'su Roy Emilsen, bu sistemin önümüzdeki ay faaliyete geçeceğini belirtti.

Firma yetkilileri Alotta Solar Hybrid 120’nin yıllık 80.000 kWh ile 90.000 kWh arasında enerji üreteceğini ve bu sayede Emilsen Fisk’in dizel tüketimini önemli ölçüde azaltacağını vurguladı. Sistemin, özellikle yaz aylarında uzun gündüzler ve yüksek güneş ışınımı sayesinde en yüksek verimliliği sağlayacağı, kışın ise enerji üretiminin düşse de dizel bağımlılığını azaltmaya devam edeceği ifade edildi.

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Bu projeyle birlikte, yüzen güneş enerjisi sistemi, mevcut balık çiftliği kafesinin üzerine kurulacak ve dizel jeneratörlerden kaynaklanan gürültüyü azaltarak çalışma ortamını iyileştirecek. Ayrıca, yakıt taşıma işlemleriyle ilgili teknelerin trafiğini minimize ederek, çevresel etkileri de en aza indirecek.

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