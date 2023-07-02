Getir, bir ülkeden daha çekiliyor: İspanya yolculuğu sona erdi

Getir'in İspanya yolculuğu sona erdi
Reuters'ta yer alan haberlere göre Getir, İspanya'daki bütün operasyonlarını durdurmayı planlıyor. Kısa süre önce yapılan duyuruda İspanya’nın en büyük işçi sendikası CCOO, Getir’in İspanya’daki faaliyetlerine son vereceğini ve 1.560 çalışanının tamamını işten çıkaracağını açıkladı.
Aktarıldığı kadarıyla alınan bu kararın Getir’in son yatırım turunda umduğu kadar fon bulamamasından kaynaklandığını belirtiliyor. Bu noktada şirketin yönetimine eleştiride bulunan CCOO, “İspanya’da nasıl büyüyeceğini bilmeyen, pazar stratejisi olmayan Getir’in feci iş yönetimini kınıyoruz. Bundan en kötü etkilenenler personeller olacak.” dedi.
Getir, bu eleştirilere herhangi bir yanıt vermedi. Ancak mevcut çalışanlar için çeşitli tazminat paketleri sunulduğu belirtiliyor.
Avrupa'da tutunmakta zorlanıyor
Getir, bu çekilme kararından önce Fransa operasyonlarını sonlandıracağı haberleriyle gündeme gelmişti. Öyle ki iflas başvurusunda bulunan teslimat devi, Fransa hükümetine yönelik “Yerel makamların dayattığı kompleks yasal ortam ve düzenlemeler şirketin başarısını oldukça zorlaştırdığını“söylemişti.
Getir'in ülkemizdeki faaliyetlerine ise hız kesmeden devam ettiğini hatırlatalım. Geçen sene N11’e 50 milyon dolar yatırım yaparak hisselerin yüzde 33’ünü satın alan teslimat devi, kısa süre önce N11 hisselerinin tamamını satın aldığını duyurdu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D