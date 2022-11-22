Sınıfında dünyanın en yüksek beşinci barajı Yusufeli Barajı açıldı

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Artvin’de inşa edilen Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES)’nin açılışı yapıldı. 275 metre yüksekliğiyle dikkat çeken ve dünyada sınıfının en yüksek beşinci barajı olan Yusufeli Barajı, yılda 1,9 milyar kilovatsaat elektrik üretecek. 2 milyar 130 milyon metreküp su depolayacak.

Yapımına 26 Şubat 2013’te başlanan baraj, çift eğrilikli beton kemer sınıfında yer alıyor. 275 metre yüksekliği ile Türkiye’nin birinci, dünyada sınıfının en yüksek beşinci barajı unvanını elde etti.

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558 megavat (MW) kurulu güce sahip Yusufeli Barajı ve HES’i, Türkiye’nin mevcut hidroelektrik kapasitesinin yüzde 2’sini karşılıyor. Depolanan suyun potansiyel enerjisi 1 milyar 888 milyon kilovatsaatlik elektrik enerjisine dönüştürülecek. Yaklaşık 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek. Ülke ekonomisine yılda 5 milyar lira katkı sağlayacak.

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Baraj nedeniyle Yusufeli ilçesinin eski yerleşim yeri sular altında kaldı. İlçe, yeni yerleşim yerine taşındı. Tarım ve Orman Bakanlığı, su altında kalacak ağaçları kökünden sökerek yeni yerleşim yerindeki 300 dönümlük alana taşıdı. Bugüne kadar 5 bin 844 adet zeytin, dut, ceviz ve nar gibi boylu meyve ağacı, ağaç nakli metoduyla bulunduğu yerden alınarak taşındı. Bölgeye 75 bin yeni ağaç dikildi.

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TRT Belgesel, Yusufeli Barajı’nın ilk gününden son gününe kadarki inşa çalışmalarını anlatan bir belgesel hazırladı. “Türkiye’nin Dev Yapıları: Yusufeli Barajı” belgeseli bugün saat 21.00’de TRT Belgesel’de yayınlanacak.

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Dünyanın en yüksek beşinci barajı Yusufeli Barajı açıldı