Dünyanın en yüksek rüzgar türbini inşaasına başlandı

Rüzgar yere yaklaştıkça dünyanın sürtünmesi yüzünden yavaşlıyor. Bu yüzden yüzden türbinlerin boyları yıllar içerisinde uzadı. Ancak vinçlerin boyları çok uzamadığından Alman bir firma bir rüzgar türbinini dört ayaklı iskelet demir kulenin üstüne yerleştiriyor. İç kule üzerine monte edilecek türbin, kemerli bir sistem ile yukarı çekilecek ve en üste monte edilecek, böylece karadaki vinç sınırlamasına tabii olmayacak.
Yüzde 40 daha fazla rüzgar elde edecek
Bu yükseklikte benzer çaplı bir türbine göre %40 daha fazla rüzgar yakalayacak. Bu miktar yıl boyunca iki kat fazla elektrik üretilmesini sağlayacak. Üstelik burada rüzgarlar düzenli olduğu için türbin tam yükte daha uzun süre çalışacak. Bu rüzgar ve elektrik üretim miktarı dev deniz üstü türbinlere benzerlik gösteriyor ama işlem karada olduğu için maliyet çok daha az.
(Resimde kule düz çubuk gözüküyor ancak bu eski bir resim. Mevcut tasarımda elektirk direkleri gibi bir tasarımı var)
Sistemin en güzel yanı ise türbinin aşırı yükselmesi sayesinde normal boydaki türbinlerin çok üstünde olduğundan alttaki türbinlere bir rüzgar türbülansı yapmıyor. Bu nedenle bir santraldeki mevcut türbinlerin arasına inşa edilen yeni yüksek türbinler üretimi ciddi şekilde artıracak. Bu da aynı alandan çok daha fazla rüzgar enerjisi çıkartılmasını sağlıyor. Bu teknoloji sayesinde deniz üstü enerjiden yararlanmakta zorlanan bizim gibi ülkeler için hem karada hem de eski alanlara yeni kapasiteler eklenebilir. İleride katmanlı saha kurulumları da gerçekleşebilir.
Arkasındaki teknoloji ise aslında oldukça basit. Tüp şeklinde büyük silindirlerden oluşan klasik kule yerine 4 ayaklı Eyfel kulesine benzeyen çelik konstrüksiyon kule kuruluyor. Zorluk ise bunu iki parçalı yapıp türbini iç kulenin üstünde en yukarıya çıkartmak. Burada bu tür değişik özel projelerde uzmanlaşmış Gicon mühendislik firması devreye giriyor ve tasarımı hazırlıyor.
Böyle bir sistemde doğal olarak daha fazla çelik ve iş gücü kullanılacağı kesin olmakla beraber üretilecek elektrik miktarına göre bunun her halükarda daha avantajlı olduğu söyleniyor ama rakam paylaşılmıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir