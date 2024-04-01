Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk, gişede iddialı bir açılış yaptı

    Pek çok ülkede 29 Mart'ta gösterime giren Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk, vizyondaki ilk hafta sonunda izleyicilerden büyük ilgi gördü ve gişede beklentilerin üzerinde bir açılış yaptı.
    Godzilla x Kong gişede beklentileri aştı Tam Boyutta Gör
    Godzilla ve King Kong'u bir kez daha aynı filmde buluşturan Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk (Godzilla x Kong: The New Empire), geçtiğimiz günlerde pek çok ülkede vizyona girdi. Serinin bir önceki filmi Godzilla vs. Kong'un da yönetmeni olan Adam Wingard'ın imzasını taşıyan film, özellikle eleştirmenler tarafından pek beğenilmedi. Ancak bu kötü yorumlara rağmen film gişede oldukça etkileyici bir açılış yaptı.

    Godzilla ve Kong vizyona girmeden önce, filmin ilk hafta sonunda Kuzey Amerika'da 50-55 milyon dolar hasılat yapması bekleniyordu. Ancak Monsterverse evreninin yeni filmi bu beklentilerin çok üzerine çıktı ve ilk hafta sonunda Kuzey Amerika'da 80 milyon dolar hasılata ulaştı.

    Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk, Dünya Genelinde 194 Milyon Dolar Hasılat Yaptı

    Üstelik filmin başarısı Kuzey Amerika'yla da sınırlı kalmadı. Diğer pazarlarda da sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılanan film, dünya genelinde 194 milyon dolar hasılat yaptı. Bu da Yeni Krallık'ı 2023'ün en iyi çıkış yapan üçüncü filmi yapıyor. Bu yıl sadece Dune: Part Two ve Kung Fu Panda 4 daha yüksek rakamlarla açılış yaptı.

    Yeni Krallık, MonsterVerse evreninin ise en iyi açılış yapan ikinci filmi oldu. Kuzey Amerika'da 93 milyon dolarla açılış yapan Godzilla dışında hiçbir Kong ya da Godzilla filmi 80 milyon dolara ulaşamamıştı.

    Şimdi asıl merak konusu olan filmin sonraki haftalarda bu performansını koruyup koruyamayacağı. Çünkü kötü yorumların ilk hafta sonu üzerindeki etkisi düşük olsa da sonraki günlerde bu düşük puanlar izleyicileri filmden uzak tutabiliyor. Öte yandan izleyici puanlarının eleştirmenlere göre daha yüksek olması, bu kötü yorumların etkisini azaltabilir. Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk'un sonraki haftalarda nasıl bir performans sergileyeceğini bekleyip göreceğiz. Film, ülkemizde 5 Nisan'da vizyona girecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    alex59 4 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    saw palmetto prostat yorumları logitech garanti sorgulama harçlık avans nasıl çekilir terhis belgesi e-devlete ne zaman düşer rent a car isimleri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reno 8 Pro
    Reno 8 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Asus X1502ZA-EJ830W
    Asus X1502ZA-EJ830W
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız