Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk, gişede iddialı bir açılış yaptı

Tam Boyutta Gör Godzilla ve King Kong'u bir kez daha aynı filmde buluşturan Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk (Godzilla x Kong: The New Empire), geçtiğimiz günlerde pek çok ülkede vizyona girdi. Serinin bir önceki filmi Godzilla vs. Kong'un da yönetmeni olan Adam Wingard'ın imzasını taşıyan film, özellikle eleştirmenler tarafından pek beğenilmedi. Ancak bu kötü yorumlara rağmen film gişede oldukça etkileyici bir açılış yaptı.

Godzilla ve Kong vizyona girmeden önce, filmin ilk hafta sonunda Kuzey Amerika'da 50-55 milyon dolar hasılat yapması bekleniyordu. Ancak Monsterverse evreninin yeni filmi bu beklentilerin çok üzerine çıktı ve ilk hafta sonunda Kuzey Amerika'da 80 milyon dolar hasılata ulaştı.

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Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk, Dünya Genelinde 194 Milyon Dolar Hasılat Yaptı

Üstelik filmin başarısı Kuzey Amerika'yla da sınırlı kalmadı. Diğer pazarlarda da sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılanan film, dünya genelinde 194 milyon dolar hasılat yaptı. Bu da Yeni Krallık'ı 2023'ün en iyi çıkış yapan üçüncü filmi yapıyor. Bu yıl sadece Dune: Part Two ve Kung Fu Panda 4 daha yüksek rakamlarla açılış yaptı.

Yeni Krallık, MonsterVerse evreninin ise en iyi açılış yapan ikinci filmi oldu. Kuzey Amerika'da 93 milyon dolarla açılış yapan Godzilla dışında hiçbir Kong ya da Godzilla filmi 80 milyon dolara ulaşamamıştı.

Şimdi asıl merak konusu olan filmin sonraki haftalarda bu performansını koruyup koruyamayacağı. Çünkü kötü yorumların ilk hafta sonu üzerindeki etkisi düşük olsa da sonraki günlerde bu düşük puanlar izleyicileri filmden uzak tutabiliyor. Öte yandan izleyici puanlarının eleştirmenlere göre daha yüksek olması, bu kötü yorumların etkisini azaltabilir. Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk'un sonraki haftalarda nasıl bir performans sergileyeceğini bekleyip göreceğiz. Film, ülkemizde 5 Nisan'da vizyona girecek.

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