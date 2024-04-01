Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk, gişede iddialı bir açılış yaptı

Godzilla ve Kong vizyona girmeden önce, filmin ilk hafta sonunda Kuzey Amerika'da 50-55 milyon dolar hasılat yapması bekleniyordu. Ancak Monsterverse evreninin yeni filmi bu beklentilerin çok üzerine çıktı ve ilk hafta sonunda Kuzey Amerika'da 80 milyon dolar hasılata ulaştı.
Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk, Dünya Genelinde 194 Milyon Dolar Hasılat Yaptı
Üstelik filmin başarısı Kuzey Amerika'yla da sınırlı kalmadı. Diğer pazarlarda da sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılanan film, dünya genelinde 194 milyon dolar hasılat yaptı. Bu da Yeni Krallık'ı 2023'ün en iyi çıkış yapan üçüncü filmi yapıyor. Bu yıl sadece Dune: Part Two ve Kung Fu Panda 4 daha yüksek rakamlarla açılış yaptı.
Yeni Krallık, MonsterVerse evreninin ise en iyi açılış yapan ikinci filmi oldu. Kuzey Amerika'da 93 milyon dolarla açılış yapan Godzilla dışında hiçbir Kong ya da Godzilla filmi 80 milyon dolara ulaşamamıştı.
Şimdi asıl merak konusu olan filmin sonraki haftalarda bu performansını koruyup koruyamayacağı. Çünkü kötü yorumların ilk hafta sonu üzerindeki etkisi düşük olsa da sonraki günlerde bu düşük puanlar izleyicileri filmden uzak tutabiliyor. Öte yandan izleyici puanlarının eleştirmenlere göre daha yüksek olması, bu kötü yorumların etkisini azaltabilir. Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk'un sonraki haftalarda nasıl bir performans sergileyeceğini bekleyip göreceğiz. Film, ülkemizde 5 Nisan'da vizyona girecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...